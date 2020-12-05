فورمولا 2: تسونودا يفوز في الصخير ومعركة حسم اللقب تستمر للسباق الختامي

أفلح الياباني ناشئ ريد بُل وهوندا في تجاوز سائق هاس المستقبلي في الفورمولا واحد نيكيتا مازيبين إلى الصدارة قبل خمس لفات من النهاية ليسجّل فوزًا مستحقًا، لكنّ كلا السائقين خرج من معركة اللقب قبل سباق الغد القصير الختامي.

في المقابل، قدّم متصدر الترتيب شوماخر أداءً رفيعًا بعد التصفيات الكارثية، ليشقّ طريقه من المركز الـ 18 على شبكة الانطلاق إلى المركز السابع، كما حصد نقاط أسرع لفة في السباق، في الوقت الذي تمكّن فيه غريمه وأقرب ملاحقيه إيلوت من عبور خط النهاية سادسًا.

ويعني ذلك أنّ على إيلوت تحقيق الفوز بسباق شبكة الانطلاق المعكوسة في الغد منلطلقًا من المركز الثالث، وأن يخرج شوماخر - الذي سينطلق ثانيًا - من السباق خالي الوفاض.

وبالعودة إلى سباق اليوم، فقد بدا تسونودا مسيطرًا على المجريات بعد انطلاقه من المركز الأوّل، لكنّ مازيبين انقض عليه من الجهة الداخلية عند المنعطف الأوّل مقتنصًا الصدارة، كما نجح روبرت شفارتزمان كذلك من تجاوز الياباني مع سيارته بريما ليتقدم إلى المركز الثاني.

وفصل فارق بسيط بين ثلاثي الصدارة خلال اللفات العشر الأولى من السباق، قبل أن يبتعد مازيبين عن نطاق "دي آر اس" أمام شفارتزمان، الذي لم يتمكّن من صد هجمات تسونودا ومنعه من تجاوزه.

لكن شفارتزمان استعاد مركزه بعد فترة التوقفات، ومع بقاء 13 لفة على النهاية، نجح تسونودا في تجاوز غريمه عند المنعطف الرابع، حيث كان على بُعد 1.8 ثانية خلف مازيبين، لكنّه تمكن من إغلاق ذلك الفارق.

وقبل 6 لفات من النهاية، أغلق مازيبين مكابحه عند المنعطفين الأول والرابع ليترك نفسه عرضة لهجوم تسونودا الذي استغل ذلك وتجاوز الروسي في اللفة التالية عند المنعطف الأوّل.

وبينما تراجع شفارتزمان للخلف، تمكن فيليبي دروغوفيتش وغوانيو زهو من التقدم إلى الأمام، حيث نجح الصيني ناشئ رينو في تجاوز مازيبين إلى مركز الوصافة منهيًا السباق بفارق 0.6 ثانية فقط خلف تسونودا الذي تقدم بالقدر الكافي على مازيبين ليحتفظ بمركزه بعد عقوبة الخمس ثوان التي تلقاها عقب السباق.

دروغوفيتش حافظ على المركز الرابع أمام شفارتزمان، بينما اكتفى إيلوت بالمركز السادس أمام شوماخر وجيهان داروفالا.

وقد أكمل دان تيكتوم وبيدرو بيكيه ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: