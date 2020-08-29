فورمولا 2: تسونودا يرث الفوز في سبا بعد عقوبة مازيبين

حاول مازيبين اقتناص الصدارة من المنطلق أوّلًا تسونودا بالتوجّه إلى منعطف لاسورس، لكنّ سائق هايتيك خرج عن المسار خلال تلك المحاولة ما سمح لنوبوهارو ماتسوشيتا بتجاوزه إلى المركز الثاني بالتوجّه إلى منعطف أوروغ.

مع ذلك، لم يتمكّن ماتسوشيتا من الحفاظ على مركزه لوقت طويل، حيث سمح التآكل المفرط لإطاراته لمازيبين باستعادة مركز الوصافة بعد لفتين.

فيما واصل ماتسوشيتا تراجعه قبل أن يتسبب احتكاكه بفيليبي دروغوفيتش في انسحابه من السباق.

في المقابل، تقدّم ميك شوماخر منطلقًا من المركز السابع ليتواجد بالمركز الثالث خلف المتصدّر تسونودا ومازيبين.

ومع توجّه سائق الصدارة لإجراء توقفاتهم، عانى تسونودا من وقفة صيانة بطيئة ولا سيما في العمل على الإطار الخلفي الأيمن، ليخرج من خط الحظائر خلف مازيبين الذي تقدم في الصدارة.

وقد نجح تسونودا في تقليص الفارق مع مازيبين إلى أقل من ثانية مع نهاية اللفة 18، قبل أن يحاول تجاوز غريمه في مناسبتين في اللفة 20 و24، لكنّ مازيبين تشبّث بمركزه ما أجبر سائق كارلين على الخروج عن المسار والصعود على الحفف الجانبية.

ومع الوصول إلى اللفة الأخيرة، حاول تسونودا من جديد اقتناص الصدارة، لكنّه تراجع عن تلك المحاولة، ما منح متنفسًا لمازيبين لعبور خط النهاية أولًا بفارق أقل من ثانية.

مع ذلك، وخلال لفّة الإبطاء، عاقب المراقبون مازيبين بإضافة خمس ثوانٍ إلى توقيته إثر دفعه تسونودا خارج المسار خلال معركتهما الثانية على الحلبة في اللفة 24، ليرث ناشئ ريد بُل وهوندا الفوز في بلجيكا.

شوماخر حافظ على المركز الثالث مسجلًا منصّة تتويجه الخامسة هذا الموسم، ونُشير إلى أنّ والده الأسطورة الألمانية مايكل خاض أولى سباقاته في الفورمولا واحد على ذات الحلبة مع فريق جوردان موسم 1991.

المركز الرابع ذهب إلى لويز ديليتراز أمام روبرت شفارتزمان، دان تيكتوم وغوانيو زهو.

وقد أكمل أحد سائقي ترايدنت، لوكا غيوتو وكالوم إيلوت ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: