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فورمولا 2 / البحرين 2 / تقرير السباق

فورمولا 2: داروفالا يختتم الموسم بفوز في الصخير وشوماخر بطلًا لموسم 2020

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فورمولا 2: داروفالا يختتم الموسم بفوز في الصخير وشوماخر بطلًا لموسم 2020

اقتنص ميك شوماخر لقب موسم 2020 في الفورمولا 2 بعد سباقٍ ختامي حماسي في البحرين، على الرُغم من إكماله الحدث بالمركز الـ 18، بينما تمكّن جيهان داروفالا سائق كارلين من تجاوز دان تيكتوم نحو فوز أوّل له في البطولة.

مع توجّهه إلى هذا السباق بأفضلية في الصدارة تبلغ 14 نقطة أمام غريمه الوحيد كالوم إيلوت، كان شوماخر المرشّح الأبرز لانتزاع اللقب قُبيل ترقيته إلى الفورمولا واحد مع هاس في 2021.

مع ذلك، لم يخلُ السباق من الدراما في اللفة الافتتاحية عندما عانى سائق بريما من غلق عنيف للمكابح بالتوجّه إلى المنعطف الرابع بينما كان في المركز الثاني، ما أثار الشكوك حول قدرته على إكمال السباق على ذلك المجموعة من الإطارات.

وبعد خسارته ثلاثة مراكز في اللفة 19، توجّه شوماخر إلى منصة الصيانة وتراجع إلى مؤخرة الترتيب بعد ذلك، ما صعّد إيلوت إلى المركز الثالث حلف المتصدّر حينها تيكتوم وداروفالا.

لكنّ إيلوت كان ما يزال بحاجة لأن يفوز بالسباق من أجل تجاوز أفضلية شوماخر في النقاط، الأمر الذي عجز عن القيام به بعد تراجع أداء إطاراته وتقهقره أكثر في الترتيب.

وعليه تمّ تتويج شوماخر باللقب رُغم إنهائه بالمركز الـ 18، بينما أكمل يوكي تسونودا ثنائية كارلين بتقدمه إلى مركز الوصافة أمام تيكتوم في اللفة الأخيرة وخلف الفائز وزميله داروفالا.

خلف ذلك الثلاثي، تواجد ناشئ رينو غوانيو زهو في المركز الرابع أمام روبرت شفارتزمان وجوليانو أليزي.

بينما ذهب المركز السابع إلى لوكا غيوتو أمام فيليبي دروغوفيتشز

وقد أكمل نيكيتا مازيبين وكالوم إيلوت ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 34    
2   7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 34 3.500  
3   2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 33 1.700  
5   3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 33 5.600  
6   21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 33 7.500  
7   25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 33 11.000  
8   15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 33 13.800  
9   24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 33 14.500  
10   4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 33 16.000  
11   12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 33 16.100  
12   6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 33 17.000  
13   11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 33 20.100  
14   5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 33 21.800  
15   22   Italy تريدنت 33 23.200  
16   23 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 33 26.000  
17   1 Indonesia شون غيلايل France دامس 33 26.500  
18   10 Brazil غيلهيرمي سامايا Spain كامبوس ريسينغ 33 35.900  
19   20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 33 28.500  
20   16 Russian Federation أرتيم ماركيلوف Germany اتش دبليو آي آي جي 33 59.700  
21   17 France ثيو بورشيه Germany اتش دبليو آي آي جي 33 30.500  
  dnf 9 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 9 25 laps  
فورمولا 2: تسونودا يفوز في الصخير ومعركة حسم اللقب تستمر للسباق الختامي

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