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فورمولا 2 / هنغارورينغ تقرير السباق

فورمولا 2: بورشير يعيد إشعال معركة اللقب بعد فوزه بالسباق الرئيسي في المجر

حقق ثيو بورشير الفوز في السباق الرئيسي لجولة المجر ضمن بطولة الفورمولا 2 ما أعاد إشعال معركة اللقب مجدداً في مواجهة فيليب دروغوفيتش.

فورمولا 2: بورشير يعيد إشعال معركة اللقب بعد فوزه بالسباق الرئيسي في المجر

انطلق سائق آرت رابعاً، وشق طريقه للمركز الثاني خلف ماركوس آرمسترونغ قبل وقفات الصيانة.

لكن وقفة الصيانة البطيئة لسائق هايتيك سمحت لـ بورشير بالتقدم، وانتزاع الصدارة أمام إنزو فيتيبالدي.

وبالرغم من أن سائق شاروز قلص الفارق إلى ثانية وعُشرين فقط في اللفات الأخيرة، لكنه لم يكن قادراً على التجاوز.

فوز بورشير مع تحقيق دروغوفيتش للمركز التاسع، يقرّب معركة اللقب إلى 20 نقطة فقط مع الاقتراب من العطلة الصيفية وبقاء أربع جولات حتى النهاية.

أيومو أيواسا، دامس

أيومو أيواسا، دامس

تصوير: ريد بُل

واضطر فيتيبالدي للاكتفاء بالمركز الثاني صاداً هجمات أيومو أيواسا صاحب قطب الانطلاق الأول.

المركز الرابع كان من نصيب فريدريك فيستي سائق آرت الذي تقدم على يوري فيبز.

ومع نهاية السباق، أكمل ماركوس آرمسترونغ لفاته الأخيرة سادساً أمام ليام لاوسون وريتشارد فيرشور.

دروغوفيتش أنهى تاسعاً بينما أكمل لوغان سارجانت ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق الرئيسي:

المركز السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 France تيو بورشير France آرت غران بري 37 58:56.681    
2 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 37 59:00.322 3.641 3.641
3 Japan ايومو اواسا France دامس 37 59:02.608 5.927 2.286
4 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 37 59:03.441 6.760 0.833
5 Estonia يوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 37 59:06.305 9.624 2.864
6 New Zealand ماركوس آرمسترونغ United Kingdom هايتيك ريسينغ 37 59:10.223 13.542 3.918
7 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom كارلين 37 59:11.436 14.755 1.213
8 Netherlands ريتشارد فيرشور Italy تريدنت 37 59:16.837 20.156 5.401
9 Brazil فيليبي دروغوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 37 59:25.308 28.627 8.471
10 United States لوجان سارجينت United Kingdom كارلين 37 59:25.911 29.230 0.603
11 India جيهان داروفالا Italy بريما باورتيم 37 59:39.180 42.499 13.269
12 France كليمنت نوفالاك Netherlands ام بي موتورسبورت 37 59:39.486 42.805 0.306
13 Turkey سيم بولوكباسي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 37 59:42.417 45.736 2.931
14 Germany ديفيد بيكمانن Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 37 59:44.140 47.459 1.723
15 Japan مارينو ساتو United Kingdom راشن تايم 37 59:44.350 47.669 0.210
16 Israel روي نيساني France دامس 37 59:45.069 48.388 0.719
17 Australia كالان ويليامز Italy تريدنت 37 59:47.881 51.200 2.812
18 Belgium أماوري كورديل Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 37 59:52.765 56.084 4.884
19 Norway دينيس هاوغر Italy بريما باورتيم 37 1:00:14.662 1:17.981 21.897
20 United Kingdom أولي كالدويل Spain كامبوس ريسينغ 36 58:06.361 1 Lap 1 Lap
21 Spain روبرتو مرعي Spain كامبوس ريسينغ 34 54:54.798 3 Laps 2 Laps
22 Australia جاك دوهان United Kingdom راشن تايم 2 35 laps    
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فورمولا 2: إيواسا يتفوق على آرمسترونغ ويسجل قطب الانطلاق الأول له في المجر
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فورمولا 2: إيواسا يتفوق على آرمسترونغ ويسجل قطب الانطلاق الأول له في المجر

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فورمولا 2: بورشير يعيد إشعال معركة اللقب بعد فوزه بالسباق الرئيسي في المجر
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