فورمولا 2: داروفالا يختتم الموسم بفوز في الصخير وشوماخر بطلًا لموسم 2020
اقتنص ميك شوماخر لقب موسم 2020 في الفورمولا 2 بعد سباقٍ ختامي حماسي في البحرين، على الرُغم من إكماله الحدث بالمركز الـ 18، بينما تمكّن جيهان داروفالا سائق كارلين من تجاوز دان تيكتوم نحو فوز أوّل له في البطولة.
مع توجّهه إلى هذا السباق بأفضلية في الصدارة تبلغ 14 نقطة أمام غريمه الوحيد كالوم إيلوت، كان شوماخر المرشّح الأبرز لانتزاع اللقب قُبيل ترقيته إلى الفورمولا واحد مع هاس في 2021.
مع ذلك، لم يخلُ السباق من الدراما في اللفة الافتتاحية عندما عانى سائق بريما من غلق عنيف للمكابح بالتوجّه إلى المنعطف الرابع بينما كان في المركز الثاني، ما أثار الشكوك حول قدرته على إكمال السباق على ذلك المجموعة من الإطارات.
وبعد خسارته ثلاثة مراكز في اللفة 19، توجّه شوماخر إلى منصة الصيانة وتراجع إلى مؤخرة الترتيب بعد ذلك، ما صعّد إيلوت إلى المركز الثالث حلف المتصدّر حينها تيكتوم وداروفالا.
لكنّ إيلوت كان ما يزال بحاجة لأن يفوز بالسباق من أجل تجاوز أفضلية شوماخر في النقاط، الأمر الذي عجز عن القيام به بعد تراجع أداء إطاراته وتقهقره أكثر في الترتيب.
وعليه تمّ تتويج شوماخر باللقب رُغم إنهائه بالمركز الـ 18، بينما أكمل يوكي تسونودا ثنائية كارلين بتقدمه إلى مركز الوصافة أمام تيكتوم في اللفة الأخيرة وخلف الفائز وزميله داروفالا.
خلف ذلك الثلاثي، تواجد ناشئ رينو غوانيو زهو في المركز الرابع أمام روبرت شفارتزمان وجوليانو أليزي.
بينما ذهب المركز السابع إلى لوكا غيوتو أمام فيليبي دروغوفيتشز
وقد أكمل نيكيتا مازيبين وكالوم إيلوت ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|8
|جيهان داروفالا
|كارلين
|34
|2
|7
|يوكي تسونودا
|كارلين
|34
|3.500
|3
|2
|دان تيكتوم
|دامس
|33
|1.700
|5
|3
|غوان يو تشو
|راشن تايم
|33
|5.600
|6
|21
|روبرت شوارتزمان
|بريما باورتيم
|33
|7.500
|7
|25
|لوكا غيوتو
|هايتيك ريسينغ
|33
|11.000
|8
|15
|فيليبي دروجوفيتش
|ام بي موتورسبورت
|33
|13.800
|9
|24
|نيكيتا مازيبين
|هايتيك ريسينغ
|33
|14.500
|10
|4
|كالوم إلوت
|راشن تايم
|33
|16.000
|11
|12
|بيدرو بيكيه
|شارونغ رايسينغ سيستم
|33
|16.100
|12
|6
|كريستيان لوندغارد
|آرت غران بري
|33
|17.000
|13
|11
|لويس ديليتراز
|شارونغ رايسينغ سيستم
|33
|20.100
|14
|5
|ماركوس آرمسترونغ
|آرت غران بري
|33
|21.800
|15
|22
|تريدنت
|33
|23.200
|16
|23
|مارينو ساتو
|تريدنت
|33
|26.000
|17
|1
|شون غيلايل
|دامس
|33
|26.500
|18
|10
|غيلهيرمي سامايا
|كامبوس ريسينغ
|33
|35.900
|19
|20
|ميك شوماخر
|بريما باورتيم
|33
|28.500
|20
|16
|أرتيم ماركيلوف
|اتش دبليو آي آي جي
|33
|59.700
|21
|17
|ثيو بورشيه
|اتش دبليو آي آي جي
|33
|30.500
|dnf
|9
|رالف بوشونغ
|كامبوس ريسينغ
|9
|25 laps