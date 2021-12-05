فورمولا 2: بياستري يفوز بالسباق الرئيسي بعد الأعلام الحمراء نتيجة الحوادث الكثيرة في جدّة
أحرز أوسكار بياستري فوزًا جديدًا ضمن السباق الرئيسي لجولة جدّة بالرغم من الاقتصار على خمس لفّات من التسابق بسبب الأعلام الحمراء نتيجة الحوادث المتعدّدة التي تسبّب أوّلها في نقل إنزو فيتيبالدي إلى المتشفى.
تأخّرت الانطلاقة بسبب بعض أعمال التصليح الجدار الجانبيّ على الحلبة.
ولدى انطلاق السباق فعليًا، فقد حافظ بياستري على صدارته أمام زميله روبرت شفارتزمان، لكنّ السباق سرعان ما توقّف إثر ذلك.
وجاء العلم الأحمر نتيجة عدد من الحوادث أوّلها على شبكة الانطلاق تمثّل في توقّف سيارة تيو بورشير ما تسبّب في اصطدام إنزو فيتيبالدي به من الخلف، وهو ما ترتّب عنه نقل فيتيبالدي إلى المستشفى لكنّه كان بخير في المجمل.
وبعد تأخير مطوّل، استؤنف السباق مع تقصير مدّته إلى 20 دقيقة زائد لفّة واستؤنف خلف سيارة الأمان.
وحافظ بياستري على الصدارة أمام زميله، لكنّ فرصه في حسم اللقب هذا اليوم تبخّرت نتيجة تقصير مسافة السباق وبالتالي تقليص النقاط الممنوحة.
وبعد بضع لفّات من التسابق، انزلق كالدويل عند المنعطف الـ 22 ولم يكن بوسع غيلهيرم سامايا تفاديه ما تسبّب في اصطدامهما ببعضهما وبالتالي رفع العلم الأحمر مجدّدًا.
وبالنظر إلى ضيق الوقت فقد تقرّر عدم استئناف السباق والاقتصار على منح نصف النقاط، ليضمن بياستري فوزًا جديدًا أمام زميله شفارتزمان، بينما أكمل رالف بوشونوغ ترتيب مراكز منصّة التتويج بعد أن صدّ هجمات غوان يو تشو.
واكتفى تشو بالمركز الرابع أمام فيليبي دروغوفيتش ويوري فيبس. وذهب المركز السابع إلى كريستيان لوندغارد الذي تفوّق على ماركوس آرمسترونغ وليام لاوسن، بينما أكمل دان تيكتوم ترتيب العشرة الأوائل.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|1
|2
|أوسكار بياستري
|بريما باورتيم
|5
|-
|2
|1
|روبرت شوارتزمان
|بريما باورتيم
|5
|1.100
|1.100
|1.100
|3
|21
|رالف بوشونغ
|كامبوس ريسينغ
|5
|2.700
|2.700
|1.600
|4
|3
|غوان يو تشو
|راشن تايم
|5
|3.000
|3.000
|0.300
|5
|4
|فيليبي دروجوفيتش
|راشن تايم
|5
|4.400
|4.400
|1.400
|6
|8
|جوري فيبس
|هايتيك ريسينغ
|5
|4.800
|4.800
|0.400
|7
|9
|كريستيان لوندغارد
|آرت غران بري
|5
|6.000
|6.000
|1.200
|8
|17
|ماركوس آرمسترونغ
|دامس
|5
|6.100
|6.100
|0.100
|9
|7
|ليام لاوسون
|هايتيك ريسينغ
|5
|6.500
|6.500
|0.400
|10
|5
|دان تيكتوم
|كارلين
|5
|9.400
|9.400
|2.900
|11
|6
|جيهان داروفالا
|كارلين
|5
|9.500
|9.500
|0.100
|12
|24
|بينت فيسكال
|تريدنت
|5
|10.100
|10.100
|0.600
|13
|11
|جاك دوهان
|ام بي موتورسبورت
|5
|10.400
|10.400
|0.300
|14
|22
|لوجان سارجينت
|اتش دبليو إيه
|5
|12.300
|12.300
|1.900
|15
|16
|دامس
|5
|12.700
|12.700
|0.400
|16
|20
|أولي كالدويل
|كامبوس ريسينغ
|4
|13.700
|1 لفّة
|1 لفّة
|17
|15
|غيلهيرمي سامايا
|شارونغ رايسينغ سيستم
|4
|15.400
|1 لفّة
|1.700
|18
|25
|مارينو ساتو
|تريدنت
|4
|16.800
|1 لفّة
|1.400
|19
|12
|كليمنت نوفالك
|ام بي موتورسبورت
|4
|17.100
|1 لفّة
|0.300
|20
|23
|أليسيو ديليدا
|اتش دبليو إيه
|4
|20.700
|1 لفّة
|3.600
|10
|ثيو بورشيه
|آرت غران بري
|3
|14
|إنزو فيتيبالدي
|شارونغ رايسينغ سيستم
|3
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