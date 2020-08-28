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فورمولا 2 / سبا-فرانكورشان / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: تسونودا يتفوّق على مازيبين وينطلق أولًا في سبا

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فورمولا 2: تسونودا يتفوّق على مازيبين وينطلق أولًا في سبا

أحرز ناشئ ريد بُل يوكي تسونودا قطب الانطلاق الأوّل للسباق الرئيسي في جولة سبا-فرانكورشان ضمن منافسات الفورمولا 2، وذلك إثر تسجيله الزمن الأسرع في حصّة التصفيات التي شهدت رفع العلم الأحمر.

توقفت الحصة قبل 21 دقيقة من النهاية عندما توقفت سيارة غيلهيرمي سامايا سائق كامبوس على المسار وتصاعد منها الدخان.

وكان خمسة سائقين فقط قد سجلوا أزمنة بحلول ذلك الوقت، تقدّمهم مارينو ساتو سائق ترايدنت مع زمن بلغ دقيقة و58.959 ثانية.

ومع استئناف الحصة، قفز كالوم إيلوت إلى صدارة جدول الأزمنة مع توقيت وقدره دقيقة و58.427 ثانية، قبل أن يُطيح به كل من تسونودا وميك شوماخر مع تربّع ناشئ ريد بُل على قمة جدول الأزمنة بفارق 0.258 عن سائق بريما.

ومع خروج السائق من خط الحظائر ضمن طلعاتهم الأخيرة، استفاد نيكيتا مازيبين من إطاراته الجديدة ليتقدم إلى صدارة الأزمنة بتوقيت وقدره دقيقة و57.721 ثانية، لكنّ تسونودا نجح باقتناص المركز الأوّل من جديد بلفة سريعة بلغ زمنها دقيقة و57.593 ثانية.

ورغم بقاء دقيقتين على نهاية الحصّة، إلّا أنّ أحدًا لم يتمكّن من زعزعة صدارة تسونودا، ليسجّل سائق كارلين قطب الانطلاق الأوّل للمرة الثانية ضمن موسمه الأوّل في الفورمولا 2.

مازيبين حافظ على مركزه الثاني، بينما حسّن سائق "ام بي موتورسبورت" نوبوهارو ماتسوشيتا زمنه في اللحظات الأخيرة ليحجز المركز الثالث على شبكة الانطلاق أمام متصدر ترتيب البطولة روبرت شفارتزمان.

المركز الخامس كان من نصيب فيليبي دروغوفيتش أمام غوانيو زهو ناشئ رينو وشوماخر.

فيما أكمل لويز ديليتراز، جيهان داروفالا ولوكا غيوتو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 10 1:57.593  
2 24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 10 1:57.721 0.128
3 14 Japan نوبوهارو ماتسوشيتا Netherlands ام بي موتورسبورت 10 1:57.844 0.251
4 21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 10 1:57.861 0.268
5 15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 9 1:58.014 0.421
6 3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 10 1:58.022 0.429
7 20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 10 1:58.076 0.483
8 11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 10 1:58.080 0.487
9 8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 10 1:58.137 0.544
10 25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 10 1:58.168 0.575
11 12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 10 1:58.194 0.601
12 4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 10 1:58.259 0.666
13 5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 10 1:58.318 0.725
14 2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 11 1:58.391 0.798
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