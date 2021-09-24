فورمولا 2: بياستري يسجل قطب الانطلاق الأول للمرة الثالثة على التوالي من بوابة سوتشي

انتظر بياستري حتّى الدقيقة الأخيرة ليسجّل الزمن الأسرع مع توقيت وقدره دقيقة و47.465 ثانية، ليتقدم على داروفالا بفارق 0.188 ثانية خلال لحظات أخيرة شهدت العديد من الأزمنة السريعة.

كان الأسترالي في المركز الثاني بعد المحاولات الأولى على إطارات سوبر سوفت خلف غريمه على اللقب غوانيو تشو، وذلك قبل أن يتقدم إلى الصدارة المؤقتة في الدقائق العشر الأخيرة.

لكن لاحقًا، اقتنص داروفالا الصدارة من سائق بريما في الدقيقة الأخيرة، لكنّ بياستري كانت له الكلمة العُليا في النهاية مع تسجيل زمن كان كفيلًا بأن يضمن الانطلاق أولًا في سباق الأحد الرئيسي ويحصد في جعبته أربع نقاط في ترتيب البطولة.

ثيو بورشيه سائق آرت أحرز المركز الثالث مع محاولته الأخيرة، ليُطيح بتشو إلى المركز الرابع بينما حلّ رالف بوشونغ خامسًا.

في المقابل، سينطلق دان تيكتوم من المركز الأول في السباق القصير الأول يوم غد السبت، والذي تتحدد شبكة انطلاقه بعكس ترتيب العشرة الأوائل من تصفيات اليوم.

وكانت حصة التصفيات قد انطلقت أبكر بخمس دقائق من موعدها إثر تغيير جدول مواعيد نهاية الأسبوع الذي قدّم سباق الفورمولا 3 الافتتاحي ليُقام اليوم عوضًا عن غد السبت بسبب مخاوف الأمطار.

هذا وسينطلق بجوار تيكتوم في سباق الغد يوري فيبز، والذي سيتقدم كل من ليام لاوسون، روربرت شفارتزمان وجاك هيوز.