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فورمولا 2 / سوتشي تقرير السباق

فورمولا 2: بياستري يفوز بالسباق الرئيسي في سوتشي ويعزّز صدارته للترتيب

تقدّم أوسكار بياستري خطوة أخرى نحو تحقيق لقب الفورمولا 2 لهذا الموسم بعدما تصدّى لهجمات ثيو بورشيه وأحرز الفوز بالسباق الرئيسي في سوتشي.

فورمولا 2: بياستري يفوز بالسباق الرئيسي في سوتشي ويعزّز صدارته للترتيب

قدّم متصدّر الترتيب قيادة خالية من الأخطاء منطلقًا من المركز الأول، إذ لم يخسر الصدارة سوى لفترة وجيزة خلال مرحلة التوقفات الإلزامية.

وقد واجه بياستري ضغطًا من منافسه على اللقب بورشيه خلال السباق الممتد لـ 28 لفة، لكنّ الأسترالي حافظ على رباطة جأشه حتى عبور العلم الشطرنجي مسجلًا انتصاره الثالث هذا الموسم بفارق 1.9 ثانية.

واكتفى بورشيه بالمركز الثاني أمام جيهان داروفالا الذي تمكن من قتناص آخر مراكز منصة التتويج من رالف بوشونغ قبل 5 لفات من النهاية.

وبخلاف الفوز، فقد عزّز من آمال بياستري بحصد لقبه الثالث على التوالي بفئات الناشئين، وذلك بعد فوزه بلقبي الفورمولا 3 وفورمولا رينو، اكتفاء أقرب منافسيه غوانيو تشو بالمركز السادس، حيث بات بياستري يتقدم في صدارة الترتيب الآن بفارق 36 نقطة أمام الصيني.

وكانت انطلاق بياستري قوية من المركز الأول، حيث لم يرتكب أيّ خطأ، وتمتع بأفضلية مريحة بالتوجه إلى المنعطف الأول، بينما ساهمت الانطلاقة القوية من ثيو بورشيه ورالف بوشونغ بتقدم كليهما على جيهان داروفالا إلى المركزين الثاني والثالث تواليًا.

فيما كان تشو من بين أولئك الذين تراجعوا على الانطلاقة، حيث كان بالمركز الثامن بعد انطلاقه رابعًا.

وكانت الدراما حاضرة بشكل أكبر في الخلف، حيث انزلقت سيارة بينت فيسكال وانسحب من السباق، بينما خسر ليريم زينديلي جناحه الأمامي واضطّر لدخول خط الحظائر.

ومع قدوم فترة التوقفات الإلزامية، خرج بورشيه أمام بياستري، لكنّ متصدر الترتيب استفاد من إطاراته على النحو الأمثل واستعاد مركزه ليحقق فوزًا مستحقًا.

المركز الرابع في السباق كان من نصيب روبرت شفارتزمان أمام دان تيكتوم وتشو، بينما أكمل ليام لاوسون، ريتشارد فريشور، كريستيان لوندغارد ودايفيد بيكمان ترتيب المراكز العشرة الأولى.

جدير بالذكر أنّ الفورمولا 2 ستأخذ عطلة تستمر 10 أسابيع قبل أن تعود في المملكة العربية السعودية للجولة ما قبل الختامية من الموسم في 3-5 ديسمبر/كانون الأول.

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فورمولا 2: تيكتوم يفوز بالسباق القصير المؤجّل وتشو يعجز عن المشاركة في سوتشي

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