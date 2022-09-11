فورمولا 2: داروفالا يحرز الفوز بسباق مونزا الرئيسي الذي شهد رفع العلم الأحمر

استفاد داروفالا من وقفة مثالية قبل رفع العلم الأحمر لوضع نفسه في مركز مثالي لتحقيق فوزه الأول في سباق رئيسي، بعد أن فاز بثلاثة سباقات قصيرة.

جاك دوهان سائق فيرتوزي، صاحب قطب الانطلاق الأول، تراجع في الترتيب بينما قدم ليام لاوسون زخماً ممتازاً على متن سيارة كارلين.

لكن الفوضى بدأت مع احتكاك ثيو بورشير بـ رالف بوشونغ، ليرتطم سائق كامبوس بالحواجز ومن ثم تنزلق سيارة آرت.

هذه الحادثة أثرت كذلك على أولي كالدويل ولوكا غيوتو.

وكان في دوهان في هذه الأثناء قد تعرض لحادثة مع سيارة كارلين التي يقودها لوغان سارجانت.

تضررت كلتا السيارتان واضطرتا للانسحاب مع دخول سيارة الأمان، بينما تم التحقيق في الحادثة.

لاحقاً دخلت سيارة أمان للمرة الثانية في اللفة الثامنة، حيث ارتطم كالان ويليامز سائق تريدنت بالحواجز بسبب احتكاك مع دايفيد بيكمان سائق فان أمرسفورت.

ونتيجة لعدم إمكانية تحريك السيارة المتضررة، تم رفع العلم الأحمر في اللفة التاسعة.

سيارة الأمان الثانية دفعت العديد من الفرق لإجراء توقفات، بينما بقي ريتشارد فيرشور ومارينو ساتو على الحلبة.

ومع رفع العلم الأحمر، تراجع لاوسون المتصدر إلى المركز العاشر خلال إعادة الانطلاقة.

وقبيل إعادة الانطلاق، تلقى ماركوس آرمسترونغ عقوبة عشر ثوانٍ لما وصفه مدير السباق بأنه عدم الامتثال لتعليمات مدير السباق.

ليام لاوسون، كارلين تصوير: ريد بُل

ومع استئناف السباق، كان فيرشور في مقدمة الركب، بينما كان داروفالا في صدارة السائقين الذين توقفوا بالفعل، بالمركز الثالث، وتقدم أمام ساتو مباشرة في اللفة 18.

اتجه ساتو إلى المنصة بعد لفتين، بينما واصل فيرشور في المقدمة على إطاراته القديمة.

ومع نهاية اللفة 25، دخل فيرشور لوقفة الصيانة الإلزامية، ما دفع داروفالا إلى صدارة مريحة والفوز بأول سباق رئيسي له.

فريدريك فيستي أنهى بفارق 1.9 ثانية بالمركز الثاني على متن سيارته آرت، بينما أكمل أيوما ايواسا ترتيب مراكز منصة التتويج.

الحوادث سمحت لـ إنزو فيتيبالدي بإحراز المركز الرابع لصالح شاروز أمام دينيس هاوغر وبيكمان سائقي بريما.

أما فيليبي دروغوفيتش البطل المتوج حديثاً فحقق المركز السابع، بينما أكمل أماوري كورديل، كليمنت نوفالاك وفيرشور ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: