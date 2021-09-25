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فورمولا 2 / سوتشي تقرير السباق

فورمولا 2: تيكتوم يفوز بالسباق القصير المؤجّل وتشو يعجز عن المشاركة في سوتشي

حصد دان تيكتوم الفوز بالسباق القصير المؤجّل بسبب الأمطار ضمن جولة سوتشي في الفورمولا 2، والذي شهد انزلاق سيارة المنافس على اللقب غوانيو تشو خلال اللفة الاستطلاعية.

فورمولا 2: تيكتوم يفوز بالسباق القصير المؤجّل وتشو يعجز عن المشاركة في سوتشي

نجح تكيتوم في ترجمة قطب الانطلاق الأول على شبكة الانطلاق المعكوسة إلى فوز بالسباق القصير الوحيد نهاية هذا الأسبوع بعد تعديل جدول الجولة بسبب أحوال الطقس.

وتمكن سائق كارلين في النهاية من تحقيق الانتصار بعد تصدّيه لهجمات يوري فيبز ليُسجّل فوزه الثاني هذا الموسم بفارق 4.422 ثانية.

فيما ورث روبرت شفارتزمان سائق بريما المركز الثالث بعد انسحاب ليام لاوسون جرّاء كسر في نظام التعليق إثر اصطدامه بالحواجز في وقت مبكر من السباق.

ورغم عدم تمكنه من المشاركة في السباق، لكنّ تشو كان محظوظًا بأنه لم يُعاقب على خطئه حيث أكمل متصدر الترتيب أوسكار بياستري السباق في المركز التاسع خارج مراكز النقاط.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد استهّل السائقون الحدث على إطارات ملساء على مسار مبلل في طور الجفاف، وذلك بعد تأجيل الانطلاق بخمس دقائق.

وقد آثر المراقبون بدء السباق خلف سيارة الأمان، قبل أن تُستأنف المنافسات بعد لفتين، ليتقدم تيكتوم أمام فيبز، شفارتزمان ولاوسون.

وسرعان ما ابتعد الثلاثة الأوائل في الأمام، فيما تعرض تيكتوم لضغط من فيبز ولاوسون.

مع ذلك، وسبب إلغاء تفعيل "دي آر اس" قبل السباق بسبب الأجواء، فقد واجه فيبز مهمة صعبة من أجل تجاوز تيكتوم.

ومن هنا فرض تيكتوم سيطرة كاملة على السباق مع أفضلية مريحة ليحقق فوزًا مستحقًا.

ومع مركزه الثالث اليوم، بات شفارتزمان في المركز الثالث في الترتيب العام أمام جاك هيوز، رالف بوشونغ وثيو بورشيه.

وكان المركز الرابع في السباق من نصيب هيوز، أمام بورشيه وبوشونغ. فيما حلّ كريستيان لوندغارد سابعًا أمام ريتشارد فريشور.

وقد أكمل بياستري وليريم زينديلي ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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