فورمولا 2: بورشير يعيد إشعال معركة اللقب بعد فوزه بالسباق الرئيسي في المجر
حقق ثيو بورشير الفوز في السباق الرئيسي لجولة المجر ضمن بطولة الفورمولا 2 ما أعاد إشعال معركة اللقب مجدداً في مواجهة فيليب دروغوفيتش.
انطلق سائق آرت رابعاً، وشق طريقه للمركز الثاني خلف ماركوس آرمسترونغ قبل وقفات الصيانة.
لكن وقفة الصيانة البطيئة لسائق هايتيك سمحت لـ بورشير بالتقدم، وانتزاع الصدارة أمام إنزو فيتيبالدي.
وبالرغم من أن سائق شاروز قلص الفارق إلى ثانية وعُشرين فقط في اللفات الأخيرة، لكنه لم يكن قادراً على التجاوز.
فوز بورشير مع تحقيق دروغوفيتش للمركز التاسع، يقرّب معركة اللقب إلى 20 نقطة فقط مع الاقتراب من العطلة الصيفية وبقاء أربع جولات حتى النهاية.
أيومو أيواسا، دامس
تصوير: ريد بُل
واضطر فيتيبالدي للاكتفاء بالمركز الثاني صاداً هجمات أيومو أيواسا صاحب قطب الانطلاق الأول.
المركز الرابع كان من نصيب فريدريك فيستي سائق آرت الذي تقدم على يوري فيبز.
ومع نهاية السباق، أكمل ماركوس آرمسترونغ لفاته الأخيرة سادساً أمام ليام لاوسون وريتشارد فيرشور.
دروغوفيتش أنهى تاسعاً بينما أكمل لوغان سارجانت ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة السباق الرئيسي:
|المركز
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|1
|تيو بورشير
|آرت غران بري
|37
|58:56.681
|2
|إنزو فيتيبالدي
|شارونغ رايسينغ سيستم
|37
|59:00.322
|3.641
|3.641
|3
|ايومو اواسا
|دامس
|37
|59:02.608
|5.927
|2.286
|4
|فردريك فيستي
|آرت غران بري
|37
|59:03.441
|6.760
|0.833
|5
|يوري فيبس
|هايتيك ريسينغ
|37
|59:06.305
|9.624
|2.864
|6
|ماركوس آرمسترونغ
|هايتيك ريسينغ
|37
|59:10.223
|13.542
|3.918
|7
|ليام لاوسون
|كارلين
|37
|59:11.436
|14.755
|1.213
|8
|ريتشارد فيرشور
|تريدنت
|37
|59:16.837
|20.156
|5.401
|9
|فيليبي دروغوفيتش
|ام بي موتورسبورت
|37
|59:25.308
|28.627
|8.471
|10
|لوجان سارجينت
|كارلين
|37
|59:25.911
|29.230
|0.603
|11
|جيهان داروفالا
|بريما باورتيم
|37
|59:39.180
|42.499
|13.269
|12
|كليمنت نوفالاك
|ام بي موتورسبورت
|37
|59:39.486
|42.805
|0.306
|13
|سيم بولوكباسي
|شارونغ رايسينغ سيستم
|37
|59:42.417
|45.736
|2.931
|14
|ديفيد بيكمانن
|فان أميرسفورت ريسينغ
|37
|59:44.140
|47.459
|1.723
|15
|مارينو ساتو
|راشن تايم
|37
|59:44.350
|47.669
|0.210
|16
|روي نيساني
|دامس
|37
|59:45.069
|48.388
|0.719
|17
|كالان ويليامز
|تريدنت
|37
|59:47.881
|51.200
|2.812
|18
|أماوري كورديل
|فان أميرسفورت ريسينغ
|37
|59:52.765
|56.084
|4.884
|19
|دينيس هاوغر
|بريما باورتيم
|37
|1:00:14.662
|1:17.981
|21.897
|20
|أولي كالدويل
|كامبوس ريسينغ
|36
|58:06.361
|1 Lap
|1 Lap
|21
|روبرتو مرعي
|كامبوس ريسينغ
|34
|54:54.798
|3 Laps
|2 Laps
|22
|جاك دوهان
|راشن تايم
|2
|35 laps
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