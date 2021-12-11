تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فورمولا 2: داروفالا يفوز بالسباق القصير الأول وبياستري يحسم اللقب في أبوظبي
فورمولا 2 / أبوظبي تقرير السباق

فورمولا 2: تشو يفوز بالسباق القصير الثاني وبياستري البطل ينسحب في أبوظبي

انتزع غوانيو تشو فوزه الرابع في هذا الموسم من الفورمولا 2 وذلك بعدما تمكن من صد هجمات روبرت شفارتزمان في السباق القصير الثاني المليء بالحوادث في أبوظبي.

فورمولا 2: تشو يفوز بالسباق القصير الثاني وبياستري البطل ينسحب في أبوظبي

حقق تشو - الذي سيقود لصالح ألفا روميو في الفورمولا واحد العام المُقبل - منصة تتويجه الأولى منذ مونزا في سبتمبر/أيلول الماضي مع قيادة خالية من الأخطاء على حلبة ياس مارينا.

تقدم سائق يوني فيرتوزي من المركز الثالث إلى الثاني في مرحلة مبكرة من السباق قبل أن يرث الصدارة من ماركوس آرمسترونغ الذي انسحب من الصدارة مع مشكلة ميكانيكية في اللفة 11.

وبمجرد تقدمه إلى الصدارة، لم يرتكب تشو أي خطأ لينتزع الفوز بأريحية من سائق بريما شفارتزمان، بينما حلّ رالف بوشونغ سائق كامبوس في المركز الثالث.

هذا وتوقّفت المنافسات في منافسبتين مع سيارة الأمان والحادث الذي تعرض له البطل المتوّجج حديثًا أوسكار بياستري ويوري فيبز لينسحبا من السباق.

ومع اسئتناف السباق، كان آرمسترونغ في الصدارة، قبل أن يواجه مشكلته المكيانيكية ويهدي المركز الأول لتشو.

فيما نجح شفارتزمان كذلك من الاستفادة بسرعة من ذلك ليتجاوز بوشونغ للمركز الثاني على إعادة الانطلاقة.

ونجح الصيني في الابتعاد بفارق مريح أمام الروسي، بينما وقع بوشونغ في قبضة تيكتوم الذي نجح بإكمال السباق رابعًا أمام فيليبي دروغوفيتش.

المركز السادس ذهب إلى لاوسون أمام جيهان داروفالا وجاك دوهان، فيما أكمل ثيو بورشيه وبينت فيسكال ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل Mph منصات الصيانة الانسحاب النقاط الإضافي
1   3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 23 43:27.096     167.562     15 2
2   1 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 23 43:30.509 3.413 3.413 167.343     12  
3   21 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 23 43:36.868 9.772 6.359 166.937     10  
4   5 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom كارلين 23 43:41.392 14.296 4.524 166.649     8  
5   4 Brazil فيليبي دروجوفيتش United Kingdom راشن تايم 23 43:41.597 14.501 0.205 166.636     6  
6   7 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 23 43:44.184 17.088 2.587 166.471     4  
7   6 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 23 43:46.935 19.839 2.751 166.297     2  
8   11 Australia جاك دوهان Netherlands ام بي موتورسبورت 23 43:48.182 21.086 1.247 166.218     1  
9   10 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 23 43:49.038 21.942 0.856 166.164        
10   24 Netherlands بينت فيسكال Italy تريدنت 23 43:49.818 22.722 0.780 166.115        
11   14 Netherlands ريتشارد فيرشور Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 23 43:52.977 25.881 3.159 165.915        
12   15 Brazil غيلهيرمي سامايا Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 23 43:57.995 30.899 5.018  

المشاركات
التعليقات
فورمولا 2: داروفالا يفوز بالسباق القصير الأول وبياستري يحسم اللقب في أبوظبي
المقال السابق

فورمولا 2: داروفالا يفوز بالسباق القصير الأول وبياستري يحسم اللقب في أبوظبي
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

فورمولا 2: تشو يفوز بالسباق القصير الثاني وبياستري البطل ينسحب في أبوظبي
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: تشو يفوز بالسباق القصير الثاني وبياستري البطل ينسحب في أبوظبي

فورمولا 2: داروفالا يفوز بالسباق القصير الأول وبياستري يحسم اللقب في أبوظبي
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: داروفالا يفوز بالسباق القصير الأول وبياستري يحسم اللقب في أبوظبي

فورمولا 2: بياستري يتفوّق على دوهان في أبوظبي نحو قطب الانطلاق الخامس على التوالي
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: بياستري يتفوّق على دوهان في أبوظبي نحو قطب الانطلاق الخامس على التوالي

فورمولا 2: بورشير "بخير" وفيتيبالدي يتعرض لكسر في الكاحل بعد حادثة جدة
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: بورشير "بخير" وفيتيبالدي يتعرض لكسر في الكاحل بعد حادثة جدة

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.