فورمولا 2: بياستري يتقدم ثنائية بريما على صف الانطلاق الأول في جدّة

سجّل متصدر الترتيب لفة أخيرة رائعة بلغ زمنها دقيقة و30.878 ثانية ليقتنص قطب الانطلاق الأول بفارق 0.165 ثانية أمام زميله في بريما، روبرت شفارتزمان.

فيما كان ثيو بورشيه سائق آرت على طريق حجز مركز الانطلاق الأول قبل تقدّم بياستري وشفارتزمان، ليتراجع ويكتفي بالمركز الثالث.

في المقابل، كان غوانيو تشو منافس بياستري الرئيسي على اللقب سادس أسرع السائقين، بفارق ناهز نصف ثانية عن غريمه، وبذلك بات يتراجع الآن بفارق 40 نقطة في الترتيب العام.

كان بورشيه أول الصاعدين إلى قمة الأزمنة بعد مرور 5 دقائق من الحصة، لكن سرعان ما أطاح به رالف بوشونغ، بياستري وشفارتزمان الذي سجّل دقيقة و41.747 ثانية.

في تلك المرحلة، اكتفى تشو بالمركز العاشر، بينما شهدت الحصة تأدية مثيرة للإعجاب من كليمنت نوفالاك ضمن أولى تصفياته في الفورمولا 2، حيث تواجد في المركز الخامس خلف بورشيه بعد اللفات الأولى.

ومع انتصاف الحصة، كان شفارتزمان في الصدارة بفارق 0.029 ثانية أمام بورشيه، فيما ظل بياستري ثالثًا أمام كريستيان لوندغارد وفيليبي دروغوفيتش.

ومع وضع السائقين لمجموعة ثانية من إطارات سوبر سوفت للطلعة الثانية والأخيرة مع بقاء 10 دقائق على النهاية، قفز تشو إلى المركز الثالث المؤقت.

مع ذلك، كان الدور على بورشيه ليضرب ضربته، حيث تقدم إلى الصدارة المؤقتة، لكن فرحته لم تدم طويلًا، إذ أطاح به بياستري في لفته الأخيرة، قبل أن يحسّن شفارتزمان زمنه كذلك ليكتفي بالمركز الثاني.

لوندغارد أكمل الحصة رابعًا أمام دروغوفيتش وتشو، فيما أكمل بوشونغ، يوري فيبز، ماركوس آرمسترونغ وليام لاوسون ترتيب المراكز العشرة الأولى، حيث سينطلق الأخير من المركز الأول على شبكة الانطلاق المعكوسة لسباق الغد القصير الأولى.

نتيجة التصفيات: