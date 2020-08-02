فورمولا 2: تيكتوم يتغلب على لوندغارد ويسجل فوزه الأول في سيلفرستون

تصدّر تيكتوم سائق دامس كلّ لفات السباق منطلقًا من المركز الأوّل على شبكة الانطلاق المعكوسة، لكنّ دخول سيارة الأمان متأخّرًا هدد فوزه حيث سمح لغريمه لوندغارد وآخرين بفرصة تغيير الإطارات ومحاولة تعويض الوقت قبل ثلاث لفات من النهاية.

وقد اقترب لوندغارد من خطف الفوز، لكنّ تكيتوم تشبّث بهدفه ليحقق انتصاره الأوّل بفارق لم يتجاوز أربعة أعشار من الثانية عن منافسه.

وما ساعد تيكتوم كذلك في صد هجمات لوندغارد هو تعرّض الأخير بدوره لهجمات من لويز ديليتراز الذي اكتفى بآخر مراكز منصّة التتويج لصالح فريقه شاروز.

المركز الرابع كان من نصيب جيهان داروفالا الذي استفاد من انزلاق سيارة غوانيو زهو من المركز الرابع في اللفّة الأخيرة.

الفائز بسباق الأمس نيكيتا مازيبين تمكّن من تحقيق المركز الخامس أمام ثنائي "ام بي موتورسبورت" فيليبي دروجوفيتش ونوبوهارو ماتسوشيتا، بينما أكمل جاك أيتكن سائق كامبوس مراكز النقاط.

فيما أكمل زهو وماركوس آرمسترونغ ترتيب المراكز العشرة الأولى مستفيدين من تأخّر ردة فعل فريق بريما مع سائقيه ميك شوماخر وروبرت شفارتزمان، إلى جانب خسارة الأخير للوقت خلف زميله ومن ثم مع وقفة صيانة بطيئة.

نتيجة السباق: