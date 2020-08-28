فورمولا 2: تسونودا يتفوّق على مازيبين وينطلق أولًا في سبا

توقفت الحصة قبل 21 دقيقة من النهاية عندما توقفت سيارة غيلهيرمي سامايا سائق كامبوس على المسار وتصاعد منها الدخان.

وكان خمسة سائقين فقط قد سجلوا أزمنة بحلول ذلك الوقت، تقدّمهم مارينو ساتو سائق ترايدنت مع زمن بلغ دقيقة و58.959 ثانية.

ومع استئناف الحصة، قفز كالوم إيلوت إلى صدارة جدول الأزمنة مع توقيت وقدره دقيقة و58.427 ثانية، قبل أن يُطيح به كل من تسونودا وميك شوماخر مع تربّع ناشئ ريد بُل على قمة جدول الأزمنة بفارق 0.258 عن سائق بريما.

ومع خروج السائق من خط الحظائر ضمن طلعاتهم الأخيرة، استفاد نيكيتا مازيبين من إطاراته الجديدة ليتقدم إلى صدارة الأزمنة بتوقيت وقدره دقيقة و57.721 ثانية، لكنّ تسونودا نجح باقتناص المركز الأوّل من جديد بلفة سريعة بلغ زمنها دقيقة و57.593 ثانية.

ورغم بقاء دقيقتين على نهاية الحصّة، إلّا أنّ أحدًا لم يتمكّن من زعزعة صدارة تسونودا، ليسجّل سائق كارلين قطب الانطلاق الأوّل للمرة الثانية ضمن موسمه الأوّل في الفورمولا 2.

مازيبين حافظ على مركزه الثاني، بينما حسّن سائق "ام بي موتورسبورت" نوبوهارو ماتسوشيتا زمنه في اللحظات الأخيرة ليحجز المركز الثالث على شبكة الانطلاق أمام متصدر ترتيب البطولة روبرت شفارتزمان.

المركز الخامس كان من نصيب فيليبي دروغوفيتش أمام غوانيو زهو ناشئ رينو وشوماخر.

فيما أكمل لويز ديليتراز، جيهان داروفالا ولوكا غيوتو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التصفيات: