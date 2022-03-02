فورمولا 2 تقرير التجارب
فورمولا 2: داروفالا يتصدّر جدول أزمنة اليوم الأوّل من تجارب البحرين
تصدّر جيهان داروفالا جدول أزمنة اليوم الأوّل من التجارب التحضيريّة للموسم الجديد من بطولة الفورمولا 2 في البحرين.
عرفت فترة ما بعد الظهر الأزمنة الأسرع في المجمل، حيث كان فيليبي دروغوفيتش أوّل من يكسر حاجز الـ 1:44 دقيقة عبر تسجيله 1:43.831 دقيقة، قبل أن يتقدّم عليه ليام لاوسن.
ومع بقاء 5 دقائق على نهاية اليوم، كسر داروفالا، وكالان ويليامز ودينيس هاوغر حاجز الـ 103 ثوانٍ، ليتمكّن داروفالا من حسم الصدارة بـ 1:42.074 دقيقة.
وحلّ ويليامز ثانيًا بفارق نصف ثانية، بينما تواجد هاوغر بطل العام الماضي في سلسلة الفورمولا 3 ثالثًا، وتواجد أمام لاوسن.
وذهب المركز الخامس إلى لوغان سارجنت القادم هو الآخر من الفورمولا 3 والذي يقود لصالح فريق شاروز ريسينغ، بينما حلّ ماركوس آرمسترونغ سابعًا قبيل ما سيكون موسمه الثالث في الفورمولا 2 بعد انضمامه إلى فريق هايتيك لموسم 2022.
المشاركات
التعليقات
Event
Powered by
18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly
تحميل التعليقات
المشاركات
التعليقات