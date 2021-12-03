تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / بياستري ينضم إلى فريق ألبين للفورمولا واحد كسائق احتياطي بدءاً من 2022 التالي / فورمولا 2: أرمسترونغ يحرز أول فوز له في جدة والمشاكل تواجه تشو
فورمولا 2 / جدة تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: بياستري يتقدم ثنائية بريما على صف الانطلاق الأول في جدّة

حصد أوسكار بياستري قطب الانطلاق الأول للمرة الرابعة على التوالي ضمن منافسات هذا الموسم من بطولة الفورمولا 2 على حلبة كورنيش جدّة، ليُعزّز بذلك صدارته للترتيب عبر تحقيقه لاربع نقاط إضافية في المملكة العربية السعودية.

فورمولا 2: بياستري يتقدم ثنائية بريما على صف الانطلاق الأول في جدّة

سجّل متصدر الترتيب لفة أخيرة رائعة بلغ زمنها دقيقة و30.878 ثانية ليقتنص قطب الانطلاق الأول بفارق 0.165 ثانية أمام زميله في بريما، روبرت شفارتزمان.

فيما كان ثيو بورشيه سائق آرت على طريق حجز مركز الانطلاق الأول قبل تقدّم بياستري وشفارتزمان، ليتراجع ويكتفي بالمركز الثالث.

في المقابل، كان غوانيو تشو منافس بياستري الرئيسي على اللقب سادس أسرع السائقين، بفارق ناهز نصف ثانية عن غريمه، وبذلك بات يتراجع الآن بفارق 40 نقطة في الترتيب العام.

كان بورشيه أول الصاعدين إلى قمة الأزمنة بعد مرور 5 دقائق من الحصة، لكن سرعان ما أطاح به رالف بوشونغ، بياستري وشفارتزمان الذي سجّل دقيقة و41.747 ثانية.

في تلك المرحلة، اكتفى تشو بالمركز العاشر، بينما شهدت الحصة تأدية مثيرة للإعجاب من كليمنت نوفالاك ضمن أولى تصفياته في الفورمولا 2، حيث تواجد في المركز الخامس خلف بورشيه بعد اللفات الأولى.

ومع انتصاف الحصة، كان شفارتزمان في الصدارة بفارق 0.029 ثانية أمام بورشيه، فيما ظل بياستري ثالثًا أمام كريستيان لوندغارد وفيليبي دروغوفيتش.

ومع وضع السائقين لمجموعة ثانية من إطارات سوبر سوفت للطلعة الثانية والأخيرة مع بقاء 10 دقائق على النهاية، قفز تشو إلى المركز الثالث المؤقت.

مع ذلك، كان الدور على بورشيه ليضرب ضربته، حيث تقدم إلى الصدارة المؤقتة، لكن فرحته لم تدم طويلًا، إذ أطاح به بياستري في لفته الأخيرة، قبل أن يحسّن شفارتزمان زمنه كذلك ليكتفي بالمركز الثاني.

لوندغارد أكمل الحصة رابعًا أمام دروغوفيتش وتشو، فيما أكمل بوشونغ، يوري فيبز، ماركوس آرمسترونغ وليام لاوسون ترتيب المراكز العشرة الأولى، حيث سينطلق الأخير من المركز الأول على شبكة الانطلاق المعكوسة لسباق الغد القصير الأولى.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 2 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 12 1:40.878  
2 1 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 11 1:41.043 0.165
3 10 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 13 1:41.218 0.340
4 9 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 13 1:41.297 0.419
5 4 Brazil فيليبي دروجوفيتش United Kingdom راشن تايم 11 1:41.302 0.424
6 3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 12 1:41.350 0.472
7 21 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 12 1:41.532 0.654
8 8 Estonia جوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 12 1:41.610 0.732
9 17 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France دامس 12 1:41.618 0.740
10 7 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 12 1:41.619 0.741
11 6 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 12 1:41.861 0.983
12 12 United Kingdom كليمنت نوفالك Netherlands ام بي موتورسبورت 11 1:41.890 1.012
13 5 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom كارلين 12 1:41.960 1.082
14 24 Netherlands بينت فيسكال Italy تريدنت 12 1:41.972 1.094

المشاركات
التعليقات
بياستري ينضم إلى فريق ألبين للفورمولا واحد كسائق احتياطي بدءاً من 2022
المقال السابق

بياستري ينضم إلى فريق ألبين للفورمولا واحد كسائق احتياطي بدءاً من 2022
المقال التالي

فورمولا 2: أرمسترونغ يحرز أول فوز له في جدة والمشاكل تواجه تشو

فورمولا 2: أرمسترونغ يحرز أول فوز له في جدة والمشاكل تواجه تشو
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

فورمولا 2: بياستري يفوز بالسباق القصير الثاني في جدّة ويقترب أكثر من اللقب
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: بياستري يفوز بالسباق القصير الثاني في جدّة ويقترب أكثر من اللقب

فورمولا 2: أرمسترونغ يحرز أول فوز له في جدة والمشاكل تواجه تشو
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: أرمسترونغ يحرز أول فوز له في جدة والمشاكل تواجه تشو

فورمولا 2: بياستري يتقدم ثنائية بريما على صف الانطلاق الأول في جدّة
فورمولا 2 فورمولا 2

فورمولا 2: بياستري يتقدم ثنائية بريما على صف الانطلاق الأول في جدّة

بياستري ينضم إلى فريق ألبين للفورمولا واحد كسائق احتياطي بدءاً من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

بياستري ينضم إلى فريق ألبين للفورمولا واحد كسائق احتياطي بدءاً من 2022

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.