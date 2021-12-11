فورمولا 2: تشو يفوز بالسباق القصير الثاني وبياستري البطل ينسحب في أبوظبي

حقق تشو - الذي سيقود لصالح ألفا روميو في الفورمولا واحد العام المُقبل - منصة تتويجه الأولى منذ مونزا في سبتمبر/أيلول الماضي مع قيادة خالية من الأخطاء على حلبة ياس مارينا.

تقدم سائق يوني فيرتوزي من المركز الثالث إلى الثاني في مرحلة مبكرة من السباق قبل أن يرث الصدارة من ماركوس آرمسترونغ الذي انسحب من الصدارة مع مشكلة ميكانيكية في اللفة 11.

وبمجرد تقدمه إلى الصدارة، لم يرتكب تشو أي خطأ لينتزع الفوز بأريحية من سائق بريما شفارتزمان، بينما حلّ رالف بوشونغ سائق كامبوس في المركز الثالث.

هذا وتوقّفت المنافسات في منافسبتين مع سيارة الأمان والحادث الذي تعرض له البطل المتوّجج حديثًا أوسكار بياستري ويوري فيبز لينسحبا من السباق.

ومع اسئتناف السباق، كان آرمسترونغ في الصدارة، قبل أن يواجه مشكلته المكيانيكية ويهدي المركز الأول لتشو.

فيما نجح شفارتزمان كذلك من الاستفادة بسرعة من ذلك ليتجاوز بوشونغ للمركز الثاني على إعادة الانطلاقة.

ونجح الصيني في الابتعاد بفارق مريح أمام الروسي، بينما وقع بوشونغ في قبضة تيكتوم الذي نجح بإكمال السباق رابعًا أمام فيليبي دروغوفيتش.

المركز السادس ذهب إلى لاوسون أمام جيهان داروفالا وجاك دوهان، فيما أكمل ثيو بورشيه وبينت فيسكال ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: