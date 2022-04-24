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فورمولا 2 / إيمولا تقرير السباق

فورمولا 2: بورشير يحقق الفوز بالسباق الرئيسي في إيمولا

تمكن تيو بورشير من تسجيل الفوز بالسباق الرئيسي ضمن جولة إيمولا في منافسات الفورمولا 2 مستفيدًا من الحادثة التي تعرض لها المتصدر.

فورمولا 2: بورشير يحقق الفوز بالسباق الرئيسي في إيمولا

قام الفرنسي بانطلاقة رائعة من المركز السابع على متن سيارة آرت غران بري، ليتفادى الانخراط في الحادثة التي جمعت دينيس هاوغر (بريما) وجاك دوهان (فيرتوزي) ويتقدم للمركز الخامس بحلول المنعطف الأول.

وبعد توقفه وانتقاله إلى إطارات ميديوم، تمكن بورشير من تجاوز رالف بوشونغ سائق كامبوس للمركز الثاني في اللفة 19، قبل أن يستفيد بعد لفتين من حادثة المتصدر ويتقدم للمركز الأول الذي حافظ عليه حتى عبوره العلم الشطرنجي.

في المقابل، ورغم انطلاقه من المركز الـ 15، حافظ إنزو فيتيبالدي على رباطة جأشه وتقدم بهدوء متفاديًا الانخراط في أيّ من الحوادث التي شهدها السباق، ليحرز المركز الثاني بعدما تجاوز بوشونغ قبل أربع لفات من النهاية ليسجّل بذلك منصة تتويجه الأولى في السلسلة لصالح شاروز ريسينغ سيستم.

وبالعودة لمجريات السباق، فقد قام جوري فيبس بانطلاقة ضعيفة من المركز الأول على متن سيارته هايتيك، حيث تراجع في الترتيب قبل دخول سيارة الأمان الأولى إثر حادثة هاوغر ودوهان والتي أخرجت الثنائي من السباق.

واستفاد من ذلك كل من بوشونغ وأيومو إيواسا للتقدم إلى المركزين الثاني والثالث خلال اللفة الأولى.

وتوقف رباعي الصدارة تحت سيارة الأمان لتغيير الإطارات، تاركين جيهان داروفالا في الصدارة ضمن استراتيجية بديلة إثر انطلاقه على إطارات ميديوم.

وقبل 5 لفات من النهاية كان فيليبي دروغوفيتش في الصدارة لصالح ام بي موتورسبورت أمام مارينو ساتو (فيرتوزي) وأولي كالدويل (كامبوس)، ولكن ثلاثتهم كانوا لم يتوقفوا بعد، مع وجود بورشير في الصدارة الخالصة في المركز الرابع.

وتمكن بورشير في النهاية من التواجد على المركز الأول، ليعبر العلم المرقّط ويحصد الفوز أمام فيتيبالدي وبوشونغ.

المركز الرابع ذهب إلى كليمينت نوفالاك أمام إيواسا وفريدريك فيستي سائق آرت. بينما أكمل لوغان سارجينت، دايفيد بيكمان، داروفالا ودروغوفيتش ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   10 France تيو بورشير France آرت غران بري 35 -  
2   22 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 35 0.300 0.300
3   15 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 35 0.700 0.700
4   12 Switzerland كليمنت نوفالاك Netherlands ام بي موتورسبورت 35 1.400 1.400
5   17 Japan ايومو اواسا France دامس 35 1.800 1.800
6   9 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 35 2.100 2.100
7   6 United States لوجان سارجينت United Kingdom كارلين 35 2.500 2.500
8   23 Germany ديفيد بيكمانن Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 35 3.200 3.200
9   2 India جيهان داروفالا Italy بريما باورتيم 35 4.100 4.100
10   11 Brazil فيليبي دروغوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 35 4.300 4.300

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فورمولا 2: فيبس يُحرز قطب الانطلاق الأوّل أمام إيواسا
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