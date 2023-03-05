فورمولا 2: بورشير يهيمن على السباق ليحرز الفوز في البحرين
هيمن ثيو بورشير على مجريات السباق الرئيسي للفورمولا 2 في البحرين، من البداية حتى النهاية.
انتزع سائق آرت الفوز متفادياً الفوضى التي حصلت خلفه ليخرج منتصراً.
وبعد خروج سيارة الأمان قام ببناء فارق كبير في الصدارة، قبل أن يدخل وقفة الصيانة ويخرج ليتجاوز رالف بوشونغ إلى الصدارة.
حيث بات يتصدر الترتيب العام أمام بوشونغ وزاين مالوني.
بوشونغ الفائز بالسباق القصير احتل المركز الثاني لصالح كامبوس.
خلال اللفة الأولى حصلت حادثة تسببت بتعديل كبير في المراكز وأنهت سباق فريدريك فيستي وفيكتور مارتينز ورومان ستانيك.
ومع استئناف السباق سرعان ما وسع صدارته أكثر. بوشونغ احتل المركز الثاني بينما أكمل مالوني ترتيب المراكز الثلاثة الأولى.
مايني أنهى سباقه رابعاً أمام فيرشور الذي استفاد من إطاراته الجديدة للعودة إلى المراكز العشرة الأولى بعد حادثة اللفة الأولى.
آرثر لوكلير حقق المركز السادس أمام إسحق حجار وإيواسا. إنزو يتيبالدي أنهى تاسعاً بينما أكمل جوان مانويل كوريا ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة السباق:
|المركز
|السائق
|الفريق
|التوقيت
|الفارق
|1
|تيو بورشير
|آرت غران بري
|1:01:10.926
|2
|رالف بوشونغ
|كامبوس ريسينغ
|1:01:30.592
|19.666
|3
|زاين مالوني
|Rodin Carlin
|1:01:42.513
|31.587
|4
|كوش مايني
|كامبوس ريسينغ
|1:01:49.715
|38.789
|5
|ريتشارد فيرشور
|فان أميرسفورت ريسينغ
|1:01:54.008
|43.082
|6
|آرثر لوكلير
|دامس
|1:01:55.268
|44.342
|7
|إسحق هاجر
|Hitech Pulse-Eight
|1:01:57.382
|46.456
|8
|ايومو اواسا
|دامس
|1:02:01.741
|50.815
|9
|إنزو فيتيبالدي
|Rodin Carlin
|1:02:02.322
|51.396
|10
|خوان مانويل كوريا
|فان أميرسفورت ريسينغ
|1:02:02.763
|51.837
|11
|روي نيساني
|PHM Racing by Charouz
|1:02:03.865
|52.939
|12
|جاك كراوفورد
|Hitech Pulse-Eight
|1:02:04.255
|53.329
|13
|كليمنت نوفالاك
|تريدنت
|1:02:04.879
|53.953
|14
|أوليفر بيرمان
|بريما باورتيم
|1:02:10.665
|59.739
|15
|أماوري كورديل
|Invicta Virtuosi Racing
|1:02:11.894
|1:00.968
|16
|جاك دوهان
|Invicta Virtuosi Racing
|1:02:16.130
|1:05.204
|17
|جيهان داروفالا
|ام بي موتورسبورت
|1:02:17.389
|1:06.463
|18
|براد بينافيداس
|PHM Racing by Charouz
|1:02:44.161
|1:33.235
|دينيس هاوغر
|ام بي موتورسبورت
|16 laps
|فيكتور مارتينز
|آرت غران بري
|31 laps
|فردريك فيستي
|بريما باورتيم
|31 laps
|رومان ساتانيك
|تريدنت
|شاهد كامل النتائج
أحدث الأخبار
فيرشتابن يُرجع فوزه في البحرين إلى انطلاقته القويّة
فيرشتابن يُرجع فوزه في البحرين إلى انطلاقته القويّة فيرشتابن يُرجع فوزه في البحرين إلى انطلاقته القويّة
لوكلير: فيراري متأخّرة بثانية عن ريد بُل قبل انسحابي في البحرين
لوكلير: فيراري متأخّرة بثانية عن ريد بُل قبل انسحابي في البحرين لوكلير: فيراري متأخّرة بثانية عن ريد بُل قبل انسحابي في البحرين
ألونسو يُشيد بمنصة التتويج التي "لا تصدق" ضمن مشاركته الأولى مع أستون مارتن في البحرين
ألونسو يُشيد بمنصة التتويج التي "لا تصدق" ضمن مشاركته الأولى مع أستون مارتن في البحرين ألونسو يُشيد بمنصة التتويج التي "لا تصدق" ضمن مشاركته الأولى مع أستون مارتن في البحرين
فيرشتابن يرفع راية ريد بُل بقوّة على أرض البحرين وسط انهيار فيراري
فيرشتابن يرفع راية ريد بُل بقوّة على أرض البحرين وسط انهيار فيراري فيرشتابن يرفع راية ريد بُل بقوّة على أرض البحرين وسط انهيار فيراري
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.