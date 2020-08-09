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فورمولا 2 / جولة سيلفرستون الثانية / تقرير السباق

فورمولا 2: تسونودا يستفيد من تصادم ثنائي بريما ويفوز في سيلفرستون

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فورمولا 2: تسونودا يستفيد من تصادم ثنائي بريما ويفوز في سيلفرستون
09-08-2020

تمكّن يوكي تسونودا ناشئ ريد بُل وهوندا من حصد فوز مثير بالسباق الثاني ضمن جولة سيلفرستون الثانية في الفورمولا 2، وذلك بعد حادثة التصادم التي جمعت ثنائي بريما ميك شوماخر وروبرت شفارتزمان.

قبل ثلاث لفات من نهاية السباق، جمعت معركة حامية على الصدارة المنطلقين من المركز الصف الأوّل شفارتزمان وشوماخر، والتي انتهت بتصادمهما عندما حاول الأخير تجاوز زميله بالتوجّه إلى منعطف برووكلاندز.

مستفيدًا من ذلك، تقدّم تسونودا سائق كارلين إلى الصدارة بينما عاد شوماخر من الحادثة ليتواجد بالمركز الثاني.

ورغم تشبّثه بالمركز الثالث في عقب الحادثة، إلّا أنّ الأضرار على سيارة حامل لقب الفورمولا 3 شفارتزمان أجبرته على التراجع وعبور العلم الشطرنجي بالمركز الـ 12.

ومع تسجيله أفضل نتيجة له هذا الموسم بحلوله ثانيًا، لكنّ شوماخر خسر فرصة ثمينة لتحقيق فوزه الأوّل في البطولة منذ أولى انتصاراته في الفورمولا 2 الذي جاء على حلبة هنغارورينغ قبل أكثر من عام.

جايك أيتكن سائق كامبوس ريسينغ حسم آخر مراكز منصّة التتويج للمرة الثانية على التوالي، لكنّه عبر خط النهاية بفارق ناهز 18 ثانية عن تسونودا.

المركز الرابع كان من نصيب سائق هاس الاحتياطي في الفورمولا واحد لويز ديليتراز أمام ناشئ رينو غوانيو زهو.

كالوم إيلوت الفائز بسباق الأمس اكتفى اليوم بالمركز السادس أمام دان تيكتوم سائق دامس ونيكيتا مازيبين.

وقد أكمل جيهان داروفالا ولوكا غيوتو ترتب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 21 36:15.140  
2   20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 21 36:18.260 3.120
3   9 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 21 36:33.133 17.993
4   11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 21 36:35.398 20.258
5   3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 21 36:36.199 21.059
6   4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 21 36:37.294 22.154
7   2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 21 36:38.053 22.913
8   24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 21 36:40.341 25.201
9   8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 21 36:43.812 28.672
10   25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 21 36:44.206 29.066
11   16 Russian Federation أرتيم ماركيلوف Germany اتش دبليو آي آي جي 21 36:48.826 33.686
12   15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 21 36:49.916 34.776
13   21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 21 36:51.502 36.362
14   5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 21 36:53.135 37.995
فورمولا 2: إيلوت يحصد فوزًا سهلًا في سيلفرستون ويتقدم إلى صدارة الترتيب

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فورمولا 2: إيلوت يحصد فوزًا سهلًا في سيلفرستون ويتقدم إلى صدارة الترتيب
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السلاسل فورمولا 2
الحدث جولة سيلفرستون الثانية

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