فورمولا 2: بورشير يهيمن على السباق ليحرز الفوز في البحرين

انتزع سائق آرت الفوز متفادياً الفوضى التي حصلت خلفه ليخرج منتصراً.

وبعد خروج سيارة الأمان قام ببناء فارق كبير في الصدارة، قبل أن يدخل وقفة الصيانة ويخرج ليتجاوز رالف بوشونغ إلى الصدارة.

حيث بات يتصدر الترتيب العام أمام بوشونغ وزاين مالوني.

بوشونغ الفائز بالسباق القصير احتل المركز الثاني لصالح كامبوس.

خلال اللفة الأولى حصلت حادثة تسببت بتعديل كبير في المراكز وأنهت سباق فريدريك فيستي وفيكتور مارتينز ورومان ستانيك.

ومع استئناف السباق سرعان ما وسع صدارته أكثر. بوشونغ احتل المركز الثاني بينما أكمل مالوني ترتيب المراكز الثلاثة الأولى.

مايني أنهى سباقه رابعاً أمام فيرشور الذي استفاد من إطاراته الجديدة للعودة إلى المراكز العشرة الأولى بعد حادثة اللفة الأولى.

آرثر لوكلير حقق المركز السادس أمام إسحق حجار وإيواسا. إنزو يتيبالدي أنهى تاسعاً بينما أكمل جوان مانويل كوريا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: