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فورمولا 2 / برشلونة تقرير السباق

فورمولا 2: دروغوفيتش يشق طريقه من المركز العاشر ليحقق فوزًا مزدوجًا في برشلونة

سجّل فيليبي دروغوفيتش فوزه الثاني نهاية هذا الأسبوع من بوابة السباق الرئيسي في برشلونة، حيث هيمن على المجريات ليعبر خط النهاية متفوقًا بأكثر من 5 ثوانٍ أمام جاك دوهان.

فورمولا 2: دروغوفيتش يشق طريقه من المركز العاشر ليحقق فوزًا مزدوجًا في برشلونة

شق سائق ام بي موتورسبورت - الذي فاز بالسباق القصير بالأمس - طريقه من المركز العاشر اليوم لينتزع الصدارة في اللفة 27 قبل أن يبدأ ببناء فارق قوي أمام الأسترالي.

ويجعل ذلك الانتصار من دروغوفيتش أول سائق في الفورمولا 2 الحديثة يفوز بكلا السباقين في نهاية الأسبوع، ليوسّع بذلك صدارته لترتيب السائقين، في ظل إنهاء الوصيف تيو بورشير للسباق الرئيسي في المركز الثامن.

وعمد دروغوفيتش إلى طلعة أولى أطول من دوهان، حيث انتظر حتى اللفة 17 كي ينتقل إلى إطارات هارد، فيما توقف سائق فيرتوزي قبل ذلك بست لفات.

وقد لعب ذلك في صالح دروغوفيتش، حيث خرج في المركز التاسع مع العديد من السائقين أمامه لم يتوقفوا أو واجهوا توقفات بطيئة، بما فيهم يوري فيبز وبورشير.

وبالرُغم من بناء دوهان فارق 2.4 ثانية بحلول اللفة 22، لكن دروغوفيتش حافظ على وتيرته القوية قبل أن يتجاوزه عند المنعطف الأول.

دوهان عبر خط النهاية ثانيًا مسجلًا منصة تتويجه الأولى في الفورمولا 2، حيث تقدم أمام فريدريك فيستي في المركز الثالث لصالح فريقه آرت.

المركز الرابع كان من نصيب لوغان سارجينت أمام كليمنت نوفالاك، إنزو فيتيبالدي وماركوس آرمسترونغ.

فيما أكمل تيو بورشير وليام لاوسون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   11 Brazil فيليبي دروغوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 37 -  
2   3 Australia جاك دوهان فيرتوزي ريسينغ 37 5.600 5.600
3   9 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 37 23.100 23.100
4   6 United States لوجان سارجينت United Kingdom كارلين 37 24.700 24.700
5   12 Switzerland كليمنت نوفالاك Netherlands ام بي موتورسبورت 37 25.000 25.000
6   22 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 37 31.400 31.400
7   7 New Zealand ماركوس آرمسترونغ United Kingdom هايتيك ريسينغ 37 32.100 32.100
8   10 France تيو بورشير France آرت غران بري 37 35.600 35.600
9   5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom كارلين 37 37.100 37.100
10   16   France دامس 37 37.200 37.200
11   21 Australia كالان ويليامز Italy تريدنت 37 38.700 38.700
12   17 Japan ايومو اواسا France دامس 37 54.800 54.800
13   1 Norway دينيس هاوغر Italy بريما باورتيم 37 55.000 55.000

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فورمولا 2: دروغوفيتش يُسيطر على السباق الرئيسي في إسبانيا
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فورمولا 2: دروغوفيتش يُسيطر على السباق الرئيسي في إسبانيا
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