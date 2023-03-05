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فورمولا 2 / البحرين تقرير السباق

فورمولا 2: بورشير يهيمن على السباق ليحرز الفوز في البحرين

هيمن ثيو بورشير على مجريات السباق الرئيسي للفورمولا 2 في البحرين، من البداية حتى النهاية.

فورمولا 2: بورشير يهيمن على السباق ليحرز الفوز في البحرين

انتزع سائق آرت الفوز متفادياً الفوضى التي حصلت خلفه ليخرج منتصراً.

وبعد خروج سيارة الأمان قام ببناء فارق كبير في الصدارة، قبل أن يدخل وقفة الصيانة ويخرج ليتجاوز رالف بوشونغ إلى الصدارة.

حيث بات يتصدر الترتيب العام أمام بوشونغ وزاين مالوني.

بوشونغ الفائز بالسباق القصير احتل المركز الثاني لصالح كامبوس.

خلال اللفة الأولى حصلت حادثة تسببت بتعديل كبير في المراكز وأنهت سباق فريدريك فيستي وفيكتور مارتينز ورومان ستانيك.

ومع استئناف السباق سرعان ما وسع صدارته أكثر. بوشونغ احتل المركز الثاني بينما أكمل مالوني ترتيب المراكز الثلاثة الأولى.

مايني أنهى سباقه رابعاً أمام فيرشور الذي استفاد من إطاراته الجديدة للعودة إلى المراكز العشرة الأولى بعد حادثة اللفة الأولى.

آرثر لوكلير حقق المركز السادس أمام إسحق حجار وإيواسا. إنزو يتيبالدي أنهى تاسعاً بينما أكمل جوان مانويل كوريا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز السائق الفريق التوقيت الفارق
1 France تيو بورشير France آرت غران بري 1:01:10.926  
2 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 1:01:30.592 19.666
3 Barbados زاين مالوني Rodin Carlin 1:01:42.513 31.587
4 India كوش مايني Spain كامبوس ريسينغ 1:01:49.715 38.789
5 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 1:01:54.008 43.082
6 Monaco آرثر لوكلير France دامس 1:01:55.268 44.342
7 France إسحق هاجر Hitech Pulse-Eight 1:01:57.382 46.456
8 Japan ايومو اواسا France دامس 1:02:01.741 50.815
9 Brazil إنزو فيتيبالدي Rodin Carlin 1:02:02.322 51.396
10 United States خوان مانويل كوريا Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 1:02:02.763 51.837
11 Israel روي نيساني PHM Racing by Charouz 1:02:03.865 52.939
12 United States جاك كراوفورد Hitech Pulse-Eight 1:02:04.255 53.329
13 France كليمنت نوفالاك Italy تريدنت 1:02:04.879 53.953
14 United Kingdom أوليفر بيرمان Italy بريما باورتيم 1:02:10.665 59.739
15 Belgium أماوري كورديل Invicta Virtuosi Racing 1:02:11.894 1:00.968
16 Australia جاك دوهان Invicta Virtuosi Racing 1:02:16.130 1:05.204
17 India جيهان داروفالا Netherlands ام بي موتورسبورت 1:02:17.389 1:06.463
18 United States براد بينافيداس PHM Racing by Charouz 1:02:44.161 1:33.235
  Norway دينيس هاوغر Netherlands ام بي موتورسبورت 16 laps  
  France فيكتور مارتينز France آرت غران بري 31 laps  
  Denmark فردريك فيستي Italy بريما باورتيم 31 laps  
  Czech Republic رومان ساتانيك Italy تريدنت    
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فورمولا 2: إيواسا يختتم الموسم بفوز في أبوظبي وسارجينت يؤمّن نقاط السوبرلايسنس

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