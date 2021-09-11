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فورمولا 2 / مونزا تقرير السباق

فورمولا 2: داروفالا يحرز فوزه الأول هذا الموسم في مونزا

اجتاز جيهان داروفالا خط النهاية بفارق ست ثوانٍ أمام أقرب ملاحقيه، ليحرز فوزه الثاني في الفورمولا 2 لصالح فريقه كارلين، بعد أن انطلق من المركز الثاني.

فورمولا 2: داروفالا يحرز فوزه الأول هذا الموسم في مونزا

بينت فيسكال أحرز أفضل نتيجة له في الفورمولا 2 بإحراز المركز الثاني مع تريدنت، بينما أنهى روبرت شفارتزمان سائق بريما بالمركز الثالث بعد أداء مذهل عقب انطلاقه خامساً.

المركز الرابع كان من نصيب ليام لاوسون سائق هايتيك، أمام دايفيد بيكمان، الذي يقود بديلاً عن ماتيو نانيني في كامبوس.

نجح داروفالا باقتناص الصدارة من بيكمان صاحب قطب الانطلاق الأول عند الانطلاقة، بينما خاض فيسكال ويوري فيبز معركة على المركز الثالث.

رالف بوشونغ سائق كامبوس اضطر للخروج على الحفف الجانبية وسط فوضى اللفة الأولى، بينما خسر كريستيان لاندغارد السيطرة على سيارته آرت.

وبعد ثوانٍ، خرج إنزو فيتبالدي سائق شاروز إلى المنطقة الحصوية واضطر إلى دخول خط الحظائر لتضرر جانحه الأمامي.

وفي اللفة الثانية، خاض بوشونغ وماركوس آرمسترونغ معركة شديدة خلال المنافسة على المركز العاشر.

ونجح ثيو بورشير سائق آرت بتجاوز أوسكار بياستري متصدر الترتيب العام إلى المركز السابع في اللفة الثالثة وسط ملاحقة لصيقة من غوانيو زو سائق فيرتوزي.

وتم تطبيق سيارة الأمان الافتراضية منذ اللفة الخامسة بعد حادثة جايك هيوز سائق "اتش دبليو ايه" وأليسيو ديليدا.

لاحقاً تمكن شفارتزمان من اقتناص المركز الخامس، قبل التقدم إلى الرابع متجاوزاً فيبز.

المعركة على المركز الثاني اشتدت بين بيكمان وفيسكال، بينما نجح بياستري باقتناص المركز السابع من بورشير.

وتجمعت السيارات في رتل متواصل من المركز الخامس حتى الثامن.

وتعرض بورشير إلى قفل كبير في الإطارات ما سمح لـ زو بتجاوزه إلى المركز الثامن.

وأدى خطأ من بيكمان إلى تعرضه لضغط من فيسكال، لكن سائق تريدنت نجح بالتقدم إلى المركز الثاني.

بينما وصل شفارتزمان إلى بيكمان لاحقاً في المركز الثالث، ونجح بتجاوزه في اللفة 20 قبل أن يتقدم لاوسون كذلك عليه.

نتيجة السباق:

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق
1 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 34:37.701  
2 Netherlands بينت فيسكال Italy تريدنت 34:43.815 6.114
3 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 34:47.089 9.388
4 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 34:47.663 9.962
5 Germany ديفيد بيكمانن Spain كامبوس ريسينغ 34:48.530 10.829
6 Estonia جوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 34:48.873 11.172
7 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 34:49.436 11.735
8 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 34:49.916 12.215
9 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 34:50.646 12.945
10 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 34:53.126 15.425
11 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom كارلين 34:53.350 15.649
12 Germany ليريم زينديلي Netherlands ام بي موتورسبورت 34:55.501 17.800
13 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 34:59.408 21.707
14 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 35:03.168 25.467
15 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France دامس 35:04.512 26.811
16 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 35:10.915 33.214
17 Brazil فيليبي دروجوفيتش United Kingdom راشن تايم 35:13.055 35.354
18 Israel روي نيساني France دامس 35:17.750 40.049
19 Italy أليسيو ديليدا HWA Racelab 35:21.173 43.472
20 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 35:59.827 1:22.126
  United Kingdom جايك هيوز HWA Racelab 19 laps  
  Brazil غيلهيرمي سامايا Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 12.000 1 Lap
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فورمولا 2: بورشير يحرز فوزه الثاني هذا الموسم في سباق مونزا القصير الدرامي

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فورمولا 2: بورشير يحرز فوزه الثاني هذا الموسم في سباق مونزا القصير الدرامي
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