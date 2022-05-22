فورمولا 2: دروغوفيتش يشق طريقه من المركز العاشر ليحقق فوزًا مزدوجًا في برشلونة

شق سائق ام بي موتورسبورت - الذي فاز بالسباق القصير بالأمس - طريقه من المركز العاشر اليوم لينتزع الصدارة في اللفة 27 قبل أن يبدأ ببناء فارق قوي أمام الأسترالي.

ويجعل ذلك الانتصار من دروغوفيتش أول سائق في الفورمولا 2 الحديثة يفوز بكلا السباقين في نهاية الأسبوع، ليوسّع بذلك صدارته لترتيب السائقين، في ظل إنهاء الوصيف تيو بورشير للسباق الرئيسي في المركز الثامن.

وعمد دروغوفيتش إلى طلعة أولى أطول من دوهان، حيث انتظر حتى اللفة 17 كي ينتقل إلى إطارات هارد، فيما توقف سائق فيرتوزي قبل ذلك بست لفات.

وقد لعب ذلك في صالح دروغوفيتش، حيث خرج في المركز التاسع مع العديد من السائقين أمامه لم يتوقفوا أو واجهوا توقفات بطيئة، بما فيهم يوري فيبز وبورشير.

وبالرُغم من بناء دوهان فارق 2.4 ثانية بحلول اللفة 22، لكن دروغوفيتش حافظ على وتيرته القوية قبل أن يتجاوزه عند المنعطف الأول.

دوهان عبر خط النهاية ثانيًا مسجلًا منصة تتويجه الأولى في الفورمولا 2، حيث تقدم أمام فريدريك فيستي في المركز الثالث لصالح فريقه آرت.

المركز الرابع كان من نصيب لوغان سارجينت أمام كليمنت نوفالاك، إنزو فيتيبالدي وماركوس آرمسترونغ.

فيما أكمل تيو بورشير وليام لاوسون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: