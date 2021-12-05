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فورمولا 2: بياستري يفوز بالسباق الرئيسي بعد الأعلام الحمراء نتيجة الحوادث الكثيرة في جدّة

أحرز أوسكار بياستري فوزًا جديدًا ضمن السباق الرئيسي لجولة جدّة بالرغم من الاقتصار على خمس لفّات من التسابق بسبب الأعلام الحمراء نتيجة الحوادث المتعدّدة التي تسبّب أوّلها في نقل إنزو فيتيبالدي إلى المتشفى.

فورمولا 2: بياستري يفوز بالسباق الرئيسي بعد الأعلام الحمراء نتيجة الحوادث الكثيرة في جدّة

تأخّرت الانطلاقة بسبب بعض أعمال التصليح الجدار الجانبيّ على الحلبة.

ولدى انطلاق السباق فعليًا، فقد حافظ بياستري على صدارته أمام زميله روبرت شفارتزمان، لكنّ السباق سرعان ما توقّف إثر ذلك.

وجاء العلم الأحمر نتيجة عدد من الحوادث أوّلها على شبكة الانطلاق تمثّل في توقّف سيارة تيو بورشير ما تسبّب في اصطدام إنزو فيتيبالدي به من الخلف، وهو ما ترتّب عنه نقل فيتيبالدي إلى المستشفى لكنّه كان بخير في المجمل.

وبعد تأخير مطوّل، استؤنف السباق مع تقصير مدّته إلى 20 دقيقة زائد لفّة واستؤنف خلف سيارة الأمان.

وحافظ بياستري على الصدارة أمام زميله، لكنّ فرصه في حسم اللقب هذا اليوم تبخّرت نتيجة تقصير مسافة السباق وبالتالي تقليص النقاط الممنوحة.

وبعد بضع لفّات من التسابق، انزلق كالدويل عند المنعطف الـ 22 ولم يكن بوسع غيلهيرم سامايا تفاديه ما تسبّب في اصطدامهما ببعضهما وبالتالي رفع العلم الأحمر مجدّدًا.

وبالنظر إلى ضيق الوقت فقد تقرّر عدم استئناف السباق والاقتصار على منح نصف النقاط، ليضمن بياستري فوزًا جديدًا أمام زميله شفارتزمان، بينما أكمل رالف بوشونوغ ترتيب مراكز منصّة التتويج بعد أن صدّ هجمات غوان يو تشو.

واكتفى تشو بالمركز الرابع أمام فيليبي دروغوفيتش ويوري فيبس. وذهب المركز السابع إلى كريستيان لوندغارد الذي تفوّق على ماركوس آرمسترونغ وليام لاوسن، بينما أكمل دان تيكتوم ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 2 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 5 -    
2 1 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 5 1.100 1.100 1.100
3 21 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 5 2.700 2.700 1.600
4 3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 5 3.000 3.000 0.300
5 4 Brazil فيليبي دروجوفيتش United Kingdom راشن تايم 5 4.400 4.400 1.400
6 8 Estonia جوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 5 4.800 4.800 0.400
7 9 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 5 6.000 6.000 1.200
8 17 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France دامس 5 6.100 6.100 0.100
9 7 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 5 6.500 6.500 0.400
10 5 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom كارلين 5 9.400 9.400 2.900
11 6 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 5 9.500 9.500 0.100
12 24 Netherlands بينت فيسكال Italy تريدنت 5 10.100 10.100 0.600
13 11 Australia جاك دوهان Netherlands ام بي موتورسبورت 5 10.400 10.400 0.300
14 22 United States لوجان سارجينت اتش دبليو إيه 5 12.300 12.300 1.900
15 16   France دامس 5 12.700 12.700 0.400
16 20 United Kingdom أولي كالدويل Spain كامبوس ريسينغ 4 13.700 1 لفّة 1 لفّة
17 15 Brazil غيلهيرمي سامايا Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 4 15.400 1 لفّة 1.700
18 25 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 4 16.800 1 لفّة 1.400
19 12 Switzerland كليمنت نوفالك Netherlands ام بي موتورسبورت 4 17.100 1 لفّة 0.300
20 23 Italy أليسيو ديليدا اتش دبليو إيه 4 20.700 1 لفّة 3.600
  10 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 3      
  14 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 3      
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