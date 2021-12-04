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فورمولا 2 / جدة تقرير السباق

فورمولا 2: بياستري يفوز بالسباق القصير الثاني في جدّة ويقترب أكثر من اللقب

أحرز أوسكار بياستري الفوز بالسباق القصير الثاني من جولة جدّة للفورمولا 2 بعد أداءٍ قوي ضمن سباقٍ شهد العديد من الحوادث.

فورمولا 2: بياستري يفوز بالسباق القصير الثاني في جدّة ويقترب أكثر من اللقب

حافظ جيهان داروفالا على الصدارة عند الانطلاقة، في حين وقعت حادثة قويّة في الخلف جمعت سامايا، وآرمسترونغ ونوفالاك وديليدا تسبّبت في خروج أربعتهم على الفور.

وتسبّبت الأشلاء في ضرورة دخول سيارة الأمان وعبور السيارات من خطّ الحظائر إلى حين تنظيف المسار.

واستؤنف السباق في نهاية اللفّة الرابعة، حيث حافظ داروفالا على الصدارة بالرغم من ضغط متصدّر البطولة بياستري عند المنعطف الأوّل.

لكنّ التسابق امتدّ للفّتين إضافيّتين فقط وذلك نتيجة احتكاكٍ جديد بين يوري فيبس وفيليبي دروغوفيتش عند المنعطف الأوّل ما تسبّب في تضرّر سيارة الأوّل وتوقّفها إلى جانب المسار ما تطلّب دخول سيارة الأمان مرّة أخرى.

لكن لدى استئناف السباق فقد أغلق داروفالا مكابحه واختصر المنعطف الأوّل، وهو ما تركه تحت التحقيق قبل أن يتلقى عقوبة 5 ثوانٍ.

ونفد صبر بياستري خلفه وأقدم على تجاوزه في نهاية المنعطف الـ 14، لكنّ داروفالا استغلّ نظام دي آر اس ليستعيد صدارته.

لكنّ بياستري عاد بعد ذلك بلفّتين ليحسم المواجهة وينتزع الصدارة على المسار.

وتعرّض ليام لاوسن لحادث مع بقاء لفّتين على النهاية وهو ما أدّى إلى دخول سيارة الأمان وانتهاء السباق خلفها بفوز بياستري الذي وسّع بناءً على هذه النتيجة أفضليّته في صدارة البطولة واقترابه خطوة إضافيّة للظفر باللقب.

وحلّ بينت فيسكال ثانيًا في النهاية بعد تطبيق عقوبة داروفالا، بينما استفاد روبرت شفارتزمان من عقوبة كريستيان لوندغارد المماثلة ليخطف آخر مراكز منصّة التتويج والمركز الثاني في ترتيب البطولة.

وحلّ دان تيكتوم رابعًا أمام جاك دوهان الذي قدّم أداءً مثيرًا ضمن سباقه الثاني فقط في الفورمولا 2.

بدوره تقدّم تيو بورشير من آخر الترتيب ليحلّ سادسًا أمام إنزو فيتيبالدي وغوان يو تشو الذي تقلّصت حظوظه أكثر على صعيد البطولة.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   2 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 20 45:31.603  
2   24 Netherlands بينت فيسكال Italy تريدنت 20 45:34.124 2.521
3   1 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 20 45:34.974 3.371
4   5 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom كارلين 20 45:35.057 3.454
5   11 Australia جاك دوهان Netherlands ام بي موتورسبورت 20 45:35.201 3.598
6   10 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 20 45:35.264 3.661
7   14 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 20 45:35.482 3.879
8   3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 20 45:35.731 4.128
9   21 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 20 45:35.954 4.351
10   4 Brazil فيليبي دروجوفيتش United Kingdom راشن تايم 20 45:36.222 4.619
11   16 Israel روي نيساني France دامس 20 45:36.416 4.813
12   20 United Kingdom أولي كالدويل Spain كامبوس ريسينغ 20 45:37.751 6.148
13   25 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 20 45:38.052 6.449
14   6 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 20 45:38.606 7.003
15   9 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 20 45:38.846 7.243
  انسحب 7 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 17 3 لفّة  
  انسحب 8 Estonia جوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 5 15 لفّة  
  انسحب 22 United States لوجان سارجينت اتش دبليو آيه 5 15 لفّة  
  انسحب 17 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France دامس 0 20 لفّة  
  انسحب 12 Switzerland كليمنت نوفالك Netherlands ام بي موتورسبورت 0 20 لفّة  
  انسحب 23 Italy أليسيو ديليدا اتش دبليو آيه 0 20 لفّة  
  انسحب 15 Brazil غيلهيرمي سامايا Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 0 20 لفّة  
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