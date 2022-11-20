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فورمولا 2 / أبوظبي تقرير السباق

فورمولا 2: إيواسا يختتم الموسم بفوز في أبوظبي وسارجينت يؤمّن نقاط السوبرلايسنس

تمكن أيومو إيواسا من صد الهجمات الشرسة من فيليبي دروغوفيتش ليحقق الفوز بالسباق الختامي في موسم الفورمولا 2 في أبوظبي، بينما تمكن لوغان سارجينت من تأمين النقاط المطلوبة للحصول على السوبرلايسنس للصعود إلى الفورمولا واحد.

فورمولا 2: إيواسا يختتم الموسم بفوز في أبوظبي وسارجينت يؤمّن نقاط السوبرلايسنس

أحرز سائق دامس قطب الانطلاق الأول يوم الجمعة قبل أن يشق طريقه نحو الفوز اليوم.

وبالرُغم من محاولات سائق ام بي موتورسبورت دروغوفيتش لتجاوز إيواسا في اللفات الأخيرة، لكن سائق دامس تشبّث بمركزه ليسجل فوزه الأول منذ جائزة فرنسا الكبرى.

فيما يتّجه سارجينت الآن للصعود إلى الفورمولا واحد مع ويليامز الموسم المُقبل، بعد أن حصد المركز الخامس في السباق اليوم، وهو ما كان كافيًا ليتواجد بالمركز الرابع في الترتيب العام ليؤمن النقاط الضروروية للحصول على الرخصة الخاصة.

فيما ساهم المركز الثاني لدروغوفيتش في سباق اليوم في أن يحسم فريقه ام بي موتورسبورت بطولة الفرق أمام فريق كارلين بعد أن حقق سائقه ليام لاوسون المركز الثالث.

وتمكن إيواسا من الحفاظ على صدارته على الانطلاقة، فيما خسر تيو بورشير بضعة مراكز في اللفات الأولى، حيث تراجع خلف دروغوفيتشو ودينيس هاوغر سائق بريما.

وبعد فترة وجيزة لسيارة الأمان الافتراضية، تمكن بورشير من التقدم على هاوغر إلى المركز الرابع على إعادة الانطلاقة.

ومن ثم تجاوز دروغوفيتش سائق دامس الآخر إلى المركز الثاني في اللفة 7، وبعد فترة التوقفات حافظ أيواسا على صدارته أمام دروغوفيتش، لاوسون وهاوغر.

وقبل 4 لفات من النهاية تمكن سارجينت من التقدم وانتزاع المركز الخامس أمام آموري كورديل، ريتشارد فيرشور ويوري فيبز.

فيما أكمل ماركوس آرمسترونغ وسائق دامس الآخر ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   17 Japan ايومو اواسا France دامس 33 -  
2   11 Brazil فيليبي دروغوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 33 0.800 0.800
3   5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom كارلين 33 1.300 1.300
4   1 Norway دينيس هاوغر Italy بريما باورتيم 33 13.400 13.400
5   6 United States لوجان سارجينت United Kingdom كارلين 33 14.000 14.000
6   25 Belgium أماوري كورديل Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 33 15.700 15.700
7   20 Netherlands ريتشارد فيرشور Italy تريدنت 33 18.100 18.100
8   8 Estonia يوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 33 20.200 20.200
9   7 New Zealand ماركوس آرمسترونغ United Kingdom هايتيك ريسينغ 33 20.600 20.600
10   16 سائق دامس France دامس 33 22.100 22.100
11   9 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 33 22.700 22.700
12   12 France كليمنت نوفالاك Netherlands ام بي موتورسبورت 33 23.400 23.400
13   2 India جيهان داروفالا Italy بريما باورتيم 33 24.200 24.200
14   22 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 33 27.600 27.600
15   4 Japan مارينو ساتو United Kingdom راشن تايم 33 28.200 28.200
16   21 Barbados زاين مالوني Italy تريدنت 33 31.700 31.700
17   24 United States خوان مانويل كوريا Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 33 32.400 32.400
18   23 Colombia تاتيانا كالديرون Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 33 45.100 45.100

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فورمولا 2: لاوسون يسجل فوزه الرابع هذا الموسم من بوابة السباق القصير في أبوظبي
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فورمولا 2: لاوسون يسجل فوزه الرابع هذا الموسم من بوابة السباق القصير في أبوظبي

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