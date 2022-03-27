فورمولا 2: دروغوفيتش يُحقّق الفوز بالسباق القصير في جدّة

اعتُمدت لفّة تحمية إضافيّة بعد إلغاء الانطلاقة الأولى، ولدى بدء السباق فقد حافظ دروغوفيتش على الصدارة عبر انطلاقة قويّة أمام فيرشور.

وتمكّن ليام لاوسون من الوصول إلى المركز الثالث بحلول اللفّة الثانية من عمر السباق، لكن لدى إجراء وقفته لاحقًا في اللفّة العاشرة، أوقف ناشئ ريد بُل سيارته عند مخرج خطّ الحظائر بعد عدم تثبيت إطاره بشكلٍ جيّد ما تسبّب في انسحابه.

في الأثناء كان دروغوفيتش أفضل السائقين المتوقّفين بانتصاف السباق في المركز السادس، بينما كان هوغر في الصدارة لكن دون توقّف بعد.

وواصل دروغوفيتش وفيرشور شقّ طريقهما إلى الأمام ليصلا إلى المركزين الرابع والخامس تواليًا مع بقاء 7 لفّات على النهاية، وذلك في ظلّ بقاء هوغر، ودوهان وسارجنت من دون توقّف في الأمام على الاستراتيجيّة البديلة.

وتوقّف المتصدّر أخيرًا هوغر في نهاية اللفّة الـ 22 وعاد في المركز الثامن، لكنّه دمّر إطاراته أثناء مغادرته خطّ الحظائر بعد أن أغلق مكابحه بقوّة.

واستعاد دروغوفيتش الصدارة في اللفّة التالية بعد توقّف دوهان، وتمتّع حينها بأفضليّة 4 ثوانٍ أمام فيرشور وبدا متّجهًا نحو فوزٍ سهل.

وبالرغم من تقلّص ذلك الفارق على مدار اللفّات التالية، إلّا أنّ دروغوفيتش عبر خطّ النهاية أوّلًا مُحقّقًا الفوز.

وتقدّم البرازيلي على فيرشور، بينما أكمل جيهان داروفالا مراكز منصّة التتويج.

وحلّ جايك هيوز رابعًا أمام ماركوس آرمسترونغ، بينما تواجد هوغر في المركز السادس أمام أيومو إيواسا.

نتيجة السباق: