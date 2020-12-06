فورمولا 2: داروفالا يختتم الموسم بفوز في الصخير وشوماخر بطلًا لموسم 2020

مع توجّهه إلى هذا السباق بأفضلية في الصدارة تبلغ 14 نقطة أمام غريمه الوحيد كالوم إيلوت، كان شوماخر المرشّح الأبرز لانتزاع اللقب قُبيل ترقيته إلى الفورمولا واحد مع هاس في 2021.

مع ذلك، لم يخلُ السباق من الدراما في اللفة الافتتاحية عندما عانى سائق بريما من غلق عنيف للمكابح بالتوجّه إلى المنعطف الرابع بينما كان في المركز الثاني، ما أثار الشكوك حول قدرته على إكمال السباق على ذلك المجموعة من الإطارات.

وبعد خسارته ثلاثة مراكز في اللفة 19، توجّه شوماخر إلى منصة الصيانة وتراجع إلى مؤخرة الترتيب بعد ذلك، ما صعّد إيلوت إلى المركز الثالث حلف المتصدّر حينها تيكتوم وداروفالا.

لكنّ إيلوت كان ما يزال بحاجة لأن يفوز بالسباق من أجل تجاوز أفضلية شوماخر في النقاط، الأمر الذي عجز عن القيام به بعد تراجع أداء إطاراته وتقهقره أكثر في الترتيب.

وعليه تمّ تتويج شوماخر باللقب رُغم إنهائه بالمركز الـ 18، بينما أكمل يوكي تسونودا ثنائية كارلين بتقدمه إلى مركز الوصافة أمام تيكتوم في اللفة الأخيرة وخلف الفائز وزميله داروفالا.

خلف ذلك الثلاثي، تواجد ناشئ رينو غوانيو زهو في المركز الرابع أمام روبرت شفارتزمان وجوليانو أليزي.

بينما ذهب المركز السابع إلى لوكا غيوتو أمام فيليبي دروغوفيتشز

وقد أكمل نيكيتا مازيبين وكالوم إيلوت ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: