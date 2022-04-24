فورمولا 2: بورشير يحقق الفوز بالسباق الرئيسي في إيمولا

قام الفرنسي بانطلاقة رائعة من المركز السابع على متن سيارة آرت غران بري، ليتفادى الانخراط في الحادثة التي جمعت دينيس هاوغر (بريما) وجاك دوهان (فيرتوزي) ويتقدم للمركز الخامس بحلول المنعطف الأول.

وبعد توقفه وانتقاله إلى إطارات ميديوم، تمكن بورشير من تجاوز رالف بوشونغ سائق كامبوس للمركز الثاني في اللفة 19، قبل أن يستفيد بعد لفتين من حادثة المتصدر ويتقدم للمركز الأول الذي حافظ عليه حتى عبوره العلم الشطرنجي.

في المقابل، ورغم انطلاقه من المركز الـ 15، حافظ إنزو فيتيبالدي على رباطة جأشه وتقدم بهدوء متفاديًا الانخراط في أيّ من الحوادث التي شهدها السباق، ليحرز المركز الثاني بعدما تجاوز بوشونغ قبل أربع لفات من النهاية ليسجّل بذلك منصة تتويجه الأولى في السلسلة لصالح شاروز ريسينغ سيستم.

وبالعودة لمجريات السباق، فقد قام جوري فيبس بانطلاقة ضعيفة من المركز الأول على متن سيارته هايتيك، حيث تراجع في الترتيب قبل دخول سيارة الأمان الأولى إثر حادثة هاوغر ودوهان والتي أخرجت الثنائي من السباق.

واستفاد من ذلك كل من بوشونغ وأيومو إيواسا للتقدم إلى المركزين الثاني والثالث خلال اللفة الأولى.

وتوقف رباعي الصدارة تحت سيارة الأمان لتغيير الإطارات، تاركين جيهان داروفالا في الصدارة ضمن استراتيجية بديلة إثر انطلاقه على إطارات ميديوم.

وقبل 5 لفات من النهاية كان فيليبي دروغوفيتش في الصدارة لصالح ام بي موتورسبورت أمام مارينو ساتو (فيرتوزي) وأولي كالدويل (كامبوس)، ولكن ثلاثتهم كانوا لم يتوقفوا بعد، مع وجود بورشير في الصدارة الخالصة في المركز الرابع.

وتمكن بورشير في النهاية من التواجد على المركز الأول، ليعبر العلم المرقّط ويحصد الفوز أمام فيتيبالدي وبوشونغ.

المركز الرابع ذهب إلى كليمينت نوفالاك أمام إيواسا وفريدريك فيستي سائق آرت. بينما أكمل لوغان سارجينت، دايفيد بيكمان، داروفالا ودروغوفيتش ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: