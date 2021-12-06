فورمولا 2: بورشير "بخير" وفيتيبالدي يتعرض لكسر في الكاحل بعد حادثة جدة

توقفت سيارة بورشير على شبكة انطلاق سباق جدة، ليرتطم به فيتيبالدي الذي لم يرَ السيارة المتوقفة، في حادثة عنيفة أدت مباشرة لرفع العلم الأحمر.

وكان كلا السائقان في وعيهما عندما وصل الطاقم الطبي، قبل أن يتم نقلهما بالمروحية إلى مشفى الملك فهد.

ومنذ ذلك الحين نشر بورشير على قنوات التواصل الاجتماعي مؤكداً عدم تعرضه لأية إصابة خطيرة.

فقال: "مرحباً جميعاً، أردتُ أن أطمئنكم بأنني بخير!".

وتابع: "حالياً، لا أعلم إن كانت هذه نهاية الموسم بالنسبة لي. لكن الأمر الأهم أنها كانت حادثة كبيرة حقاً، وإنزو مصاب".

وأردف: "أتمنى له شفاءً سريعاً!".

وضمن معرض كلامه مع موقعنا موتورسبورت.كوم، أكد فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو للفورمولا واحد أنه تكلم مع بورشير، عضو أكاديمية ساوبر للناشئين، بعد الحادثة، حيث يتوقع أن يشارك الشاب اليافع ضمن مجريات السباق الختامي في أبوظبي.

فقال: "ثيو بخير، تكلمتُ معه لنصف ساعة بعد السباق، وكان على طريقه للمستشفى لإجراء الفحوصات، كل شيء بخير، قال لي أنه سيتواجد في أبوظبي من دون شك".

وتابع: "لكن، سنرى كيف ستسير الأمور".

من جهة أخرى، نشر فيتيبالدي تحديثاً لحالته الصحية، مشيراً إلى أنه خرج من الحادثة بكسر في الكاحل الأيمن وبعض الكدمات.

فقال: "مرحباً يا رفاق، أنا ممتن لأنني خرجتُ فقط بكسرٍ في الكاحل وبعض الكدمات".

وأكمل: "شكراً لكم جميعاً على رسائلكم، وكذلك الشكر إلى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والطاقم الطبي على العناية الرائعة هنا. أنا مسرور جداً لأن ثيو بخير. سأعود إلى الحلبة في أسرع وقت ممكن".