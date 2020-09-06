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فورمولا 2 / مونزا / تقرير السباق

فورمولا 2: تيكتوم يتقدم على إيلوت ويفوز في مونزا

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فورمولا 2: تيكتوم يتقدم على إيلوت ويفوز في مونزا

حصد دان تيكتوم انتصاره الثاني في هذا الموسم من بطولة الفورمولا 2 من بوابة السباق الثاني لجولة مونزا، فيما حلّ كالوم إيلوت وصيفًا ليوسّع الفارق في صدارة الترتيب أمام روبرت شفارتزمان.

بعد انطلاقه من المركز الثاني اليوم على شبكة الانطلاق المعكوسة إصر حلوله سابعًا في سباق الأمس، قدّم تيكتوم انطلاقة رائعة ليتقدم على لويز ديليتراز المنطلق أولًا عند مدخل المنعطف الأوّل المزدوج.

وبعد اقتناصه للصدارة، بدأ تيكتوم ببطء وثبات بناء فارق أمام منافسيه، ليتقدم بفارق ثانيتين أمام ديليتراز بحلول اللفة العاشرة من أصل 21.

لاحقًا، تراجع ديليتراز ليقترب من براثن إيلوت وسائق "آرت" كرسيتيان لوندغارد، حيث تجاوز الثنائي سائق شاروز ريسينغ في غضون لفتين وأطاحا به خارج مراكز منصة التتويج.

لكن إيلوت ولوندغارد من لم يتمكنا من زعزعة تقدم تيكتوم الذي وسّع صدارته إلى نحو ثلاث ثوانٍ ليُحرز فوزًا مستحقًا.

إيلوت تشبّث بالمركز الثاني أمام لوندغارد الذي اقترب إلى نحو نصف ثانية من منافسه في اللفة الأخيرة.

الفائز بسباق الأمس ميك شوماخر تقدم إلى المركز الرابع الذي خسره في بداية السباق ومن ثم استعاده ليسجل أفضل نتائج بريما في هذا السباق.

المركز الخامس ذهب إلى ديليتراز بعدما نجح في صد هجمات شفارتزمان في اللفة الأخيرة.

في المركز السابع تواجد شائق كارلين جيهان داروفالا أمام جاك أيتكن الذي أكمل مراكز النقاط.

وقد أكمل  كل من نيكيتا مازيبين ويوري فيبز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل Mph منصات الصيانة الانسحاب النقاط الإضافي
1   2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 21 -              
2   4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 21 4.600 4.600 4.600          
3   6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 21 5.200 5.200 0.600          
4   20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 21 6.600 6.600 1.400          
5   11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 21 7.000 7.000 0.400          
6   21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 21 7.300 7.300 0.300          
7   8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 21 10.900 10.900 3.600          
8   9 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 21 16.900 16.900 6.000          
9   24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 21 18.700 18.700 1.800          
10   1 Estonia جوري فيبس France دامس 21 19.600 19.600 0.900          
11   22   Italy تريدنت 21 30.800 30.800 11.200          
12   14 Japan نوبوهارو ماتسوشيتا Netherlands ام بي موتورسبورت 21 31.000 31.000 0.200          
13   17 France جوليانو أليزي Germany اتش دبليو آي آي جي 21 32.300 32.300 1.300          
14   23 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 21 33.100 33.100 0.800          
15   10 Brazil غيلهيرمي سامايا Spain كامبوس ريسينغ 21 41.700 41.700 8.600          
16   25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 21 .000 1:00.000 18.300   1      
17   16 Russian Federation أرتيم ماركيلوف Germany اتش دبليو آي آي جي 20 1 lap              
18   12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 20 1 lap       1      
19   5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 20 1 lap       1
فورمولا 2: شوماخر يسجل فوزه الأوّل في 2020 والدراما تلاحق إيلوت

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