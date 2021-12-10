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فورمولا 2 / أبوظبي تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: بياستري يتفوّق على دوهان في أبوظبي نحو قطب الانطلاق الخامس على التوالي

تغلّب أوسكار بياستري على الناشئ جاك دوهان ليسجّل قطب الانطلاق الخامس له على التوالي ضمن جولة الفورمولا 2 الختامية في أبوظبي.

فورمولا 2: بياستري يتفوّق على دوهان في أبوظبي نحو قطب الانطلاق الخامس على التوالي

ما يزال متصدر الترتيب بياستري على طريق حسم لقب هذا الموسم، لكنّه واجه ضغطًا كبيرًا في حصة التصفيات على حلبة ياس مارينا يتغييراتها الجديدة.

حيث بدا بأن دوهان وصيف الفورمولا 3 يتّجه لحصد قطب الانطلاق الأول قبل أن يقدم بياستري لفة صاروخية مع زمن بلغ دقيقة و35.077 ثانية ضمن محاولته الأخيرة ليقتنص مركز الانطلاق الأول في السباق الرئيسي بفارق 0.213 ثانية ويحصد أربع نقاط إضافية في البطولة.

فيما سينطلق غريمه على اللقب غوانيو تشو في السباق الرئيسي من المركز الثالث أمام روربرت شفارتزمان - صاحب المركز الثاني في الترتيب.

وبالعودة إلى مجريات الحصة، فقد كان يوري فيبز أول من اعتلى قمة الأزمنة، لكنه سرعان ما خسرها مع بدء السائقين تحسين أزمنتهم بعد تحمية إطاراتهم سوبرسوفت.

حيث تناول كل من ليام لاوسون، ماركوس آرمسترونغ ومارينو ساتو ودوهان على الصدارة لفترات وجيزة قبل أن يتجاوزهم جيهان داروفالا وشفارتزمان قبل أن يضرب بياستري.

وقد نجح الأسترالي بتخفض سقف الأزمنة إلى دقيقة و36.044 ثانية، لكن سرعان ما تمّت الإطاحة به قبل أن يتقدم في محاولته الثانية ويسجل دقيقة و35.379 ثانية.

وكان رالف بوشونغ ثانيًا أمام شفارتزمان، داروفالا، دوهان وثيو بورشيه مع انتصاف الحصة.

ومع بدء المحاولات الأخيرة، حسّن بوشونغ زمنه لكنه ظل في المركز الثاني بينما تقدم تشو إلى المركز الثالث.

مع ذلك، وجد شفارتزمان المزيد من الوتيرة ليتقدم إلى المركز الثاني خلف بياستري، بينما تواجد فيليبي دروغوفيتش في المركز الرابع.

لكن وما اقتراب نهاية الحصة، فاجأ دوهان الجميع بالتقدم إلى الصدارة قبل أن ينجح بياستري في التفوق عليه من جديد وحرمانه من أول قطب انطلاق له في الفورمولا 2.

تشو اكتفى بالمركز الثالث بينما تواجد شفارتزمان أمام بوشونغ وبورشيه في المركز السادس.

لاوسون حلّ سابعًا أمام دروغوفيتش، دان تيكتوم، بينما أكمل داروفالا ترتيب العشرة الأوائل لينطلق أولًا في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة صباح غد السبت.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 2 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 12 1:35.077  
2 11 Australia جاك دوهان Netherlands ام بي موتورسبورت 11 1:35.290 0.213
3 3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 12 1:35.348 0.271
4 1 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 12 1:35.360 0.283
5 21 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 12 1:35.496 0.419
6 10 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 12 1:35.504 0.427
7 7 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 12 1:35.511 0.434
8 4 Brazil فيليبي دروجوفيتش United Kingdom راشن تايم 12 1:35.612 0.535
9 5 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom كارلين 12 1:35.618 0.541
10 6 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 12 1:35.821 0.744
11 17 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France دامس 12 1:35.855 0.778
12 9 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 12 1:36.016 0.939

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فورمولا 2: بورشير "بخير" وفيتيبالدي يتعرض لكسر في الكاحل بعد حادثة جدة
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