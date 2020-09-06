فورمولا 2: تيكتوم يتقدم على إيلوت ويفوز في مونزا

بعد انطلاقه من المركز الثاني اليوم على شبكة الانطلاق المعكوسة إصر حلوله سابعًا في سباق الأمس، قدّم تيكتوم انطلاقة رائعة ليتقدم على لويز ديليتراز المنطلق أولًا عند مدخل المنعطف الأوّل المزدوج.

وبعد اقتناصه للصدارة، بدأ تيكتوم ببطء وثبات بناء فارق أمام منافسيه، ليتقدم بفارق ثانيتين أمام ديليتراز بحلول اللفة العاشرة من أصل 21.

لاحقًا، تراجع ديليتراز ليقترب من براثن إيلوت وسائق "آرت" كرسيتيان لوندغارد، حيث تجاوز الثنائي سائق شاروز ريسينغ في غضون لفتين وأطاحا به خارج مراكز منصة التتويج.

لكن إيلوت ولوندغارد من لم يتمكنا من زعزعة تقدم تيكتوم الذي وسّع صدارته إلى نحو ثلاث ثوانٍ ليُحرز فوزًا مستحقًا.

إيلوت تشبّث بالمركز الثاني أمام لوندغارد الذي اقترب إلى نحو نصف ثانية من منافسه في اللفة الأخيرة.

الفائز بسباق الأمس ميك شوماخر تقدم إلى المركز الرابع الذي خسره في بداية السباق ومن ثم استعاده ليسجل أفضل نتائج بريما في هذا السباق.

المركز الخامس ذهب إلى ديليتراز بعدما نجح في صد هجمات شفارتزمان في اللفة الأخيرة.

في المركز السابع تواجد شائق كارلين جيهان داروفالا أمام جاك أيتكن الذي أكمل مراكز النقاط.

وقد أكمل كل من نيكيتا مازيبين ويوري فيبز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: