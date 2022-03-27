تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / فورمولا 2: لاوسون يحرز الفوز بالسباق القصير أمام فيبس في جدّة
فورمولا 2 / جدّة تقرير السباق

فورمولا 2: دروغوفيتش يُحقّق الفوز بالسباق القصير في جدّة

سيطر فيليبي دروغوفيتش على مجريات السباق الثاني القصير ضمن جولة جدّة للفورمولا 2 ليُحقّق الفوز أمام ريتشارد فيرشور.

فورمولا 2: دروغوفيتش يُحقّق الفوز بالسباق القصير في جدّة

اعتُمدت لفّة تحمية إضافيّة بعد إلغاء الانطلاقة الأولى، ولدى بدء السباق فقد حافظ دروغوفيتش على الصدارة عبر انطلاقة قويّة أمام فيرشور.

وتمكّن ليام لاوسون من الوصول إلى المركز الثالث بحلول اللفّة الثانية من عمر السباق، لكن لدى إجراء وقفته لاحقًا في اللفّة العاشرة، أوقف ناشئ ريد بُل سيارته عند مخرج خطّ الحظائر بعد عدم تثبيت إطاره بشكلٍ جيّد ما تسبّب في انسحابه.

في الأثناء كان دروغوفيتش أفضل السائقين المتوقّفين بانتصاف السباق في المركز السادس، بينما كان هوغر في الصدارة لكن دون توقّف بعد.

وواصل دروغوفيتش وفيرشور شقّ طريقهما إلى الأمام ليصلا إلى المركزين الرابع والخامس تواليًا مع بقاء 7 لفّات على النهاية، وذلك في ظلّ بقاء هوغر، ودوهان وسارجنت من دون توقّف في الأمام على الاستراتيجيّة البديلة.

وتوقّف المتصدّر أخيرًا هوغر في نهاية اللفّة الـ 22 وعاد في المركز الثامن، لكنّه دمّر إطاراته أثناء مغادرته خطّ الحظائر بعد أن أغلق مكابحه بقوّة.

واستعاد دروغوفيتش الصدارة في اللفّة التالية بعد توقّف دوهان، وتمتّع حينها بأفضليّة 4 ثوانٍ أمام فيرشور وبدا متّجهًا نحو فوزٍ سهل.

وبالرغم من تقلّص ذلك الفارق على مدار اللفّات التالية، إلّا أنّ دروغوفيتش عبر خطّ النهاية أوّلًا مُحقّقًا الفوز.

وتقدّم البرازيلي على فيرشور، بينما أكمل جيهان داروفالا مراكز منصّة التتويج.

وحلّ جايك هيوز رابعًا أمام ماركوس آرمسترونغ، بينما تواجد هوغر في المركز السادس أمام أيومو إيواسا.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1   11 Brazil فيليبي دروغوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 27 -    
2   20 Netherlands ريتشارد فيرشور Italy تريدنت 27 2.300 2.300 2.300
3   2 India جيهان داروفالا Italy بريما باورتيم 27 15.300 15.300 13.000
4   24 United Kingdom جايك هيوز فان أميرسفورت ريسينغ 27 19.100 19.100 3.800
5   7 New Zealand ماركوس آرمسترونغ United Kingdom هايتيك ريسينغ 27 20.500 20.500 1.400
6   1 Norway دينيس هاوغر Italy بريما باورتيم 27 21.000 21.000 0.500
7   17 أيومو إيواسا Japan نيسان إي.دامس 27 27.100 27.100 6.100
9   3 Australia جاك دوهان فيرتوزي ريسينغ 27 28.800 28.800 0.400
10   8 Estonia يوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 27 32.100 32.100 3.300
11   22 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 27 32.600 32.600 0.500
12   6 United States لوجان سارجينت United Kingdom كارلين 27 37.600 37.600 5.000
13   21 Australia كالان ويليامز Italy تريدنت 27 38.200 38.200 0.600
14   12 Switzerland كليمنت نوفالاك Netherlands ام بي موتورسبورت 27 42.300 42.300 4.100
15   15 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 27 47.600 47.600 5.300
16   14 United Kingdom أولي كالدويل Spain كامبوس ريسينغ 27 48.700 48.700 1.100
17   4 Japan مارينو ساتو فيرتوزي ريسينغ 27 50.300 50.300 1.600
  انسحب 9 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 26 1 لفّة    
  انسحب 5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom كارلين 9 18 لفّة    
  انسحب 10 France تيو بورشير France آرت غران بري 26 15.300 1 لفّة 15.300
المشاركات
التعليقات
فورمولا 2: لاوسون يحرز الفوز بالسباق القصير أمام فيبس في جدّة
المقال السابق

فورمولا 2: لاوسون يحرز الفوز بالسباق القصير أمام فيبس في جدّة
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

فورمولا 2: دروغوفيتش يُحقّق الفوز بالسباق القصير في جدّة
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: دروغوفيتش يُحقّق الفوز بالسباق القصير في جدّة

فورمولا 2: لاوسون يحرز الفوز بالسباق القصير أمام فيبس في جدّة
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: لاوسون يحرز الفوز بالسباق القصير أمام فيبس في جدّة

فورمولا 2: دروغوفيتش يقتنص قطب الانطلاق الأول في اللحظات الأخيرة في جدّة
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: دروغوفيتش يقتنص قطب الانطلاق الأول في اللحظات الأخيرة في جدّة

فورمولا 2: بورشير يفوز بالسباق الرئيسي الفوضوي في البحرين
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: بورشير يفوز بالسباق الرئيسي الفوضوي في البحرين

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.