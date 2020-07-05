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فورمولا 2 / سبيلبرغ / تقرير السباق

فورمولا 2: دروجوفيتش يستهلّ أولى مواسمه بفوز مثالي في جولة النمسا الافتتاحية

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فورمولا 2: دروجوفيتش يستهلّ أولى مواسمه بفوز مثالي في جولة النمسا الافتتاحية
05-07-2020

خاض البرازيلي فيليبي دروجوفيتش سباقًا مثاليًا ضمن أولى جولاته في الفورمولا 2 ليفوز بسباق شبكة الانطلاق المعكوسة في جائزة النمسا الكبرى الافتتاحية على حلبة ريد بُل رينغ.

شهد السباق بداية بطيئة للغاية مع ثلاث فترات لسيارة الأمان، اثنتان منهم بسبب الموثوقيّة الضعيفة لسيارات الفورمولا 2، والتي يتمّ استخدامها هذا العام للموسم الثالث على التوالي.

لكنّ دروجوفيتش - الذي صعد إلى منافسات الفورمولا 2 هذا العام مع فريق "ام بي موتورسبورت" بعد موسم ضعيف في الفورمولا 3 - قدّم أداءً مثاليًا مع كلّ مرّة استؤنف فيها السباق، حيث لم يكن أقرب ملاحقيه لويز ديليتراز قادرًا مُطلقًا على مقارعته.

ورُغم اعتماد جميعع السائقين لإطارات بيريللي الأقسى في الفورمولا 2، لكنّ دروجوفيتش كان قادرًا على تسجيل أسرع لفّة قبل ثلاث لفّات من النهاية، ليحقق الفوز أمام ديليتراز بفارق 2.4 ثانية.

في المقابل، واجه ديليتراز هجومًا شرسًا من ناشئ فيراري ماركوس آرمسترونغ، الذي انطلق سابعًا ولكنّه تقدّم إلى المركز الثالث في اللفّة الافتتاحية مستفيدًا من معركة جوليانو أليزي ودان تيكتوم.

وقد شهد السباق معركة حامية بين المركزين الثاني والخامس، لكنّ ومع الإطارات القاسية، حتّى نظام "دي آر اس" لم يكن كافيًا لحدوث تجاوز بين ديليتراز، تيكتوم (دامس)، روبرت شفارتزمان (بريما) وكريستيان لوندغارد (آرت غران بري).

لوندغارد ظل في المركز الخامس، بينما تقدّم تيكتوم ليقتنص آخر مراكز منصّة التتويج من شفارتزمان.

لكنّ التركيز الأكبر توجّه للمعركة على المركز السادس بين نوبوهارو ماتسوشيتا وميك شوماخر، حيث حاول الألماني تجاوز الياباني المخضرم، لكنّ سائق "ام بي" حافظ على مركزه ليقتنص المركز السادس.

 المركز الثامن كان من نصيب جاك أيتكن أمام كالوم إيلوت الفائز بسباق الأمس.

وقد أكمل نيكيتا مازبين ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح فريقه "هايتيك جي بي".

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 28 42:05.526  
2   11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 28 42:07.995 2.469
3   2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 28 42:08.316 2.790
4   21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 28 42:08.856 3.330
5   6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 28 42:10.922 5.396
6   14 Japan نوبوهارو ماتسوشيتا Netherlands ام بي موتورسبورت 28 42:14.703 9.177
7   20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 28 42:15.267 9.741
8   9 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 28 42:19.567 14.041
9   4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 28 42:19.798 14.272
10   24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 28 42:20.921 15.395
11   7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 28 42:23.054 17.528
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