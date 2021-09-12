فورمولا 2: بياستري يسجل فوزه الثاني هذا الموسم من بوابة سباق مونزا الرئيسي

تمكن سائق بريما من صد هجمات غوانيو زهو ليسجّل فوزه الأول بسباق رئيسي هذا الموسم، وذلك ضمن حدث شهد دخول سيارة الأمان في عدة مناسبات، بما فيها سيارة أمان قادت السيارات نحو العلم الشطرنجي.

دان تيكتوم أكمل السباق في المركز الثالث بعدما غامر فريقه كارلين باستراتيجية التوقف، وذلك بعد الانطلاق من المركز الثامن.

المركز الرابع كان من نصيب ثيو بورشيه، وذلك بعد فوزه بأول سباق في نهاية هذا الأسبوع، بينما حلّ جيهان داروفالا خامسًا بالرُغم من انطلاقه من المركز الثاني.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد تقدّم زهو إلى المركز الثاني على الانطلاقة بينما تراجع داروفالا إلى المركز الرابع بعد انطلاقة سيئة، فيما تجاوز ليام لاوسون زميله ناشئ ريد بُل من الجهة الخارجية عند المنعطف المزدوج الأول.

وسرعان ما دخلت سيارة الأمان في اللفة الثانية إثر انزلاق سيارة غويلهيرمي سامايا، ومع استئناف السباق في اللفة الخامسة، حاول زهو تسليط الضغط على بياستري، قبل أن يستفيد لاوسون من ذلك ويتجاوز الصيني إلى المركز الثاني.

ولكن لم يمرّ وقت قبل أن تدخل سيارة الأمان مرة ثانية في اللفة السابعة إثر حادثة تصادم بين تكيتوم ويورس فيبز.

ومع استنئاف المنافسات في اللفة 11، احتدمت المعركة بين داروفالات وزهو على المركز الثالث.

ومع خوضه سباقًا قويًا وتواجد بمركز الوصافة، إلّا أن الحظ لم يكن حليف لاوسون الذي عانى من عطل في طفاية الحريق لديه وتوقفت سيارته في اللفة 22، لينتهي سباقه مبكرًا.

وقد دخلت سيارة الأمان إثر ذلك، وخرجت في اللفة 25، مع منافسة شرسة بين زهو وبياستري عند المنعطف المزدوج الثاني الذي دخلاه جنبًا إلى جنب.

لكن الغلبة كانت لبياستري في النهاية ليسجل فوزًا مستحقًا، فيما تقدم تيكتوم إلى المركز الثالث، أمام بورشيه وداروفالا.

فيما أكمل كل من روبرت شفارتزمان، فيرشور، زينديلي، سائق دامس وماركوس آرمسترونغ ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: