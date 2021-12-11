فورمولا 2: داروفالا يفوز بالسباق القصير الأول وبياستري يحسم اللقب في أبوظبي

قدّم سائق بريما من جديد أداءً مثيرًا للإعجاب ليقفز من المركز العاشر إلى المركز الثالث الذي كان أكثر من كافٍ ليحسم لقب السائقين لصالحه اليوم.

وتسجّل تلك النتيجة في موسم بياستري الأول في الفورمولا 2 اللقب الثالث على التوالي له بعد فوزه ببطولة فورمولا رينو يوروكاب في 2019 والفورمولا 3 العام الماضي.

وبينما حصد الأسترالي اللقب بعد صعوده للمرة العاشرة إلى منصة التتويج هذا الموسم، تمكّن داروفالا من صد هجمات فيليبي دروغوفيتش ليحقق الفوز بفارق 2.079 ثانية مسجلًا انتصاره الثاني لهذا الموسم.

وبعد خسارته آخر مراكز منصة التتويج لصالح زميله، حل روبرت شفارتزمان رابعًا خلف البطل بياستري.

وبالعودة إلى مجريات السباق فقد قدّم داروفالا انطلاقة مثالية من المركز الأول لسباق شبكة الانطلاق المعكوسة ليحافظ على صدارته بالتوجه إلى المنعطف الأول، في الوقت الذي تراجع فيه دان تيكتوم المنطلق ثانيًا إلى المركز الرابع.

في الخلف، قدم بياستري انطلاقة سريعة من المركز العاشر ليتقدم إلى المركز السادس خلف زميله شفارتزمان.

وقد ضغط دروغوفيتش منذ البداية في محاولة للحاق بداروفالا في المراحلة الأولى من السباق.

وفي اللفة الثالثة، تمكن شفارتزمان من تجاوز تكيتوم إلى المركز الرابع، قبل أن يلحق به بياستري ويتجاوز تيكتوم كذلك.

وواصل شفارتزمان تقدمه ليتجاوز ليام لاوسون إلى المركز الثالث، وتمكن بياستري كذلك بعد لفة من انتزاع المركز الرابع من لاوسون مجددًا.

ومع انتصاف السباق، وجد ثنائي بريما نفسيهما مباشرة خلف دروغوفيتش وداروفالا ضمن المعركة على صدارة السباق.

وبينما تمكن دروغوفيتش من الاقتراب جنبًا إلى جنب من المتصدر ومحاولة تجاوزه، لكن تلك كان الفرصة الأخيرة لذلك حيث نجح داروفالا في الابتعاد في الأمام ليضمن أفضلية مكنته من تحقيق الفوز.

وقبل أربع لفات من النهاية، نجح بياستري في حرمان زميله شفارتزمان من منصة التتويج عندما تجاوزه إلى المركز الثالث عند المنعطف 6-7 المزدوج.

لاوسون حل خامسًا أمام تيكتوم، ثيو بورشيه وغوانيو تشو، بينما أكمل رالف بوشونغ ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: