أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
التجارب الحرّة الثانية الآن . . .
ملخص لأحدث الفعاليات الفرعية أحدث النتائج
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة البرتغال الكبرى
22 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
20 نوفمبر
تمّ الإلغاء
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي اليابان
19 نوفمبر
تمّ الإلغاء
آر
دبليو آر سي
رالي مونزا
04 ديسمبر
الحدث الآن . . .
ملخص لأحدث الفعاليات الفرعية أحدث النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 2 / البحرين 2 / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: تسونودا ينطلق أوّلًا وشوماخر يتعرّض لحادث في الصخير

المشاركات
التعليقات
فورمولا 2: تسونودا ينطلق أوّلًا وشوماخر يتعرّض لحادث في الصخير

أبقى يوكي تسونودا ناشئ ريد بُل وهوندا على فرصه الضئيلة في الفوز بلقب الفورمولا 2 هذا الموسم من خلال تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل للجولة الختاميّة في البحرين.

في حين أنّ تسونودا حقّق النقاط الأربعة التي يُوفّرها قطب الانطلاق الأوّل، عانى المتنافسان الآخران على اللقب ميك شوماخر وكالوم إيلوت لينطلقا من المركزين الـ 18 والتاسع على التوالي.

وبالتطرّق إلى التصفيات، فبالنظر إلى قصر اللفّة على المسار الخارجيّ لحلبة البحرين فإنّ السائقين كان بوسعهم إكمال ثلاث محاولات سريعة في كلّ طلعة في التصفيات.

ونجح تسونودا في التواجد في الصدارة بعد اللفّات الثالثة متقدّمًا بفارق 0.122 ثانية عن نيكيتا مازيبين.

في الأثناء خرج ثنائيّ بريما شوماخر وروبرت شفارتزمان متأخّرين إلى المسار على متن مجموعة الإطارات الأولى، ودخلا إلى الحلبة في الوقت الذي كانت فيه أغلبيّة السيارات بصدد العودة إلى خطّ الحظائر.

لكنّ فريق "اتش.دبليو.آي" أرسل سائقَيه للطلعة الثانية سريعًا وهو ما أثّر لفّة شوماخر.

ومع انطلاق سلسلة المحاولات الثانية فقد كان إيلوت ثامنًا، وشوماخر في المركز الـ 17، لكن مثل بقيّة السائقين فإنّ الحصّة تأثّرت بعلمَين أحمرين، أحدهما جاء بسبب حادثة شوماخر.

في الأثناء تقدّم شفارتزمان إلى المركز الرابع، لكن بالتزامن مع ذلك انزلق لوكا غيوتو وعلقت سيارته في الحصى ما تسبّب في رفع العلم الأحمر الأوّل.

ومع بقاء 4 دقائق على نهاية الحصّة، استؤنفت التصفيات لكنّ مارينو ساتو باغت شوماخر وقام بتعطيله خلال لفّته السريعة الأولى حينها، وبشكلٍ غريب أقدم الألماني على محاولة سريعة ثانية مباشرة من دون تبريد إطاراته وأقدم على بعض التجاوزات المتأخّرة خلال تلك اللفّة.

وتجاوز أحد السيارات على الخطّ المستقيم الخلفيّ لكنّه عاد بسرعة ولمس إطارها الأماميّ الأيمن ما تسبّب في فقدان الأخيرة السيطرة وعودتها للاصطدام به ما تسبّب في رفع العلم الأحمر الثاني، حيث لا يزال شوماخر تحت التحقيق لقاء الحادثة.

وسينطلق جيهان داروفالا من المركز الثالث أمام شفارتزمان، بينما أكمل فيليبي دروغوفيتش ترتيب الخمسة الأوائل.

وذهب المركز السادس إلى كريستيان لوندغارد، الذي تفوّق على أرتيم ماركيلوف، بينما أكمل دان تيكتوم وإيلوت ولويس ديليتراز ترتيب العشرة الأوائل.

فورمولا 2: شفارتزمان يفوز في البحرين وشوماخر يعزز صدارته للترتيب

المقال السابق

فورمولا 2: شفارتزمان يفوز في البحرين وشوماخر يعزز صدارته للترتيب
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 2
الحدث البحرين 2

الأكثر شعبية اليوم

راسل يتقدّم على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى في جائزة الصخير الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

راسل يتقدّم على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى في جائزة الصخير الكبرى

مواعيد عرض جائزة الصخير الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة الصخير الكبرى 2020

لوكلير "قد يراهن على فوز" راسل مع مرسيدس في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير "قد يراهن على فوز" راسل مع مرسيدس في البحرين

"دبليو آر سي" تُطلق قناة خاصة بها على منصة "موتورسبورت.تي في"
الفيديو بالداخل
سلاسل متعددة سلاسل متعددة / أخبار موتورسبورت.كوم

"دبليو آر سي" تُطلق قناة خاصة بها على منصة "موتورسبورت.تي في"

فورمولا 2: تسونودا ينطلق أوّلًا وشوماخر يتعرّض لحادث في الصخير
فورمولا 2 فورمولا 2 / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: تسونودا ينطلق أوّلًا وشوماخر يتعرّض لحادث في الصخير

ريستا رئيس قسم هندسة الهيكل لدى فيراري ينتقل إلى صفوف هاس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريستا رئيس قسم هندسة الهيكل لدى فيراري ينتقل إلى صفوف هاس

ميك شوماخر يؤّمن ترقيته إلى الفورمولا واحد مع فريق هاس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ميك شوماخر يؤّمن ترقيته إلى الفورمولا واحد مع فريق هاس

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2020

أحدث الأخبار

فورمولا 2: تسونودا ينطلق أوّلًا وشوماخر يتعرّض لحادث في الصخير
F2 فورمولا 2 / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: تسونودا ينطلق أوّلًا وشوماخر يتعرّض لحادث في الصخير

فورمولا 2: شفارتزمان يفوز في البحرين وشوماخر يعزز صدارته للترتيب
F2 فورمولا 2 / تقرير السباق

فورمولا 2: شفارتزمان يفوز في البحرين وشوماخر يعزز صدارته للترتيب

فورمولا 2: دروغوفيتش يفوز في البحرين وإيلوت يقلّص الفارق مع شوماخر في معركة اللقب
F2 فورمولا 2 / تقرير السباق

فورمولا 2: دروغوفيتش يفوز في البحرين وإيلوت يقلّص الفارق مع شوماخر في معركة اللقب

فورمولا 2: إيلوت ينطلق أوّلًا وشوماخر عاشرًا في البحرين
F2 فورمولا 2 / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: إيلوت ينطلق أوّلًا وشوماخر عاشرًا في البحرين

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

راسل يتقدّم على فيرشتابن في التجارب الحرّة الأولى في جائزة الصخير الكبرى

2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة الصخير الكبرى 2020

3
فورمولا 1

لوكلير "قد يراهن على فوز" راسل مع مرسيدس في البحرين

4
سلاسل متعددة

"دبليو آر سي" تُطلق قناة خاصة بها على منصة "موتورسبورت.تي في"

5
فورمولا 2

فورمولا 2: تسونودا ينطلق أوّلًا وشوماخر يتعرّض لحادث في الصخير

17دقيقة

أحدث الأخبار

فورمولا 2: تسونودا ينطلق أوّلًا وشوماخر يتعرّض لحادث في الصخير
F2

فورمولا 2: تسونودا ينطلق أوّلًا وشوماخر يتعرّض لحادث في الصخير

فورمولا 2: شفارتزمان يفوز في البحرين وشوماخر يعزز صدارته للترتيب
F2

فورمولا 2: شفارتزمان يفوز في البحرين وشوماخر يعزز صدارته للترتيب

فورمولا 2: دروغوفيتش يفوز في البحرين وإيلوت يقلّص الفارق مع شوماخر في معركة اللقب
F2

فورمولا 2: دروغوفيتش يفوز في البحرين وإيلوت يقلّص الفارق مع شوماخر في معركة اللقب

فورمولا 2: إيلوت ينطلق أوّلًا وشوماخر عاشرًا في البحرين
F2

فورمولا 2: إيلوت ينطلق أوّلًا وشوماخر عاشرًا في البحرين

الإعلان عن روزنامتَي الفورمولا 2 و3 للموسم المقبل مع حلبات جديدة
F2

الإعلان عن روزنامتَي الفورمولا 2 و3 للموسم المقبل مع حلبات جديدة

أحدث ملفات الفيديو

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 القصير في سوتشي 05:09
فورمولا 2
01-10-2020

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 القصير في سوتشي

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 الأساسي في سوتشي 05:05
فورمولا 2
01-10-2020

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 الأساسي في سوتشي

حادثة ميك شوماخر في التصفيات 01:57
فورمولا 2
07-09-2020

حادثة ميك شوماخر في التصفيات

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 الثاني في بلجيكا 05:00
فورمولا 2
03-09-2020

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 الثاني في بلجيكا

أهم مجريات سباق بلجيكا الأول للفورمولا 2 05:18
فورمولا 2
03-09-2020

أهم مجريات سباق بلجيكا الأول للفورمولا 2

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.