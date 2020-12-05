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فورمولا 2 / البحرين 2 / تقرير السباق

فورمولا 2: تسونودا يفوز في الصخير ومعركة حسم اللقب تستمر للسباق الختامي

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فورمولا 2: تسونودا يفوز في الصخير ومعركة حسم اللقب تستمر للسباق الختامي

نجح يوكي تسونودا في تأمين الفوز بالسباق الأول المثير لجائزة الصخير الكبرى في الفورمولا 2، بينما حلّ كالوم إيلوت وميك شوماخر بالمركزين السادس والسابع تواليًا لتستمر معركة اللقب حتى سباق الغد الختامي لموسم 2020.

أفلح الياباني ناشئ ريد بُل وهوندا في تجاوز سائق هاس المستقبلي في الفورمولا واحد نيكيتا مازيبين إلى الصدارة قبل خمس لفات من النهاية ليسجّل فوزًا مستحقًا، لكنّ كلا السائقين خرج من معركة اللقب قبل سباق الغد القصير الختامي.

في المقابل، قدّم متصدر الترتيب شوماخر أداءً رفيعًا بعد التصفيات الكارثية، ليشقّ طريقه من المركز الـ 18 على شبكة الانطلاق إلى المركز السابع، كما حصد نقاط أسرع لفة في السباق، في الوقت الذي تمكّن فيه غريمه وأقرب ملاحقيه إيلوت من عبور خط النهاية سادسًا.

ويعني ذلك أنّ على إيلوت تحقيق الفوز بسباق شبكة الانطلاق المعكوسة في الغد منلطلقًا من المركز الثالث، وأن يخرج شوماخر - الذي سينطلق ثانيًا - من السباق خالي الوفاض.

وبالعودة إلى سباق اليوم، فقد بدا تسونودا مسيطرًا على المجريات بعد انطلاقه من المركز الأوّل، لكنّ مازيبين انقض عليه من الجهة الداخلية عند المنعطف الأوّل مقتنصًا الصدارة، كما نجح روبرت شفارتزمان كذلك من تجاوز الياباني مع سيارته بريما ليتقدم إلى المركز الثاني.

وفصل فارق بسيط بين ثلاثي الصدارة خلال اللفات العشر الأولى من السباق، قبل أن يبتعد مازيبين عن نطاق "دي آر اس" أمام شفارتزمان، الذي لم يتمكّن من صد هجمات تسونودا ومنعه من تجاوزه.

لكن شفارتزمان استعاد مركزه بعد فترة التوقفات، ومع بقاء 13 لفة على النهاية، نجح تسونودا في تجاوز غريمه عند المنعطف الرابع، حيث كان على بُعد 1.8 ثانية خلف مازيبين، لكنّه تمكن من إغلاق ذلك الفارق.

وقبل 6 لفات من النهاية، أغلق مازيبين مكابحه عند المنعطفين الأول والرابع ليترك نفسه عرضة لهجوم تسونودا الذي استغل ذلك وتجاوز الروسي في اللفة التالية عند المنعطف الأوّل.

وبينما تراجع شفارتزمان للخلف، تمكن فيليبي دروغوفيتش وغوانيو زهو من التقدم إلى الأمام، حيث نجح الصيني ناشئ رينو في تجاوز مازيبين إلى مركز الوصافة منهيًا السباق بفارق 0.6 ثانية فقط خلف تسونودا الذي تقدم بالقدر الكافي على مازيبين ليحتفظ بمركزه بعد عقوبة الخمس ثوان التي تلقاها عقب السباق.

دروغوفيتش حافظ على المركز الرابع أمام شفارتزمان، بينما اكتفى إيلوت بالمركز السادس أمام شوماخر وجيهان داروفالا.

وقد أكمل دان تيكتوم وبيدرو بيكيه ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 48 52:59.396  
2   3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 48 53:05.009 5.613
3   24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 48 53:05.676 6.280
4   15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 48 53:06.051 6.655
5   21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 48 53:06.834 7.438
6   4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 48 53:07.539 8.143
7   20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 48 53:09.735 10.339
8   8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 48 53:11.214 11.818
9   2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 48 53:14.036 14.640
10   12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 48 53:16.907 17.511
11   5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 48 53:17.185 17.789
12   11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 48 53:18.770 19.374
13   16 Russian Federation أرتيم ماركيلوف Germany اتش دبليو آي آي جي 48 53:31.395 31.999
14   9 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 48 53:33.784 34.388
15   14 France جوليانو أليزي Netherlands ام بي موتورسبورت 48 53:34.478 35.082
16   25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 48 53:37.509 38.113
17   23 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 48 53:38.455 39.059
18   17 France ثيو بورشيه Germany اتش دبليو آي آي جي 48 53:41.115 41.719
19   1 Indonesia شون غيلايل France دامس 48 53:45.243 45.847
20   22   Italy تريدنت 48 53:49.701 50.305
21   6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 48 53:58.688 59.292
22   10 Brazil غيلهيرمي سامايا Spain كامبوس ريسينغ 47 53:52.041 1 Lap
فورمولا 2: تسونودا ينطلق أوّلًا وشوماخر يتعرّض لحادث في الصخير

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