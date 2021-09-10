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فورمولا 2 / مونزا تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: بياستري يسجّل قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي من بوابة مونزا

أحرز أوسكار بياستري متصدر ترتيب الفورمولا 2 قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي هذا الموسم من بوابة جولة مونزا، حيث نجح باستعادة صدارة الأزمنة في آخر دقيقتين من حصة التصفيات.

فورمولا 2: بياستري يسجّل قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي من بوابة مونزا

سجّل سائق بريما - الذي يتصدر الترتيب بفارق 5 نقاط - دقيقة و32.199 ثانية ليصعد إلى قمة جدول الأزمنة، بفارق 3 أجزاء بالمئة من الثانية فقط أمام جيهان داروفالا.

كما سبق وحصد بياستري مركز الانطلاق الأول في الجولة الأخيرة في سيلفرستون، والذي مثّل أول قطب انطلاق له منذ 2019.

فيما كان مركز الانطلاق الثالث من نصيب غوانيو زهو ناشئ ألبين، والذي يحتل وصافة الترتيب لصالح فريقه يوني فيرتوزي، بينما تأهّل ليام لاوسون سائق هايتيك بالمركز الرابع.

وبالعودة إلى مجريات الحصة، وبالرُغم من الزحام الاعتيادي الذي يتشكّل من محاولة السائقين الحصول على عامل السحب، فقد انفصل ثيو بورشيه سائق آرت عن مجموعة السيارات وبدأ لفته السريعة مسجلًا دقيقة و33.277 ثانية.

لكن سرعان ما تحسنت الأزمنة، ونجح رالف بوشونغ في تسجيل الزمن الأسرع مع دقيقة و32.609 ثانية.

وبعد مرور 10 دقائق من الحصة، نجح بياستري في التقدم إلى الصدارة مع زمن أسرع بعشرين من الثانية من زمن بوشونغ، فيما كان دان تيكوم ثالث أسرع السائقين لصالح كارلين.

ومع بقاء 10 دقائق على النهاية، عاد جميع السائقين إلى المسار يتقدمهم دايفيد بيكمان من أجل محاولاتهم الثانية، حيث تفاقم الزحام وانطلقت الفوضى بينما كان يحاول السائقون إيجاد أفضل مكان على المسار لبدء لفاتهم السريعة.

وقبل دقيقتين من النهاية، وبعد أن تقدم لاوسون إلى الصدارة، وتسجيل زهو وبورشيه لزمنين سريعين، تمكن بياستري من استعادة الصدارة مع دقيقة و32.199 ثانية.

جديرٌ بالذكر أن بيكمان سينطلق من المركز الأول في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة القصير الأول صباح الغد، إذ سيكون أمام يوري فيبز، تيكتوم وبورشيه.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 2 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 12 1:32.199  
2 6 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 12 1:32.240 0.041
3 3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 12 1:32.256 0.057
4 7 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 12 1:32.383 0.184
5 4 Brazil فيليبي دروجوفيتش United Kingdom راشن تايم 12 1:32.409 0.210
6 21 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 12 1:32.553 0.354
7 10 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 12 1:32.586 0.387
8 5 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom كارلين 12 1:32.641 0.442
9 8 Estonia جوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 12 1:32.675 0.476
10 20 Germany ديفيد بيكمانن Spain كامبوس ريسينغ 12 1:32.699 0.500
11 12 Germany ليريم زينديلي Netherlands ام بي موتورسبورت 12 1:32.885 0.686
12 1 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 12 1:32.942 0.743
13 14 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 13 1:32.965 0.766
14 25 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 12 1:33.023 0.824
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فورمولا 2: زهو يفوز بالسباق الرئيسي في سيلفرستون أمام تيكتوم

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