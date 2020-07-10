فورمولا 2: تسونودا يُفاجئ الجميع بقطب الانطلاق الأوّل في النمسا

حقّق الياباني الشاب، الذي يُعدّ ناشئًا لريد بُل وهوندا، الزمن الأسرع خلال محاولته الأولى من أصل اثنتين على إطارات "سوبر-سوفت، ولم يتمكّن أحدٌ من التغلّب عليه.

وتقدّم تسونودا بفارق 0.094 ثانية عن أقرب ملاحقيه كالوم إيلوتس متصدّر ترتيب البطولة مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى.

وفي حين أنّ الأخير تمكّن من تحسين زمنه بفارق 0.009 ثانية، إلّا أنّ ذلك لم يكن كافيًا لمنع غوان يو تشو من التقدّم عليه إلى المركز الثاني.

إذ سينطلق الصيني من الخانة الثانية بعد أن كان أبطأ بـ 0.038 ثانية فقط من تسونودا.

وسيبدأ لوكا غيوتو سباقه من المركز الرابع – بعد أن فشل هو الآخر في تحسين زمنه في المحاولة الثانية.

أمّا جاك أيتكن – الذي شارك مع فريق ويليامز في حصّة التجارب الحرّة الأولى في الفورمولا واحد – فقد أكمل التصفيات خامسًا مُحقّقًا تقدّمًا كبيرًا بالمقارنة مع الأسبوع الماضي.

على الجانب الآخر اتّبع فريق بريما استراتيجيّة مختلفة مع ناشئَي فيراري عبر إرسالهما في مرحلة متأخّرة بالنسبة للمحاولة الأولى، لكنّ ميك شوماخر اكتفى بالمركز التاسع، بينما كان روبرت شفارتزمان أفضل حالًا عبر تواجده في المركز السادس.

وذهب المركز السابع إلى جيهان داروفالا الذي تقدّم على كريستيان لوندغارد، بينما أكمل فيليبي دروغوفيتش الفائز بالسباق القصير نهاية الأسبوع الماضي ترتيب العشرة الأوائل على متن سيارته "ام.بي موتورسبورت".