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فورمولا 2 / البحرين تقرير السباق

فورمولا 2: بورشيه يفوز بالسباق الرئيسي الفوضوي في البحرين

أحرز ثيو بورشيه فوزه الثالث في الفورمولا 2 من بوابة جولة البحرين، وذلك بعد سباق رئيسي فوضوي شهد دخول سيارة الأمان في مناسبتين.

فورمولا 2: بورشيه يفوز بالسباق الرئيسي الفوضوي في البحرين

تقدم السائق الفرنسي - الذي أصبح أصغر فائز في الفورمولا 2 في موناكو العام الماضي - إلى صدارة السباق لصالح فريق آرت بعدما عرفت المشاكل طريقها إلى كل من يوري فيبز وجاك دوهان.

وقد عانى فيبز من وقفة صيانة كارثية عندما دخل إلى خط الحظائر للانتقال إلى إطارات سوفت، ما تسبب بتراجعه إلى المركز الـ 12، ليترك ذلك دوهان في الصدارة لصالح فيرتوزي ريسينغ، قبل أن يحتك مع بورشيه في أثناء الخروج من خط الحظائر، ليلحق ذلك أضرارًا بالجناح الأمامي لسيارته ويجبره على التوقف مرة أخرى.

في المقابل، تمكن فيبز من العودة إلى مراكز منصة التتويج، ليحصد المركز الثالث، بينما تقدم ليام لاوسون إلى مركز الوصافة لصالح كارلين مسجلًا منصة تتويجه الثانية في هذه الجولة.

وبعد أن غيّر الجناح الأمامي على سيارته، استمرت المشاكل في ملاحقة دوهان، حيث أجرى توقفًا ثالثًا ليكتفي في النهاية بالمركز العاشر.

وقد كانت وقفات الصيانة السيئة عاملًا متكررًا في هذا السباق، حيث أنهت سباق كل من دينيس هوغر وكالان ويليامز بعدما خسرا إطاراتهما خلال وقفات الصيانة.

كما شهد السباق دخول سيارة الأمان بعدما انزلق فريدريك فيستي ضمن فوضى الانطلاقة لتتوقف سيارته على المسار وينتهي سباقه.

قبل أن يتكرر السيناريو مرة أخرى في اللفة 28 عندما انزلقت سيارة ريتشار فريشور بعد احتكاكه بإنزو فيتيبالدي.

المركز الرابع في السباق كان من نصيب رالف بوشونغ الذي تقدم على ماركوس آرمسترونغ، فيليبي دروغوفيتش ولوغان سارجينت.

بينما أكمل سائق نيسان إي.دامس، جاك هيوز وجاك دوهان ترتيب المراكز العشرة الأولى.

جدير بالذكر أن قطار الفورمولا 2 سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع المُقبل.

نتيجة السباق:

المركز   السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   France ثيو بورشيه France آرت غران بري 31 -  
2   New Zealand ليام لاوسون United Kingdom كارلين 31 0.900 0.900
3   Estonia جوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 31 1.700 1.700
4   Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 31 3.800 3.800
5   New Zealand ماركوس آرمسترونغ United Kingdom هايتيك ريسينغ 31 4.600 4.600
6   Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 31 5.700 5.700
7   United States لوجان سارجينت United Kingdom كارلين 31 6.500 6.500
8     Japan نيسان إي.دامس 31 7.200 7.200
9   United Kingdom جايك هيوز فان أميرسفورت ريسينغ
 31 8.000 8.000
10   Australia جاك دوهان فيرتوزي ريسينغ
 31 8.800 8.800
11   Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 31 10.000 10.000

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