فورمولا 2: داروفالا يحرز فوزه الأول هذا الموسم في مونزا

بينت فيسكال أحرز أفضل نتيجة له في الفورمولا 2 بإحراز المركز الثاني مع تريدنت، بينما أنهى روبرت شفارتزمان سائق بريما بالمركز الثالث بعد أداء مذهل عقب انطلاقه خامساً.

المركز الرابع كان من نصيب ليام لاوسون سائق هايتيك، أمام دايفيد بيكمان، الذي يقود بديلاً عن ماتيو نانيني في كامبوس.

نجح داروفالا باقتناص الصدارة من بيكمان صاحب قطب الانطلاق الأول عند الانطلاقة، بينما خاض فيسكال ويوري فيبز معركة على المركز الثالث.

رالف بوشونغ سائق كامبوس اضطر للخروج على الحفف الجانبية وسط فوضى اللفة الأولى، بينما خسر كريستيان لاندغارد السيطرة على سيارته آرت.

وبعد ثوانٍ، خرج إنزو فيتبالدي سائق شاروز إلى المنطقة الحصوية واضطر إلى دخول خط الحظائر لتضرر جانحه الأمامي.

وفي اللفة الثانية، خاض بوشونغ وماركوس آرمسترونغ معركة شديدة خلال المنافسة على المركز العاشر.

ونجح ثيو بورشير سائق آرت بتجاوز أوسكار بياستري متصدر الترتيب العام إلى المركز السابع في اللفة الثالثة وسط ملاحقة لصيقة من غوانيو زو سائق فيرتوزي.

وتم تطبيق سيارة الأمان الافتراضية منذ اللفة الخامسة بعد حادثة جايك هيوز سائق "اتش دبليو ايه" وأليسيو ديليدا.

لاحقاً تمكن شفارتزمان من اقتناص المركز الخامس، قبل التقدم إلى الرابع متجاوزاً فيبز.

المعركة على المركز الثاني اشتدت بين بيكمان وفيسكال، بينما نجح بياستري باقتناص المركز السابع من بورشير.

وتجمعت السيارات في رتل متواصل من المركز الخامس حتى الثامن.

وتعرض بورشير إلى قفل كبير في الإطارات ما سمح لـ زو بتجاوزه إلى المركز الثامن.

وأدى خطأ من بيكمان إلى تعرضه لضغط من فيسكال، لكن سائق تريدنت نجح بالتقدم إلى المركز الثاني.

بينما وصل شفارتزمان إلى بيكمان لاحقاً في المركز الثالث، ونجح بتجاوزه في اللفة 20 قبل أن يتقدم لاوسون كذلك عليه.

نتيجة السباق: