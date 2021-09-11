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فورمولا 2 / مونزا تقرير السباق

فورمولا 2: بورشير يحرز فوزه الثاني هذا الموسم في سباق مونزا القصير الدرامي

أحرز ثيو بورشير الفوز بسباقه الثاني في هذا الموسم من بطولة الفورمولا 2 على حلبة مونزا، حيث شق طريقه من المركز السادس ليقطع خط النهاية بفارق أربع ثوانٍ أمام أقرب ملاحقيه.

فورمولا 2: بورشير يحرز فوزه الثاني هذا الموسم في سباق مونزا القصير الدرامي

اقتنص الفرنسي الصدارة في اللفة 14 وبقي متمسكاً بها حتى العلم المرقط، متقدماً على غوانيو زو، الذي استعاد صدارة الترتيب العام لصالح "يوني فيرتوزي".

وبات بورشير أصغر سائق فورمولا 2 على الإطلاق يحرز الفوز في موناكو بعمر 17 عاماً، كاسراً بذلك الرقم القياسي السابق باسم لاندو نوريس سائق مكلارين في الفورمولا واحد.

وقدم زميله كريستيان لاندغارد انطلاقة مذهلة ليشق طريقه عبر الترتيب من المركز 19 في سباق شهد سيارتي أمان ورفع الأعلام الصفراء عدة مرات، قبل أن ينهي ثالثاً بعد تطبيق عقوبة روبرت شفارتزمان.

أوسكار بياستري أنهى رابعاً لصالح بريما، بعد أن انطلق عاشراً، وأمام ليام لاوسون سائق هايتيك.

جايك هيوز، الذي يقود بديلاً عن جاك أيتكن مع "اتش دبليو ايه"، خسر طاقة محركه في لفة التحمية، وتم دفعه حتى نهاية خط الحظائر.

يوري فيبز تقدم على بيكمان في المنعطف الأول، بينما بينت فيسكال اضطر للخروج عن المسار على متن سيارته تريدنت.

كذلك الأمر، ضغط دان تيكتوم على دايفيد في اللفة الأولى، بينما تجاوز ليريم زينديلين زو، قبل محاولة شفارتزمان تكرار الأمر ذاته لاحقاً.

وتلقى إنزو فيتيبالدي عقوبة لتسببه بانزلاق سيارة مارينو ماستو، لكن سائق شاروز انسحب بعد ذلك بفترة قصيرة، بينما تلقى شفارتزمان عقوبة خمس ثوانٍ لتركه المسار واكتسابه أفضلية عند الانطلاق.

لاحقاً، خاض بورشير وتيكتوم منافسة ضمن المنعطف الأول، ما أجبر الفرنسي على سلوك مسار مختلف.

وحاول تيكتوم إبقاء سيارته على المسار لكنه صُدم من الخلف من قبل دروغوفيتش.

هذه الحادثة أدت لدخول سيارة الأمان في اللفة الثالثة، ما منح الأخير فرصة تبديل أنف سيارته.

لاحقاً، اضطر رالف بوشونغ لدخول المنصة لتبديل أنف سيارته. لكن توقيت دخوله بعد خروج سيارة الأمان وإجراءات الفريق خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية ما زالت قيد التحقيق بعد السباق.

تم استئناف السباق في اللفة الخامسة، قبل أن يتم تطبيق سيارة الأمان الافتراضية بسبب فقدان دروغوفيتش للسيطرة على سيارته وارتطامه بالحاجز.

خاض بياستري وشفارتزمان معركة متقاربة جداً في اللفة السابعة، ليتجاوز الروسي زميله إلى المركز السابع.

وحصل احتكاك بين داروفالا وبياستري مع تجاوز متصدر الترتيب العام بسيارته إلى المركز الثامن.

بعد اللفة التاسعة، تم تطبيق سيارة الأمان مجدداً بسبب حادثة نيساني، حيث استؤنف في اللفة 13.

بينما نجح بورشير في تجاوز فيبز إلى الصدارة، أما لاندغارد فوصل إلى المركز السادس قبل أن يتراجع إلى التاسع.

وفي اللفة 16، زو كان ثالثاً، بينما شفارتزمان بدا وأنه مستعد للمواصلة بقوة بالرغم من عقوبته، أما لاندغارد فواصل التقدم حتى المركز الخامس. 

تعرض فيبز إلى قفل إطارات في اللفة 18، ليتراجع حتى المركز الخامس، ما سمح لـ زو بالتقدم إلى الثاني.

لاوسون تجاوز زميله فيبز إلى المركز السادس في اللفة ما قبل الأخيرة، ليتواصل تراجع فيبز حتى الثامن، خلف فيسكال.

نتيجة السباق:

المركز # السائق الفريق الفارق
1 10 France ثيو بورشيه France آرت غران بري  
2 3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 4.360
3 9 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 6.929
4 2 Australia أوسكار بياستري Italy بريما باورتيم 7.694
5 7 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom هايتيك ريسينغ 9.767
6 1 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 10.747
7 24 Netherlands بينت فيسكال Italy تريدنت 11.504
8 8 Estonia جوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 12.789
9 6 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 13.168
10 20 Germany ديفيد بيكمانن Spain كامبوس ريسينغ 15.232
11 17 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France دامس 15.646
12 22 United Kingdom جايك هيوز HWA Racelab 18.840
13 23 Italy أليسيو ديليدا HWA Racelab 20.397
14 21 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 1 Lap
15 12 Germany ليريم زينديلي Netherlands ام بي موتورسبورت 3 Laps
  25 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت  
  11 Netherlands ريتشارد فيرشور Netherlands ام بي موتورسبورت  
  16 Israel روي نيساني France دامس  
  15 Brazil غيلهيرمي سامايا Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم  
  4 Brazil فيليبي دروجوفيتش United Kingdom راشن تايم  
  14 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم  
  5 United Kingdom دان تيكتوم United Kingdom كارلين  
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فورمولا 2: بياستري يسجّل قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي من بوابة مونزا

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