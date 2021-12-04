فورمولا 2: بياستري يفوز بالسباق القصير الثاني في جدّة ويقترب أكثر من اللقب

حافظ جيهان داروفالا على الصدارة عند الانطلاقة، في حين وقعت حادثة قويّة في الخلف جمعت سامايا، وآرمسترونغ ونوفالاك وديليدا تسبّبت في خروج أربعتهم على الفور.

وتسبّبت الأشلاء في ضرورة دخول سيارة الأمان وعبور السيارات من خطّ الحظائر إلى حين تنظيف المسار.

واستؤنف السباق في نهاية اللفّة الرابعة، حيث حافظ داروفالا على الصدارة بالرغم من ضغط متصدّر البطولة بياستري عند المنعطف الأوّل.

لكنّ التسابق امتدّ للفّتين إضافيّتين فقط وذلك نتيجة احتكاكٍ جديد بين يوري فيبس وفيليبي دروغوفيتش عند المنعطف الأوّل ما تسبّب في تضرّر سيارة الأوّل وتوقّفها إلى جانب المسار ما تطلّب دخول سيارة الأمان مرّة أخرى.

لكن لدى استئناف السباق فقد أغلق داروفالا مكابحه واختصر المنعطف الأوّل، وهو ما تركه تحت التحقيق قبل أن يتلقى عقوبة 5 ثوانٍ.

ونفد صبر بياستري خلفه وأقدم على تجاوزه في نهاية المنعطف الـ 14، لكنّ داروفالا استغلّ نظام دي آر اس ليستعيد صدارته.

لكنّ بياستري عاد بعد ذلك بلفّتين ليحسم المواجهة وينتزع الصدارة على المسار.

وتعرّض ليام لاوسن لحادث مع بقاء لفّتين على النهاية وهو ما أدّى إلى دخول سيارة الأمان وانتهاء السباق خلفها بفوز بياستري الذي وسّع بناءً على هذه النتيجة أفضليّته في صدارة البطولة واقترابه خطوة إضافيّة للظفر باللقب.

وحلّ بينت فيسكال ثانيًا في النهاية بعد تطبيق عقوبة داروفالا، بينما استفاد روبرت شفارتزمان من عقوبة كريستيان لوندغارد المماثلة ليخطف آخر مراكز منصّة التتويج والمركز الثاني في ترتيب البطولة.

وحلّ دان تيكتوم رابعًا أمام جاك دوهان الذي قدّم أداءً مثيرًا ضمن سباقه الثاني فقط في الفورمولا 2.

بدوره تقدّم تيو بورشير من آخر الترتيب ليحلّ سادسًا أمام إنزو فيتيبالدي وغوان يو تشو الذي تقلّصت حظوظه أكثر على صعيد البطولة.

نتيجة السباق: