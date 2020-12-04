فورمولا 2: تسونودا ينطلق أوّلًا وشوماخر يتعرّض لحادث في الصخير

في حين أنّ تسونودا حقّق النقاط الأربعة التي يُوفّرها قطب الانطلاق الأوّل، عانى المتنافسان الآخران على اللقب ميك شوماخر وكالوم إيلوت لينطلقا من المركزين الـ 18 والتاسع على التوالي.

وبالتطرّق إلى التصفيات، فبالنظر إلى قصر اللفّة على المسار الخارجيّ لحلبة البحرين فإنّ السائقين كان بوسعهم إكمال ثلاث محاولات سريعة في كلّ طلعة في التصفيات.

ونجح تسونودا في التواجد في الصدارة بعد اللفّات الثالثة متقدّمًا بفارق 0.122 ثانية عن نيكيتا مازيبين.

في الأثناء خرج ثنائيّ بريما شوماخر وروبرت شفارتزمان متأخّرين إلى المسار على متن مجموعة الإطارات الأولى، ودخلا إلى الحلبة في الوقت الذي كانت فيه أغلبيّة السيارات بصدد العودة إلى خطّ الحظائر.

لكنّ فريق "اتش.دبليو.آي" أرسل سائقَيه للطلعة الثانية سريعًا وهو ما أثّر لفّة شوماخر.

ومع انطلاق سلسلة المحاولات الثانية فقد كان إيلوت ثامنًا، وشوماخر في المركز الـ 17، لكن مثل بقيّة السائقين فإنّ الحصّة تأثّرت بعلمَين أحمرين، أحدهما جاء بسبب حادثة شوماخر.

في الأثناء تقدّم شفارتزمان إلى المركز الرابع، لكن بالتزامن مع ذلك انزلق لوكا غيوتو وعلقت سيارته في الحصى ما تسبّب في رفع العلم الأحمر الأوّل.

ومع بقاء 4 دقائق على نهاية الحصّة، استؤنفت التصفيات لكنّ مارينو ساتو باغت شوماخر وقام بتعطيله خلال لفّته السريعة الأولى حينها، وبشكلٍ غريب أقدم الألماني على محاولة سريعة ثانية مباشرة من دون تبريد إطاراته وأقدم على بعض التجاوزات المتأخّرة خلال تلك اللفّة.

وتجاوز أحد السيارات على الخطّ المستقيم الخلفيّ لكنّه عاد بسرعة ولمس إطارها الأماميّ الأيمن ما تسبّب في فقدان الأخيرة السيطرة وعودتها للاصطدام به ما تسبّب في رفع العلم الأحمر الثاني، حيث لا يزال شوماخر تحت التحقيق لقاء الحادثة.

وسينطلق جيهان داروفالا من المركز الثالث أمام شفارتزمان، بينما أكمل فيليبي دروغوفيتش ترتيب الخمسة الأوائل.

وذهب المركز السادس إلى كريستيان لوندغارد، الذي تفوّق على أرتيم ماركيلوف، بينما أكمل دان تيكتوم وإيلوت ولويس ديليتراز ترتيب العشرة الأوائل.