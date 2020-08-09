فورمولا 2: تسونودا يستفيد من تصادم ثنائي بريما ويفوز في سيلفرستون

قبل ثلاث لفات من نهاية السباق، جمعت معركة حامية على الصدارة المنطلقين من المركز الصف الأوّل شفارتزمان وشوماخر، والتي انتهت بتصادمهما عندما حاول الأخير تجاوز زميله بالتوجّه إلى منعطف برووكلاندز.

مستفيدًا من ذلك، تقدّم تسونودا سائق كارلين إلى الصدارة بينما عاد شوماخر من الحادثة ليتواجد بالمركز الثاني.

ورغم تشبّثه بالمركز الثالث في عقب الحادثة، إلّا أنّ الأضرار على سيارة حامل لقب الفورمولا 3 شفارتزمان أجبرته على التراجع وعبور العلم الشطرنجي بالمركز الـ 12.

ومع تسجيله أفضل نتيجة له هذا الموسم بحلوله ثانيًا، لكنّ شوماخر خسر فرصة ثمينة لتحقيق فوزه الأوّل في البطولة منذ أولى انتصاراته في الفورمولا 2 الذي جاء على حلبة هنغارورينغ قبل أكثر من عام.

جايك أيتكن سائق كامبوس ريسينغ حسم آخر مراكز منصّة التتويج للمرة الثانية على التوالي، لكنّه عبر خط النهاية بفارق ناهز 18 ثانية عن تسونودا.

المركز الرابع كان من نصيب سائق هاس الاحتياطي في الفورمولا واحد لويز ديليتراز أمام ناشئ رينو غوانيو زهو.

كالوم إيلوت الفائز بسباق الأمس اكتفى اليوم بالمركز السادس أمام دان تيكتوم سائق دامس ونيكيتا مازيبين.

وقد أكمل جيهان داروفالا ولوكا غيوتو ترتب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: