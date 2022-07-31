فورمولا 2: بورشير يعيد إشعال معركة اللقب بعد فوزه بالسباق الرئيسي في المجر

انطلق سائق آرت رابعاً، وشق طريقه للمركز الثاني خلف ماركوس آرمسترونغ قبل وقفات الصيانة.

لكن وقفة الصيانة البطيئة لسائق هايتيك سمحت لـ بورشير بالتقدم، وانتزاع الصدارة أمام إنزو فيتيبالدي.

وبالرغم من أن سائق شاروز قلص الفارق إلى ثانية وعُشرين فقط في اللفات الأخيرة، لكنه لم يكن قادراً على التجاوز.

فوز بورشير مع تحقيق دروغوفيتش للمركز التاسع، يقرّب معركة اللقب إلى 20 نقطة فقط مع الاقتراب من العطلة الصيفية وبقاء أربع جولات حتى النهاية.

أيومو أيواسا، دامس تصوير: ريد بُل

واضطر فيتيبالدي للاكتفاء بالمركز الثاني صاداً هجمات أيومو أيواسا صاحب قطب الانطلاق الأول.

المركز الرابع كان من نصيب فريدريك فيستي سائق آرت الذي تقدم على يوري فيبز.

ومع نهاية السباق، أكمل ماركوس آرمسترونغ لفاته الأخيرة سادساً أمام ليام لاوسون وريتشارد فيرشور.

دروغوفيتش أنهى تاسعاً بينما أكمل لوغان سارجانت ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق الرئيسي: