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فورمولا 2: دروغوفيتش يُسيطر على السباق الرئيسي في إسبانيا

أحرز فيليبي دروغوفيتش فوزه الثاني في الفورمولا 2 هذا الموسم من بوابة السباق القصير في برشلونة، وذلك بعد أن انتزع الصدارة عند الانطلاقة.

فورمولا 2: دروغوفيتش يُسيطر على السباق الرئيسي في إسبانيا

تقدّم سائق ام.بي موتورسبورت على كلٍ من جايك هيوز وتيو بورشير قبل المنعطف الأوّل عند الانطلاقة لينتزع الصدارة ويُحافظ عليها حتّى عبوره خطّ النهاية مُحقّقًا الفوز ومنتزعًا معه صدارة البطولة.

وكان دروغوفيتش وأيومو إيواسا قد حظيا بانطلاقتين رائعتين، لكن تعيّن على إيواسا البقاء خلف البرازيلي.

وفي الوقت الذي تراجع فيه هيوز وبورشير في الترتيب، تقدّم لوغان سارجنت إلى المركز الثالث مُحقّقًا منصّة تتويجه الأولى في السلسلة.

وحلّ جيهان داروفالا في المركز الرابع لصالح فريق بريما متقدّمًا على بورشير الذي كان آخر السائقين ضمن مجال 10 ثوانٍ عن الصدارة.

وذهب المركز السادس إلى جاك دوهان، الذي اختبر سيارة ألبين للفورمولا واحد الأسبوع الماضي، وذلك بعد تقدّمه بفارقٍ مريح على فريدريك فيستي، بينما تواجد إنزو فيتيبالدي في المركز الثامن محقّقًا آخر النقاط بعد أن تشبّث أمام ليام لاوسون وماركوس آرمسترونغ.

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فورمولا 2: بورشير يحقق الفوز بالسباق الرئيسي في إيمولا
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فورمولا 2: بورشير يحقق الفوز بالسباق الرئيسي في إيمولا
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فورمولا 2: دروغوفيتش يشق طريقه من المركز العاشر ليحقق فوزًا مزدوجًا في برشلونة

فورمولا 2: دروغوفيتش يشق طريقه من المركز العاشر ليحقق فوزًا مزدوجًا في برشلونة
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فورمولا 2: دروغوفيتش يشق طريقه من المركز العاشر ليحقق فوزًا مزدوجًا في برشلونة
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فورمولا 2: دروغوفيتش يُسيطر على السباق الرئيسي في إسبانيا
فورمولا 2 فورمولا 2

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