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فورمولا 2 تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: بورشيه ينطلق أولًا في السباق الرئيسي في موناكو

فرض ثيو بورشيه ناشئ الفورمولا 2 سيطرته على مجريات التصفيات ليسجّل قطب الانطلاق الأول للسباق الرئيسي ضمن جولة موناكو.

فورمولا 2: بورشيه ينطلق أولًا في السباق الرئيسي في موناكو

سجّل سائق "آرت غران بري" زمنًا وقدره دقيقة و20.985 ثانية، والذي لم يتمكن أحد من كسره، ليحصد أربع نقاط في رصيده ضمن ترتيب البطولة.

وعلى غرار المواسم الماضية، عمدت بطولة الفورمولا 2 إلى فصل التصفيات إلى حصتين من 16 دقيقة لكل منهما مع مجموعتين من السائقين لتخفيف الزحام على حلبة شوارع موناكو الضيقة. حيث تألفت كل مجموعة من 11 سيارة مع الأرقام الزوجية للمشاركين ضمن المجموعة ألف لتدخل أولًا على الحلبة، يليها المجموعة باء مع المشاركين أصحاب الأرقام الفردية.

وبالتالي، تحدد مجموعتا التصفيات أرقام المراكز الفردية والزوجية على شبكة الانطلاق مع اعتماد الترتيب على أيّ من المجموعتين ستشهد تسجيل الزمن الأسرع الإجمالي.

ومع تسجيل بورشيه الزمن الأسرع في المجموعة ألف، فإنّ الفرنسي سينطلق في سباق السبت الرئيسي من المركز الأول أمام روبرت شفارتزمان سائق بريما الذي تصدّر المجموعة باء.

فيما كان أوسكار بياستري ثالث أسرع السائقين ليتشارك صف الانطلاق الثاني مع دان تيكتوم سائق كارلين، بينما سيتواجد يوري فيبز في المركز الخامس أمام رالف بوشونغ.

وقد أكمل العشرة الأوائل كل من سائق دامس، كريستيان لوندغارد، فيليبي دروغوفيتش ومتصدر البطولة غوانيو زهو.

مع ذلك، سيرث زهو قطب الانطلاق الأول لسباق الجمعة القصير الأول الذي تتحدد مراكز انطلاقته بعكس ترتيب العشرة الأوائل في التصفيات.

جديرٌ بالذكر أنّ أليسيو ديليدا سائق "اتش دبليو أيه" قد أخفق في تسجيل زمن سريع ضمن قانون "107 بالمئة"، وعليه سيحتاج إلى تصريح خاص من المراقبين كي يُسمح له بالمشاركة في بقية الحدث.

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فورمولا 2: زهو يشق طريقه نحو الفوز بالسباق الرئيسي في البحرين

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