فورمولا 2: بياستري يسجّل قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي من بوابة مونزا
أحرز أوسكار بياستري متصدر ترتيب الفورمولا 2 قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي هذا الموسم من بوابة جولة مونزا، حيث نجح باستعادة صدارة الأزمنة في آخر دقيقتين من حصة التصفيات.
سجّل سائق بريما - الذي يتصدر الترتيب بفارق 5 نقاط - دقيقة و32.199 ثانية ليصعد إلى قمة جدول الأزمنة، بفارق 3 أجزاء بالمئة من الثانية فقط أمام جيهان داروفالا.
كما سبق وحصد بياستري مركز الانطلاق الأول في الجولة الأخيرة في سيلفرستون، والذي مثّل أول قطب انطلاق له منذ 2019.
فيما كان مركز الانطلاق الثالث من نصيب غوانيو زهو ناشئ ألبين، والذي يحتل وصافة الترتيب لصالح فريقه يوني فيرتوزي، بينما تأهّل ليام لاوسون سائق هايتيك بالمركز الرابع.
وبالعودة إلى مجريات الحصة، وبالرُغم من الزحام الاعتيادي الذي يتشكّل من محاولة السائقين الحصول على عامل السحب، فقد انفصل ثيو بورشيه سائق آرت عن مجموعة السيارات وبدأ لفته السريعة مسجلًا دقيقة و33.277 ثانية.
لكن سرعان ما تحسنت الأزمنة، ونجح رالف بوشونغ في تسجيل الزمن الأسرع مع دقيقة و32.609 ثانية.
وبعد مرور 10 دقائق من الحصة، نجح بياستري في التقدم إلى الصدارة مع زمن أسرع بعشرين من الثانية من زمن بوشونغ، فيما كان دان تيكوم ثالث أسرع السائقين لصالح كارلين.
ومع بقاء 10 دقائق على النهاية، عاد جميع السائقين إلى المسار يتقدمهم دايفيد بيكمان من أجل محاولاتهم الثانية، حيث تفاقم الزحام وانطلقت الفوضى بينما كان يحاول السائقون إيجاد أفضل مكان على المسار لبدء لفاتهم السريعة.
وقبل دقيقتين من النهاية، وبعد أن تقدم لاوسون إلى الصدارة، وتسجيل زهو وبورشيه لزمنين سريعين، تمكن بياستري من استعادة الصدارة مع دقيقة و32.199 ثانية.
جديرٌ بالذكر أن بيكمان سينطلق من المركز الأول في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة القصير الأول صباح الغد، إذ سيكون أمام يوري فيبز، تيكتوم وبورشيه.
نتيجة التصفيات:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|2
|أوسكار بياستري
|بريما باورتيم
|12
|1:32.199
|2
|6
|جيهان داروفالا
|كارلين
|12
|1:32.240
|0.041
|3
|3
|غوان يو تشو
|راشن تايم
|12
|1:32.256
|0.057
|4
|7
|ليام لاوسون
|هايتيك ريسينغ
|12
|1:32.383
|0.184
|5
|4
|فيليبي دروجوفيتش
|راشن تايم
|12
|1:32.409
|0.210
|6
|21
|رالف بوشونغ
|كامبوس ريسينغ
|12
|1:32.553
|0.354
|7
|10
|ثيو بورشيه
|آرت غران بري
|12
|1:32.586
|0.387
|8
|5
|دان تيكتوم
|كارلين
|12
|1:32.641
|0.442
|9
|8
|جوري فيبس
|هايتيك ريسينغ
|12
|1:32.675
|0.476
|10
|20
|ديفيد بيكمانن
|كامبوس ريسينغ
|12
|1:32.699
|0.500
|11
|12
|ليريم زينديلي
|ام بي موتورسبورت
|12
|1:32.885
|0.686
|12
|1
|روبرت شوارتزمان
|بريما باورتيم
|12
|1:32.942
|0.743
|13
|14
|إنزو فيتيبالدي
|شارونغ رايسينغ سيستم
|13
|1:32.965
|0.766
|14
|25
|مارينو ساتو
|تريدنت
|12
|1:33.023
|0.824