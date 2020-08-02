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فورمولا 2 / سيلفرستون / تقرير السباق

فورمولا 2: تيكتوم يتغلب على لوندغارد ويسجل فوزه الأول في سيلفرستون

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فورمولا 2: تيكتوم يتغلب على لوندغارد ويسجل فوزه الأول في سيلفرستون
02-08-2020

نجح دان تيكتوم في تسجيل أوّل فوز له في الفورمولا 2 من بوابة السباق الثاني المثير لجولة سيلفرستون، حيث تمكّن من التغلب على القادم بقوة من الخلف كريستيان لوندغارد.

تصدّر تيكتوم سائق دامس كلّ لفات السباق منطلقًا من المركز الأوّل على شبكة الانطلاق المعكوسة، لكنّ دخول سيارة الأمان متأخّرًا هدد فوزه حيث سمح لغريمه لوندغارد وآخرين بفرصة تغيير الإطارات ومحاولة تعويض الوقت قبل ثلاث لفات من النهاية.

وقد اقترب لوندغارد من خطف الفوز، لكنّ تكيتوم تشبّث بهدفه ليحقق انتصاره الأوّل بفارق لم يتجاوز أربعة أعشار من الثانية عن منافسه.

وما ساعد تيكتوم كذلك في صد هجمات لوندغارد هو تعرّض الأخير بدوره لهجمات من لويز ديليتراز الذي اكتفى بآخر مراكز منصّة التتويج لصالح فريقه شاروز.

المركز الرابع كان من نصيب جيهان داروفالا الذي استفاد من انزلاق سيارة غوانيو زهو من المركز الرابع في اللفّة الأخيرة.

الفائز بسباق الأمس نيكيتا مازيبين تمكّن من تحقيق المركز الخامس أمام ثنائي "ام بي موتورسبورت" فيليبي دروجوفيتش ونوبوهارو ماتسوشيتا، بينما أكمل جاك أيتكن سائق كامبوس مراكز النقاط.

فيما أكمل زهو وماركوس آرمسترونغ ترتيب المراكز العشرة الأولى مستفيدين من تأخّر ردة فعل فريق بريما مع سائقيه ميك شوماخر وروبرت شفارتزمان، إلى جانب خسارة الأخير للوقت خلف زميله ومن ثم مع وقفة صيانة بطيئة.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 21 39:50.019  
2   6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 21 39:50.395 0.376
3   11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 21 39:52.716 2.697
4   8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 21 39:56.276 6.257
5   24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 21 39:56.502 6.483
6   15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 21 39:58.478 8.459
7   14 Japan نوبوهارو ماتسوشيتا Netherlands ام بي موتورسبورت 21 39:58.975 8.956
8   9 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 21 39:59.801 9.782
9   3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 21 40:00.867 10.848
10   5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 21 40:01.014 10.995
11   16 Russian Federation أرتيم ماركيلوف Germany اتش دبليو آي آي جي 21 40:07.436 17.417
12   23 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 21 40:08.662 18.643
13   21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 21 40:12.339 22.320
14   20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 21 40:16.249 26.230
15   10 Brazil غيلهيرمي سامايا Spain كامبوس ريسينغ 21 40:18.550 28.531
فورمولا 2: مازيبين يسجّل فوزه الأول من بوابة سيلفرستون

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