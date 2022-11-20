فورمولا 2: إيواسا يختتم الموسم بفوز في أبوظبي وسارجينت يؤمّن نقاط السوبرلايسنس

أحرز سائق دامس قطب الانطلاق الأول يوم الجمعة قبل أن يشق طريقه نحو الفوز اليوم.

وبالرُغم من محاولات سائق ام بي موتورسبورت دروغوفيتش لتجاوز إيواسا في اللفات الأخيرة، لكن سائق دامس تشبّث بمركزه ليسجل فوزه الأول منذ جائزة فرنسا الكبرى.

فيما يتّجه سارجينت الآن للصعود إلى الفورمولا واحد مع ويليامز الموسم المُقبل، بعد أن حصد المركز الخامس في السباق اليوم، وهو ما كان كافيًا ليتواجد بالمركز الرابع في الترتيب العام ليؤمن النقاط الضروروية للحصول على الرخصة الخاصة.

فيما ساهم المركز الثاني لدروغوفيتش في سباق اليوم في أن يحسم فريقه ام بي موتورسبورت بطولة الفرق أمام فريق كارلين بعد أن حقق سائقه ليام لاوسون المركز الثالث.

وتمكن إيواسا من الحفاظ على صدارته على الانطلاقة، فيما خسر تيو بورشير بضعة مراكز في اللفات الأولى، حيث تراجع خلف دروغوفيتشو ودينيس هاوغر سائق بريما.

وبعد فترة وجيزة لسيارة الأمان الافتراضية، تمكن بورشير من التقدم على هاوغر إلى المركز الرابع على إعادة الانطلاقة.

ومن ثم تجاوز دروغوفيتش سائق دامس الآخر إلى المركز الثاني في اللفة 7، وبعد فترة التوقفات حافظ أيواسا على صدارته أمام دروغوفيتش، لاوسون وهاوغر.

وقبل 4 لفات من النهاية تمكن سارجينت من التقدم وانتزاع المركز الخامس أمام آموري كورديل، ريتشارد فيرشور ويوري فيبز.

فيما أكمل ماركوس آرمسترونغ وسائق دامس الآخر ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق: