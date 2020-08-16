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فورمولا 2 / برشلونة / تقرير السباق

فورمولا 2: دروغوفيتش يسجّل فوزه الثاني في الموسم من بوابة برشلونة

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فورمولا 2: دروغوفيتش يسجّل فوزه الثاني في الموسم من بوابة برشلونة
16-08-2020

هيمن فيليبي دروغوفيتش على مجريات السباق الثاني في جولة برشلونة ضمن منافسات بطولة الفورمولا 2، ليسجّل فوزه الثاني لهذا الموسم بسباقات شبكة الانطلاق المعكوسة.

اقتنص دروغوفيتش الصدارة بالتوجه إلى المنعطف الأوّل من اللفة الافتتاحية من المنطلق أولًا لوكا غيوتو الذي قام بانطلاقة بطيئة.

وسرعان ما تمكن السائق البرازيلي من بناء فارق في الصدارة بلغ ثانيتين أمام غيوتو في اللفّة الأولى، قبل أن يواصل دروغوفيتش توسيع أفضليته مع تقدّم السباق، ليمنح فريقه "ام بي موتورسبورت" الفوز الثاني على التوالي بفارق ناهز 10 ثوانٍ أمام غيوتو الذي سجّل أوّل منصّة تتويج له منذ أن فاز بالسباق الرئيسي لجولة المجر.

في المقابل، حاول ناشئ فيراري ميك شوماخر المنافسة على المركز الثاني في مواجهة غيوتو خلال اللفة الأولى، قبل أن يحتك الثنائي ويمنح ذلك الفرصة لناشئ فيراري الآخر كالوم إيلوت بأن يتجاوز الألماني للمركز الثالث.

لكن لم يتمكن إيلوت من تشكيل تهديد على مركز وصافة غيوتو، حيث انشغل عوضًا عن ذلك في الدفاع عن مركزه من هجمات شوماخر الذي تمكن من تجاوز غريمه قبل خمس لفات من النهاية وإحراز منصّة التتويج الرابعة له هذا الموسم بحلوله ثالثًا أمام يوكي تسونودا الذي تجاوز إيلوت هو الآخر مسجلًا المركز الرابع.

وتواصلت معاناة إيلوت، حيث أطاح به كلّ الفائز بسباق الأمس نوبوهارو ماتسوشيتا ونيكيتا إلى المركز السابع في اللفة ما قبل الأخيرة.

بيدرو بيكيه سائق شاروز ريسينغ سجّل أولى نقاطه لهذا الموسم بحلوله سابعًا أمام كريستيان لوندغارد الذي تجاوز إيلوت عند المقطع الأخير من اللفة الختامية مقتنصًا آخر مراكز النقاط وادفعًا البريطاني إلى المركز التاسع.

مع ذلك، فقد ورث إيلوت آخر مراكز النقاط عقب السباق بعد تلقّي لوندغارد عقوبة 5 ثوانٍ إثر خروجه عن الحلبة في أثناء تجاوزه لإيلوت.

وقد أكمل لويز ديليتراز ودان تيكتوم ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 26    
2   25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 26 9.500  
3   20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 26 10.900  
4   7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 26 14.900  
5   14 Japan نوبوهارو ماتسوشيتا Netherlands ام بي موتورسبورت 26 19.900  
6   24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 26 23.200  
7   12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 26 24.500  
8   6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 26 29.100  
9   4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 26 29.700  
10   11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 26 31.900  
11   2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 26 32.100  
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