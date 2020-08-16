فورمولا 2: دروغوفيتش يسجّل فوزه الثاني في الموسم من بوابة برشلونة

اقتنص دروغوفيتش الصدارة بالتوجه إلى المنعطف الأوّل من اللفة الافتتاحية من المنطلق أولًا لوكا غيوتو الذي قام بانطلاقة بطيئة.

وسرعان ما تمكن السائق البرازيلي من بناء فارق في الصدارة بلغ ثانيتين أمام غيوتو في اللفّة الأولى، قبل أن يواصل دروغوفيتش توسيع أفضليته مع تقدّم السباق، ليمنح فريقه "ام بي موتورسبورت" الفوز الثاني على التوالي بفارق ناهز 10 ثوانٍ أمام غيوتو الذي سجّل أوّل منصّة تتويج له منذ أن فاز بالسباق الرئيسي لجولة المجر.

في المقابل، حاول ناشئ فيراري ميك شوماخر المنافسة على المركز الثاني في مواجهة غيوتو خلال اللفة الأولى، قبل أن يحتك الثنائي ويمنح ذلك الفرصة لناشئ فيراري الآخر كالوم إيلوت بأن يتجاوز الألماني للمركز الثالث.

لكن لم يتمكن إيلوت من تشكيل تهديد على مركز وصافة غيوتو، حيث انشغل عوضًا عن ذلك في الدفاع عن مركزه من هجمات شوماخر الذي تمكن من تجاوز غريمه قبل خمس لفات من النهاية وإحراز منصّة التتويج الرابعة له هذا الموسم بحلوله ثالثًا أمام يوكي تسونودا الذي تجاوز إيلوت هو الآخر مسجلًا المركز الرابع.

وتواصلت معاناة إيلوت، حيث أطاح به كلّ الفائز بسباق الأمس نوبوهارو ماتسوشيتا ونيكيتا إلى المركز السابع في اللفة ما قبل الأخيرة.

بيدرو بيكيه سائق شاروز ريسينغ سجّل أولى نقاطه لهذا الموسم بحلوله سابعًا أمام كريستيان لوندغارد الذي تجاوز إيلوت عند المقطع الأخير من اللفة الختامية مقتنصًا آخر مراكز النقاط وادفعًا البريطاني إلى المركز التاسع.

مع ذلك، فقد ورث إيلوت آخر مراكز النقاط عقب السباق بعد تلقّي لوندغارد عقوبة 5 ثوانٍ إثر خروجه عن الحلبة في أثناء تجاوزه لإيلوت.

وقد أكمل لويز ديليتراز ودان تيكتوم ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: