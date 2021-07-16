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فورمولا 2: بياستري يحصد قطب الانطلاق الأول له أمام زهو في سيلفرستون

أحرز أوسكار بياستري قطب الانطلاق الأول ضمن جولة سيلفرستون في الفورمولا 2، متفوقًا على متصدر الترتيب غوانيو زهو في حصة التصفيات التي انتهت برفع العلم الأحمر.

فورمولا 2: بياستري يحصد قطب الانطلاق الأول له أمام زهو في سيلفرستون

سجّل سائق "بريما" أسرع زمن والذي بلغ دقيقة و39.854 ثانية بعد 10 دقائق فقط من الحصة الممتدة لـ 20 دقيقة، ليسجّل قطب الانطلاق الأول له على الإطلاق في السلسلة.

وحلّ زهو ثانيًا لصالح فريقه "يوني-فيرتوزي"، بفارق عُشرين من الثانية خلف المتصدر، فيما حجز ريتشارد فيرشور مركز الانطلاق الثالث لسباق الأحد الرئيسي.

فيما سينطلق دان تيكتوم في سباق موطنه الرئيسي من المركز الرابع أمام ثيو بورشيه.

المركز السادس ذهب إلى فيليبي دروغوفيتش سائق "يوني-فيرتوزي"، حيث سينطلق أمام روبرت شفارتزمان في المركز السابع.

وبالعودة إلى المجريات، فقد كان بياستري أول من كسر حاجز الدقيقة و40 ثانية، ليسجّل زمنه الأسرع مع بقاء 20 دقيقة على النهاية.

ولكن قبل دقيقتين من نهاية الحصة، التفت سيارة شفارتزمان وخرج عن المسار إلى المنطقة الحصوية، ما أفسد فرصته بالتقدم من المركز السابع، كما تسببت الحادثة برفع العلم الأحمر الذي أنهى الحصة مبكرًا.

جديرٌ بالذكر أن العشرة الأوائل من حصة اليوم سيشكّلون ترتيب الانطلاق في سباق السبت القصير الأول بشكل معكوس، حيث سينطلق كريستيان لوندغارد أولًا أمام يوري فيبز وأحد سائقي دامس. فيما سيكون دروغوفيتش على مركز الانطلاق الرابع أمام بورشيه.

فيما سيتحدد ترتيب شبكة انطلاق سباق السبت القصير الثاني بعكس ترتيب العشرة الأوائل من السباق الأول.

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فورمولا 2: فيبز يسجّل فوزه الثاني على التوالي في باكو

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