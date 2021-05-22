حقق سائق "آرت غران بري" أقصى استفادة من انطلاقه أولًا ليقدّم أداءً مثاليًا خاليًا من الأخطاء من البداية وحتى عبوره العلم الشطرنجي ضمن سباق موطنه.

وقد انتزع صاحب الـ 17 عامًا لقب أصغر فائز في البطولة من سائق مكلارين الحالي في الفورمولا واحد لاندو نوريس.

المركز الثاني كان من نصيب أوسكار بياستري مستفيدًا من التوقف البطيء لزميله في "بريما" روبرت شفارتزمان، والذي أكمل السباق رابعًا بعد احتلاله مركز الوصافة لمعظم السباق الممتد لـ 42 لفة.

فيما ذهب آخر مراكز منصة التتويج إلى فيليبي دروغوفيتش بعد استراتيجية مُلهمة بالانطلاق على إطارات سوبر سوفت وتقدمه من المركز التاسع إلى الثالث.

المركز الخامس خلف شفارتزمان ذهب إلى غوانيو زهو، الذي استفاد بشكل كبير من طلعته الأولى الطويلة قبل التوقف، بينما أكمل رالف بوشونغ السباق خلفه في المركز السادس.

ليام لاوسون حل سابعًا أمام يوري فيبز، فيما أكمل سائق الاختبار لدى ويليامز وريتشارد فيرشور سائق "ام بي موتورسبورت" ترتيب المراكز العشرة الأولى.

جديرٌ بالذكر أنّ زهو يتصدر ترتيب البطولة الآن بفارق 14 نقطة أمام بياستري بعد مرور جولتين وقبل الجولة المُقبلة في باكو، أذربيجان بين 4 و6 يونيو/حزيران.

نتيجة السباق: