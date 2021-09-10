فورمولا 2: بياستري يسجّل قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي من بوابة مونزا

سجّل سائق بريما - الذي يتصدر الترتيب بفارق 5 نقاط - دقيقة و32.199 ثانية ليصعد إلى قمة جدول الأزمنة، بفارق 3 أجزاء بالمئة من الثانية فقط أمام جيهان داروفالا.

كما سبق وحصد بياستري مركز الانطلاق الأول في الجولة الأخيرة في سيلفرستون، والذي مثّل أول قطب انطلاق له منذ 2019.

فيما كان مركز الانطلاق الثالث من نصيب غوانيو زهو ناشئ ألبين، والذي يحتل وصافة الترتيب لصالح فريقه يوني فيرتوزي، بينما تأهّل ليام لاوسون سائق هايتيك بالمركز الرابع.

وبالعودة إلى مجريات الحصة، وبالرُغم من الزحام الاعتيادي الذي يتشكّل من محاولة السائقين الحصول على عامل السحب، فقد انفصل ثيو بورشيه سائق آرت عن مجموعة السيارات وبدأ لفته السريعة مسجلًا دقيقة و33.277 ثانية.

لكن سرعان ما تحسنت الأزمنة، ونجح رالف بوشونغ في تسجيل الزمن الأسرع مع دقيقة و32.609 ثانية.

وبعد مرور 10 دقائق من الحصة، نجح بياستري في التقدم إلى الصدارة مع زمن أسرع بعشرين من الثانية من زمن بوشونغ، فيما كان دان تيكوم ثالث أسرع السائقين لصالح كارلين.

ومع بقاء 10 دقائق على النهاية، عاد جميع السائقين إلى المسار يتقدمهم دايفيد بيكمان من أجل محاولاتهم الثانية، حيث تفاقم الزحام وانطلقت الفوضى بينما كان يحاول السائقون إيجاد أفضل مكان على المسار لبدء لفاتهم السريعة.

وقبل دقيقتين من النهاية، وبعد أن تقدم لاوسون إلى الصدارة، وتسجيل زهو وبورشيه لزمنين سريعين، تمكن بياستري من استعادة الصدارة مع دقيقة و32.199 ثانية.

جديرٌ بالذكر أن بيكمان سينطلق من المركز الأول في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة القصير الأول صباح الغد، إذ سيكون أمام يوري فيبز، تيكتوم وبورشيه.

نتيجة التصفيات: