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فورمولا 2 / مونزا تقرير السباق

فورمولا 2: داروفالا يحرز الفوز بسباق مونزا الرئيسي الذي شهد رفع العلم الأحمر

أحرز جيهان داروفالا ناشئ ريد بُل الفوز بسباق مونزا الرئيسي في الفورمولا 2 وسط منافسات فوضوية قسم منها ما زال قيد التحقيق.

فورمولا 2: داروفالا يحرز الفوز بسباق مونزا الرئيسي الذي شهد رفع العلم الأحمر

استفاد داروفالا من وقفة مثالية قبل رفع العلم الأحمر لوضع نفسه في مركز مثالي لتحقيق فوزه الأول في سباق رئيسي، بعد أن فاز بثلاثة سباقات قصيرة.

جاك دوهان سائق فيرتوزي، صاحب قطب الانطلاق الأول، تراجع في الترتيب بينما قدم ليام لاوسون زخماً ممتازاً على متن سيارة كارلين.

لكن الفوضى بدأت مع احتكاك ثيو بورشير بـ رالف بوشونغ، ليرتطم سائق كامبوس بالحواجز ومن ثم تنزلق سيارة آرت.

هذه الحادثة أثرت كذلك على أولي كالدويل ولوكا غيوتو.

وكان في دوهان في هذه الأثناء قد تعرض لحادثة مع سيارة كارلين التي يقودها لوغان سارجانت.

تضررت كلتا السيارتان واضطرتا للانسحاب مع دخول سيارة الأمان، بينما تم التحقيق في الحادثة.

لاحقاً دخلت سيارة أمان للمرة الثانية في اللفة الثامنة، حيث ارتطم كالان ويليامز سائق تريدنت بالحواجز بسبب احتكاك مع دايفيد بيكمان سائق فان أمرسفورت.

ونتيجة لعدم إمكانية تحريك السيارة المتضررة، تم رفع العلم الأحمر في اللفة التاسعة.

سيارة الأمان الثانية دفعت العديد من الفرق لإجراء توقفات، بينما بقي ريتشارد فيرشور ومارينو ساتو على الحلبة.

ومع رفع العلم الأحمر، تراجع لاوسون المتصدر إلى المركز العاشر خلال إعادة الانطلاقة.

وقبيل إعادة الانطلاق، تلقى ماركوس آرمسترونغ عقوبة عشر ثوانٍ لما وصفه مدير السباق بأنه عدم الامتثال لتعليمات مدير السباق.

ليام لاوسون، كارلين

ليام لاوسون، كارلين

تصوير: ريد بُل

ومع استئناف السباق، كان فيرشور في مقدمة الركب، بينما كان داروفالا في صدارة السائقين الذين توقفوا بالفعل، بالمركز الثالث، وتقدم أمام ساتو مباشرة في اللفة 18.

اتجه ساتو إلى المنصة بعد لفتين، بينما واصل فيرشور في المقدمة على إطاراته القديمة.

ومع نهاية اللفة 25، دخل فيرشور لوقفة الصيانة الإلزامية، ما دفع داروفالا إلى صدارة مريحة والفوز بأول سباق رئيسي له.

فريدريك فيستي أنهى بفارق 1.9 ثانية بالمركز الثاني على متن سيارته آرت، بينما أكمل أيوما ايواسا ترتيب مراكز منصة التتويج.

الحوادث سمحت لـ إنزو فيتيبالدي بإحراز المركز الرابع لصالح شاروز أمام دينيس هاوغر وبيكمان سائقي بريما.

أما فيليبي دروغوفيتش البطل المتوج حديثاً فحقق المركز السابع، بينما أكمل أماوري كورديل، كليمنت نوفالاك وفيرشور ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق
1 India جيهان داروفالا Italy بريما باورتيم 1:06:39.193  
2 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 1:06:41.163 1.970
3 Japan ايومو اواسا France دامس 1:06:44.931 5.738
4 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 1:06:45.684 6.491
5 Norway دينيس هاوغر Italy بريما باورتيم 1:06:46.442 7.249
6 Germany ديفيد بيكمانن Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 1:06:46.994 7.801
7 Brazil فيليبي دروغوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 1:06:49.695 10.502
8 Belgium أماوري كورديل Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 1:06:51.931 12.738
9 France كليمنت نوفالاك Netherlands ام بي موتورسبورت 1:07:07.143 27.950
10 Netherlands ريتشارد فيرشور Italy تريدنت 1:07:14.377 35.184
11 Estonia يوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 1:07:24.885 45.692
12 Japan مارينو ساتو United Kingdom راشن تايم 1:07:26.715 47.522
13 New Zealand ماركوس آرمسترونغ United Kingdom هايتيك ريسينغ 1:07:33.911 54.718
14 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom كارلين 1:08:10.727 1:31.534
15 Australia كالان ويليامز Italy تريدنت 24 laps  
16 Australia جاك دوهان United Kingdom راشن تايم 29 laps  
17 United States لوجان سارجينت United Kingdom كارلين 30 laps  
18 France تيو بورشير France آرت غران بري 30 laps  
19 Italy لوكا غيوتو France دامس 30 laps  
20 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 30 laps  
21 United Kingdom أولي كالدويل Spain كامبوس ريسينغ 30 laps  
22 Colombia تاتيانا كالديرون Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 30 laps  
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فورمولا2: فيبس يفوز بالسباق القصير ودروغوفيتش يُتوّج باللقب بالرغم من انسحابه
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فورمولا2: فيبس يفوز بالسباق القصير ودروغوفيتش يُتوّج باللقب بالرغم من انسحابه

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