فورمولا 2: بياستري يختتم الموسم بتسجيل فوزه السادس من بوابة أبوظبي

بعد حسمه اللقب قبل سباقين من نهاية الموسم يوم أمس السبت، قدم بياستري قيادة أخرى مثالية خالية من الأخطاء منطلقًا من المركز الأول لينتزع الفوز السادس له هذا الموسم.

ولم يكون الطريق نحو الفوز سهلًا أمام الأسترالي، حيث كان بحاجة للضغط في المراحل الأخيرة لصد هجوم كل من ثيو بورشيه وفيليبي دروغوفيتش على إطارات سوبر سوفت السريعة.

فيما تمكن غوانيو تشو من تفادي الخطر المبكر من روبرت شفارتزمان ليكمل السباق في المركز الثاني، بينما اكتفى دروغوفيتش وبورشيه بالمركزين الثالث والرابع تواليًا.

هذا وشهد السباق دراما حتى قبل انطلاقه، عندما عرّض بياستري جناحه الأمامي للضرر في طريقه إلى شبكة الانطلاق، ما تطلّب من فريقه بريما تغيير الأنف قبل الانطلاقة.

وبمجرد أن انطفأت الأضواء، حافظ بياستري على صدارة السباق بالتوجه إلى المنعطف الأول أمام جاك دوهان وتشو.

والاختلاف في نوع الإطارات مكّن بياستري من التقدم في الأمام، بينما تعرض دوهان لضغط من تشو الذي كان على إطارات سوبر سوفت.

وبالفعل تمكن الصيني من تجاوزه غريمه عند المنعطف التاسع، قبل أن تنزلق سيارة دوهان ويصطدم بالحواجز وتدخل سيارة الأمان.

ومع استئناف السباق، حافظ بياستري على صدارته أمام تشو، شفارتزمان، بينما تواجد رالف بوشونغ في المركز الرابع أمام بورشيه ودان تيكتوم.

مستفيدين من إطاراتهما الجديدة، تمكن دروغوفيتش وبورشيه من تجاوز شفارتزمان نحو المركزين الثالث والرابع في المراحل الأخيرة من السباق.

فيما اكتفى شفارتزمان بالمركز الخامس أمام تيكتوم وماركوس آرمسترونغ، وقد أكمل يوري فيبز، بوشونغ وريتشارد فيرسكور ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: