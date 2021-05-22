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فورمولا 2 / موناكو تقرير السباق

فورمولا 2: بورشيه يصبح أصغر فائز في البطولة من بوابة سباق موناكو الثالث

بات ثيو بورشيه أصغر سائق يحقق الفوز في تاريخ الفورمولا 2 بعدما فرض سيطرته منطلقًا من المركز الأول في السباق الرئيسي والأخير لجولة موناكو.

فورمولا 2: بورشيه يصبح أصغر فائز في البطولة من بوابة سباق موناكو الثالث

حقق سائق "آرت غران بري" أقصى استفادة من انطلاقه أولًا ليقدّم أداءً مثاليًا خاليًا من الأخطاء من البداية وحتى عبوره العلم الشطرنجي ضمن سباق موطنه.

وقد انتزع صاحب الـ 17 عامًا لقب أصغر فائز في البطولة من سائق مكلارين الحالي في الفورمولا واحد لاندو نوريس.

المركز الثاني كان من نصيب أوسكار بياستري مستفيدًا من التوقف البطيء لزميله في "بريما" روبرت شفارتزمان، والذي أكمل السباق رابعًا بعد احتلاله مركز الوصافة لمعظم السباق الممتد لـ 42 لفة.

فيما ذهب آخر مراكز منصة التتويج إلى فيليبي دروغوفيتش بعد استراتيجية مُلهمة بالانطلاق على إطارات سوبر سوفت وتقدمه من المركز التاسع إلى الثالث.

المركز الخامس خلف شفارتزمان ذهب إلى غوانيو زهو، الذي استفاد بشكل كبير من طلعته الأولى الطويلة قبل التوقف، بينما أكمل رالف بوشونغ السباق خلفه في المركز السادس.

ليام لاوسون حل سابعًا أمام يوري فيبز، فيما أكمل سائق الاختبار لدى ويليامز وريتشارد فيرشور سائق "ام بي موتورسبورت" ترتيب المراكز العشرة الأولى.

جديرٌ بالذكر أنّ زهو يتصدر ترتيب البطولة الآن بفارق 14 نقطة أمام بياستري بعد مرور جولتين وقبل الجولة المُقبلة في باكو، أذربيجان بين 4 و6 يونيو/حزيران.

نتيجة السباق:

المركز # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1 10 France ثيو بورشيه France آرت غران بري 42    
2 2 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 42 2.800  
3 4 Brazil فيليبي دروجوفيتش United Kingdom راشن تايم 42 14.200  
4 1 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 42 17.900  
5 3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 42 24.100  
6 21 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 42 30.600  
7 7 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 42 31.200  
8 8 Estonia جوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 42 37.000  
9 16   France دامس 42 46.500  
10 11 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت 42 49.500  
11 24 Netherlands بينت فيسكال Italy تريدنت 42 51.300  
12 9 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 42 52.900  
13 14 Germany ديفيد بيكمانن Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 42 55.800  
14 25 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 42 1:11.200  
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فورمولا 2: لاوسون يتغلب على تيكتوم في سباق موناكو الثاني

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