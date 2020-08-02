فورمولا 2: تيكتوم يتغلب على لوندغارد ويسجل فوزه الأول في سيلفرستون
نجح دان تيكتوم في تسجيل أوّل فوز له في الفورمولا 2 من بوابة السباق الثاني المثير لجولة سيلفرستون، حيث تمكّن من التغلب على القادم بقوة من الخلف كريستيان لوندغارد.
تصدّر تيكتوم سائق دامس كلّ لفات السباق منطلقًا من المركز الأوّل على شبكة الانطلاق المعكوسة، لكنّ دخول سيارة الأمان متأخّرًا هدد فوزه حيث سمح لغريمه لوندغارد وآخرين بفرصة تغيير الإطارات ومحاولة تعويض الوقت قبل ثلاث لفات من النهاية.
وقد اقترب لوندغارد من خطف الفوز، لكنّ تكيتوم تشبّث بهدفه ليحقق انتصاره الأوّل بفارق لم يتجاوز أربعة أعشار من الثانية عن منافسه.
وما ساعد تيكتوم كذلك في صد هجمات لوندغارد هو تعرّض الأخير بدوره لهجمات من لويز ديليتراز الذي اكتفى بآخر مراكز منصّة التتويج لصالح فريقه شاروز.
المركز الرابع كان من نصيب جيهان داروفالا الذي استفاد من انزلاق سيارة غوانيو زهو من المركز الرابع في اللفّة الأخيرة.
الفائز بسباق الأمس نيكيتا مازيبين تمكّن من تحقيق المركز الخامس أمام ثنائي "ام بي موتورسبورت" فيليبي دروجوفيتش ونوبوهارو ماتسوشيتا، بينما أكمل جاك أيتكن سائق كامبوس مراكز النقاط.
فيما أكمل زهو وماركوس آرمسترونغ ترتيب المراكز العشرة الأولى مستفيدين من تأخّر ردة فعل فريق بريما مع سائقيه ميك شوماخر وروبرت شفارتزمان، إلى جانب خسارة الأخير للوقت خلف زميله ومن ثم مع وقفة صيانة بطيئة.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|2
|دان تيكتوم
|دامس
|21
|39:50.019
|2
|6
|كريستيان لوندغارد
|آرت غران بري
|21
|39:50.395
|0.376
|3
|11
|لويس ديليتراز
|شارونغ رايسينغ سيستم
|21
|39:52.716
|2.697
|4
|8
|جيهان داروفالا
|كارلين
|21
|39:56.276
|6.257
|5
|24
|نيكيتا مازيبين
|هايتيك ريسينغ
|21
|39:56.502
|6.483
|6
|15
|فيليبي دروجوفيتش
|ام بي موتورسبورت
|21
|39:58.478
|8.459
|7
|14
|نوبوهارو ماتسوشيتا
|ام بي موتورسبورت
|21
|39:58.975
|8.956
|8
|9
|جاك أيتكن
|كامبوس ريسينغ
|21
|39:59.801
|9.782
|9
|3
|غوان يو تشو
|راشن تايم
|21
|40:00.867
|10.848
|10
|5
|ماركوس آرمسترونغ
|آرت غران بري
|21
|40:01.014
|10.995
|11
|16
|أرتيم ماركيلوف
|اتش دبليو آي آي جي
|21
|40:07.436
|17.417
|12
|23
|مارينو ساتو
|تريدنت
|21
|40:08.662
|18.643
|13
|21
|روبرت شوارتزمان
|بريما باورتيم
|21
|40:12.339
|22.320
|14
|20
|ميك شوماخر
|بريما باورتيم
|21
|40:16.249
|26.230
|15
|10
|غيلهيرمي سامايا
|كامبوس ريسينغ
|21
|40:18.550
|28.531