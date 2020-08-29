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فورمولا 2 / سبا-فرانكورشان / تقرير السباق

فورمولا 2: تسونودا يرث الفوز في سبا بعد عقوبة مازيبين

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فورمولا 2: تسونودا يرث الفوز في سبا بعد عقوبة مازيبين

حصد ناشئ ريد بُل وهوندا يوكي تسونودا فوزه الثاني في هذا الوسم من بطولة الفورمولا 2 من بوابة السباق الرئيسي لجولة سبا-فرانكورشان وذلك بعد تلقّي الفائز على المسار نيكيتا مازيبين لعقوبة خمس ثوانٍ.

حاول مازيبين اقتناص الصدارة من المنطلق أوّلًا تسونودا بالتوجّه إلى منعطف لاسورس، لكنّ سائق هايتيك خرج عن المسار خلال تلك المحاولة ما سمح لنوبوهارو ماتسوشيتا بتجاوزه إلى المركز الثاني بالتوجّه إلى منعطف أوروغ.

مع ذلك، لم يتمكّن ماتسوشيتا من الحفاظ على مركزه لوقت طويل، حيث سمح التآكل المفرط لإطاراته لمازيبين باستعادة مركز الوصافة بعد لفتين.

فيما واصل ماتسوشيتا تراجعه قبل أن يتسبب احتكاكه بفيليبي دروغوفيتش في انسحابه من السباق.

في المقابل، تقدّم ميك شوماخر منطلقًا من المركز السابع ليتواجد بالمركز الثالث خلف المتصدّر تسونودا ومازيبين.

ومع توجّه سائق الصدارة لإجراء توقفاتهم، عانى تسونودا من وقفة صيانة بطيئة ولا سيما في العمل على الإطار الخلفي الأيمن، ليخرج من خط الحظائر خلف مازيبين الذي تقدم في الصدارة.

وقد نجح تسونودا في تقليص الفارق مع مازيبين إلى أقل من ثانية مع نهاية اللفة 18، قبل أن يحاول تجاوز غريمه في مناسبتين في اللفة 20 و24، لكنّ مازيبين تشبّث بمركزه ما أجبر سائق كارلين على الخروج عن المسار والصعود على الحفف الجانبية.

ومع الوصول إلى اللفة الأخيرة، حاول تسونودا من جديد اقتناص الصدارة، لكنّه تراجع عن تلك المحاولة، ما منح متنفسًا لمازيبين لعبور خط النهاية أولًا بفارق أقل من ثانية.

مع ذلك، وخلال لفّة الإبطاء، عاقب المراقبون مازيبين بإضافة خمس ثوانٍ إلى توقيته إثر دفعه تسونودا خارج المسار خلال معركتهما الثانية على الحلبة في اللفة 24، ليرث ناشئ ريد بُل وهوندا الفوز في بلجيكا.

شوماخر حافظ على المركز الثالث مسجلًا منصّة تتويجه الخامسة هذا الموسم، ونُشير إلى أنّ والده الأسطورة الألمانية مايكل خاض أولى سباقاته في الفورمولا واحد على ذات الحلبة مع فريق جوردان موسم 1991.

المركز الرابع ذهب إلى لويز ديليتراز أمام روبرت شفارتزمان، دان تيكتوم وغوانيو زهو.

وقد أكمل أحد سائقي ترايدنت، لوكا غيوتو وكالوم إيلوت ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 25    
2   24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 25 4.400  
3   20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 25 5.600  
4   11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 25 10.300  
5   21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 25 13.500  
6   2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 25 16.200  
7   3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 25 16.400  
8   22   Italy تريدنت 25 20.700  
9   25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 25 24.200  
10   4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 25 25.800  
11   1 Estonia جوري فيبس France دامس 25 28.800  
12   12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 25 29.700  
13   5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 25 36.400  
14   9 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 25 36.600  
15   23 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 25 38.900  
16   16 Russian Federation أرتيم ماركيلوف Germany اتش دبليو آي آي جي 25 44.200  
17   6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 25 46.000  
18   17 France جوليانو أليزي Germany اتش دبليو آي آي جي 25 47.000  
19   8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 25 1:32.700  
20   15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 25 2:10.700  
  dnf 10 Brazil غيلهيرمي سامايا Spain كامبوس ريسينغ 15 10 laps  
  dnf 14 Japan نوبوهارو ماتسوشيتا Netherlands ام بي موتورسبورت 3 22 laps  
فورمولا 2: تسونودا يتفوّق على مازيبين وينطلق أولًا في سبا

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