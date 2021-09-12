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فورمولا 2: بياستري يسجل فوزه الثاني هذا الموسم من بوابة سباق مونزا الرئيسي

أحرز أوسكار بياستري انتصاره الثاني في هذا الموسم من بطولة الفورمولا 2 من بوابة مونزا، وذلك ضمن سباق رئيسي درامي آخر، حيث نجح بترجمة قطب الانطلاق الأول إلى فوز مستحق حافظ به على صدارته للترتيب.

فورمولا 2: بياستري يسجل فوزه الثاني هذا الموسم من بوابة سباق مونزا الرئيسي

تمكن سائق بريما من صد هجمات غوانيو زهو ليسجّل فوزه الأول بسباق رئيسي هذا الموسم، وذلك ضمن حدث شهد دخول سيارة الأمان في عدة مناسبات، بما فيها سيارة أمان قادت السيارات نحو العلم الشطرنجي.

دان تيكتوم أكمل السباق في المركز الثالث بعدما غامر فريقه كارلين باستراتيجية التوقف، وذلك بعد الانطلاق من المركز الثامن.

المركز الرابع كان من نصيب ثيو بورشيه، وذلك بعد فوزه بأول سباق في نهاية هذا الأسبوع، بينما حلّ جيهان داروفالا خامسًا بالرُغم من انطلاقه من المركز الثاني.

وبالعودة إلى مجريات السباق، فقد تقدّم زهو إلى المركز الثاني على الانطلاقة بينما تراجع داروفالا إلى المركز الرابع بعد انطلاقة سيئة، فيما تجاوز ليام لاوسون زميله ناشئ ريد بُل من الجهة الخارجية عند المنعطف المزدوج الأول.

وسرعان ما دخلت سيارة الأمان في اللفة الثانية إثر انزلاق سيارة غويلهيرمي سامايا، ومع استئناف السباق في اللفة الخامسة، حاول زهو تسليط الضغط على بياستري، قبل أن يستفيد لاوسون من ذلك ويتجاوز الصيني إلى المركز الثاني.

ولكن لم يمرّ وقت قبل أن تدخل سيارة الأمان مرة ثانية في اللفة السابعة إثر حادثة تصادم بين تكيتوم ويورس فيبز.

ومع استنئاف المنافسات في اللفة 11، احتدمت المعركة بين داروفالات وزهو على المركز الثالث.

ومع خوضه سباقًا قويًا وتواجد بمركز الوصافة، إلّا أن الحظ لم يكن حليف لاوسون الذي عانى من عطل في طفاية الحريق لديه وتوقفت سيارته في اللفة 22، لينتهي سباقه مبكرًا.

وقد دخلت سيارة الأمان إثر ذلك، وخرجت في اللفة 25، مع منافسة شرسة بين زهو وبياستري عند المنعطف المزدوج الثاني الذي دخلاه جنبًا إلى جنب.

لكن الغلبة كانت لبياستري في النهاية ليسجل فوزًا مستحقًا، فيما تقدم تيكتوم إلى المركز الثالث، أمام بورشيه وداروفالا.

فيما أكمل كل من روبرت شفارتزمان، فيرشور، زينديلي، سائق دامس وماركوس آرمسترونغ ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 2 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 30 -  
2 3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 30 1.000 1.000
3 5 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom كارلين 30 1.800 1.800
4 10 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 30 2.000 2.000
5 6 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 30 2.400 2.400
6 1 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 30 2.700 2.700
7 11 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 30 3.300 3.300
8 12 Germany ليريم زينديلي Netherlands ام بي موتورسبورت 30 3.500 3.500
9 16 سائق دامس France دامس 30 3.900 3.900
10 17 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France دامس 30 4.400 4.400
11 9 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 30 5.000 5.000
12 14 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 30 8.600 8.600
13 4 Brazil فيليبي دروجوفيتش United Kingdom راشن تايم 30 8.700 8.700
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فورمولا 2: داروفالا يحرز فوزه الأول هذا الموسم في مونزا

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