تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فورمولا 2: تشو يفوز بالسباق القصير الثاني وبياستري البطل ينسحب في أبوظبي
فورمولا 2 / أبوظبي تقرير السباق

فورمولا 2: بياستري يختتم الموسم بتسجيل فوزه السادس من بوابة أبوظبي

اختتم البطل المتوّج حديثًا أوسكار بياستري موسم الفورمولا 2 بفوز بالسباق الأخير على حلبة أبوظبي.

فورمولا 2: بياستري يختتم الموسم بتسجيل فوزه السادس من بوابة أبوظبي

بعد حسمه اللقب قبل سباقين من نهاية الموسم يوم أمس السبت، قدم بياستري قيادة أخرى مثالية خالية من الأخطاء منطلقًا من المركز الأول لينتزع الفوز السادس له هذا الموسم.

ولم يكون الطريق نحو الفوز سهلًا أمام الأسترالي، حيث كان بحاجة للضغط في المراحل الأخيرة لصد هجوم كل من ثيو بورشيه وفيليبي دروغوفيتش على إطارات سوبر سوفت السريعة.

فيما تمكن غوانيو تشو من تفادي الخطر المبكر من روبرت شفارتزمان ليكمل السباق في المركز الثاني، بينما اكتفى دروغوفيتش وبورشيه بالمركزين الثالث والرابع تواليًا.

هذا وشهد السباق دراما حتى قبل انطلاقه، عندما عرّض بياستري جناحه الأمامي للضرر في طريقه إلى شبكة الانطلاق، ما تطلّب من فريقه بريما تغيير الأنف قبل الانطلاقة.

وبمجرد أن انطفأت الأضواء، حافظ بياستري على صدارة السباق بالتوجه إلى المنعطف الأول أمام جاك دوهان وتشو.

والاختلاف في نوع الإطارات مكّن بياستري من التقدم في الأمام، بينما تعرض دوهان لضغط من تشو الذي كان على إطارات سوبر سوفت.

وبالفعل تمكن الصيني من تجاوزه غريمه عند المنعطف التاسع، قبل أن تنزلق سيارة دوهان ويصطدم بالحواجز وتدخل سيارة الأمان.

ومع استئناف السباق، حافظ بياستري على صدارته أمام تشو، شفارتزمان، بينما تواجد رالف بوشونغ في المركز الرابع أمام بورشيه ودان تيكتوم.

مستفيدين من إطاراتهما الجديدة، تمكن دروغوفيتش وبورشيه من تجاوز شفارتزمان نحو المركزين الثالث والرابع في المراحل الأخيرة من السباق.

فيما اكتفى شفارتزمان بالمركز الخامس أمام تيكتوم وماركوس آرمسترونغ، وقد أكمل يوري فيبز، بوشونغ وريتشارد فيرسكور ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 2 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 33 58:14.400  
2 3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 33 58:17.688 3.288
3 4 Brazil فيليبي دروجوفيتش United Kingdom راشن تايم 33 58:22.642 8.242
4 10 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 33 58:24.377 9.977
5 1 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 33 58:27.733 13.333
6 5 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom كارلين 33 58:33.566 19.166
7 17 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France دامس 33 58:34.175 19.775
8 8 Estonia جوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 33 58:36.955 22.555
9 21 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 33 58:40.815 26.415
10 14 Netherlands ريتشارد فيرشور Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 33 58:41.642 27.242
11 6 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 33 58:44.407 30.007
12 24 Netherlands بينت فيسكال Italy تريدنت 33 58:47.019 32.619

المشاركات
التعليقات
فورمولا 2: تشو يفوز بالسباق القصير الثاني وبياستري البطل ينسحب في أبوظبي
المقال السابق

فورمولا 2: تشو يفوز بالسباق القصير الثاني وبياستري البطل ينسحب في أبوظبي
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

فورمولا 2: بياستري يختتم الموسم بتسجيل فوزه السادس من بوابة أبوظبي
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: بياستري يختتم الموسم بتسجيل فوزه السادس من بوابة أبوظبي

فورمولا 2: تشو يفوز بالسباق القصير الثاني وبياستري البطل ينسحب في أبوظبي
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: تشو يفوز بالسباق القصير الثاني وبياستري البطل ينسحب في أبوظبي

فورمولا 2: داروفالا يفوز بالسباق القصير الأول وبياستري يحسم اللقب في أبوظبي
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: داروفالا يفوز بالسباق القصير الأول وبياستري يحسم اللقب في أبوظبي

فورمولا 2: بياستري يتفوّق على دوهان في أبوظبي نحو قطب الانطلاق الخامس على التوالي
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: بياستري يتفوّق على دوهان في أبوظبي نحو قطب الانطلاق الخامس على التوالي

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.