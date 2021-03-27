فورمولا 2: بياستري يحقق فوزاً مثيراً خلال اللفة الأخيرة

أظهر البطل الحالي للفورمولا 3 عن قدراته مع نهاية السباق حيث توقف لاستخدام مجموعة إطارات جديدة خلال فترة سيارة الأمان الثانية في السباق.

وتواجد بياستري ضمن الستّة الأوائل لمعظم فترات السباق قبل أن يتغير وجه المنافسة عند خروج سيارة الأمان للحلبة بعد الحادث الذي ألقى الفائز بالسباق الأوّل ليام لاوسون خارجها.

وشقّ الأسترالي طريقه إلى الأمام في اللفات الأخيرة متجاوزاً زهو، الذي لم يتوقف في منطقة الصيانة لاستبدال الإطارات اللينة "سوفت"، خلال اللفة الأخيرة ليحقق فوزه الأوّل.

واكتفى زهو بالمركز الثاني بينما كان المركز الأخير على منصة التتويج من نصيب جيهان داروفالا.

وخرجت سيارة الأمان للحلبة بعد اللفة الأولى بسبب الفوضى الكبيرة التي وقعت عند المنعطف الأوّل.

حيث اصطدم روبرت شفارتزمان بسائق كارلين دان تيكتوم عند دخوله المنعطف الأوّل ليُطيح بكليهما خارج دائرة المنافسة.

وتضرر الجناح الأمامي لسيارة شفارتزمان الذي توقف بجانب المسار جرّاء ذلك، ويقوم مراقبو السباق بالتحقيق في هذه الحادثة.

وفي خضم فوضى المنعطف الأوّل، تمكّن صاحب قطب الانطلاق الأوّل يوري فيبس من الحفاظ على صدارته أمام ليريم زينديلي وزهو.

وتمّ استئناف السباق في اللفة الثالثة، ليتقدّم زهو للمركز الثاني بعد تجاوزه زينديلي بمهارة مع الاقتراب من المنعطف الرابع.

واستفاد لاوسون، الفائز بالسباق الأوّل، من الفوضى خلال اللفة الافتتاحية ليتقدّم من المركز العاشر إلى الرابع، قبل أن يتقدّم أكثر ويظفر بالمركز الثالث.

وأكمل زهو تقدّمه ليتجاوز فيبس في نفس اللفة منتزعاً صدارة السباق.

من جهته تقدّم ثيو بورشير، الذي انسحب من السباق الأوّل، من المركز التاسع عشر إلى الحادي عشر. ونسج ماركوس أرمسترونج على نفس المنوال إذ تقدّم من المركز العشرين إلى الثامن في غضون ثمان لفات على إطارات سوفت.

وتواصلت الدراما ضمن سائقي المقدّمة حيث تراجع صاحب المركز الرابع زينديلي بعد انثقاب الإطار الخلفي الأيمن لسيارته بعد احتكاكه بسائق آرت كريستيان لوندغارد عند المنعطف الأوّل.

وتمكّن زينديلي من العودة لمنطقة الصيانة لتغيير الإطارات واستخدام تركيبة سوفت، قبل أن يضطرّ للانسحاب من السباق في نهاية المطاف.

وحصل لوندغارد على عقوبة 10 ثوانٍ لتسبّبه في الحادثة.

في الأثناء، بدأ زهو بالابتعاد في المقدّمة معزّزاً صدارته بفارق ثانيتَين عن فيبس مع انتصاف السباق.

وسرعان ما تبخّرت صدارة زهو مع خروج سيارة الأمان مجدّداً للحلبة في اللفة 15 بعد الحادث الذي جمع بين لاوسون وفيليبي دراغوفيتش عند المنعطف الرابع.

حيث دافع لاوسون عن مركزه أمام دراغوفيتش عند المنعطف الأوّل وتسبّب ذلك في اقتراب لوندغارد منهما، ونجح في تجاوزهما عند المنعطف الرابع.

وأثناء إقدام لوندغارد على خطوته، اصطدم لاوسون ولوندغارد ببعضهما البعض، الأمر الذي تسبب في انزلاق الفائز بالسباق الأوّل وانسحابه من المنافسة، بينما حصل لوندغارد على عقوبة 10 ثوانٍ.

وتسبّب هذا التوقف في ازدحام منطقة الصيانة إذ اختار معظم السائقين التوقف والعودة على مجموعة جديدة من الإطارات، بينما ظلّ المتصدّر زهو على الحلبة على إطارات سوفت.

واستفاد السائقون الذين توقفوا على الفور من الإطارات الجديدة حيث تغيّر ترتيب السباق بشكل ملحوظ.

ووجد أرمسترونج، الذي لم يتوقف على غرار زهو، نفسه في المركز الثاني مؤقتاً عند استئناف السباق قبل أن يتراجع للمركز السادس.

وفي نهاية المطاف لم يستطع زهو التشبث بالصدارة بعد أن استفاد بياستري من المشكلة التي واجهت صاحب المركز الثاني فيبس.

وحقّق داروفالا منصة التتويج بالرغم من إكماله السباق في المركز الرابع خلف لوندغارد الذي تراجع للمركز التاسع بعد تطبيق العقوبة التي تحصّل عليها.

وجاء المبتدئ الآخر ريتشارد فيرشور رابعاً أمام بورشير، ودافيد بيكمان، ومارينو ساتو وماتيو نانيني الذي أكمل ترتيب مراكز النقاط.