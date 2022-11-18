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فورمولا 2 / أبوظبي تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: إيواسا يتقدم ثنائية دامس لينطلق أولًا في أبوظبي

سجّل أيومو إيواسا الزمن الأسرع في تصفيات جولة أبوظبي الختامية ليتقدم ثنائية فريق دامس وينطلق أولًا في السباق الرئيسي بعد حصة انتهت مبكرًا بعد رفع العلم الأحمر.

فورمولا 2: إيواسا يتقدم ثنائية دامس لينطلق أولًا في أبوظبي

نجح ناشئ ريد بُل إيواسا في تسجيل الزمن الأسرع في اللحظات الأخيرة قبل نهاية الحصة مع دقيقة و36.290 ثانية.

وحل زميله سائق دامس ثانيًا بفارق 0.036 ثانية، فيما اكتفى تيو بورشير بالمركز الثالث بعدما أخفق في تحسين زمنه ضمن محاولته الأخيرة قبل رفع العلم الأحمر.

فيما أتى التوقف إثر فقد زاين مالوني السيطرة على القسم الخلفي لسيارته ترايدنت لينزلق عند المنعطف التاسع.

وبالعودة لمجريات الحصة، فقد سجل بورشير - الذي يسعى لحسم المركز الثاني في الترتيب العام نهاية هذا الأسبوع - الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقة و37.145 ثانية لصالح فريق آرت، قبل أن يُطيح به جاك دوهان بفارق نصف ثانية تقريبًا.

وتوقفت الحصة للمرة الأولى بعد رفع العلم الأحمر بعد 7 دقائق من بداية الحصة، وذلك إثر انزلاق مارينو ساتو عند المنعطف الـ 14.

واستؤنفت الحصة بعد توقف دام لخمس دقائق، ليتقدم فيليبي دروغوفيتش إلى المركز الثاني مع دقيقة و36.903 ثانية.

ومن ثم عاد بورشير إلى الصدارة متقدمًا بفارق 0.2 ثانية، قبل أن يتقدم لوغان سارجينت إلى المركز الثاني لصالح كارلين.

في اللحظات الأخيرة عاد دروغوفيتش ليستعيد المركز الثاني، بينما أخفق بورشير وسارجنيت في تحسين زمنيهما.

لكن سرعان ما تقدم إيواسا ليقتنص الصدارة أمام زميله وبورشير، فيما اكتفى دروغوفيتش بالمركز الرابع أمام دوهات وسارجينت.

ريتشارد فيرشور سينطلق أولًا في سباق السبت بشبكة الانطلاق المعكوسة أمام ليام لاوسون وآموري كورديل ودينيس هاوغر.

شبكة الانطلاق:

# السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
17 Japan ايومو اواسا France دامس 10 1:36.290    
16 سائق دامس الآخر France دامس 10 1:36.326 0.036 0.036
10 France تيو بورشير France آرت غران بري 11 1:36.372 0.082 0.046
11 Brazil فيليبي دروغوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 12 1:36.482 0.192 0.110
3 Australia جاك دوهان United Kingdom راشن تايم 11 1:36.510 0.220 0.028
6 United States لوجان سارجينت United Kingdom كارلين 11 1:36.514 0.224 0.004
1 Norway دينيس هاوغر Italy بريما باورتيم 12 1:36.550 0.260 0.036
25 Belgium أماوري كورديل Netherlands فان أميرسفورت ريسينغ 12 1:36.578 0.288 0.028
5 New Zealand ليام لاوسون United Kingdom كارلين 11 1:36.588 0.298 0.010
20 Netherlands ريتشارد فيرشور Italy تريدنت 12 1:36.588 0.298 0.000
7 New Zealand ماركوس آرمسترونغ United Kingdom هايتيك ريسينغ 11 1:36.619 0.329 0.031
2 India جيهان داروفالا Italy بريما باورتيم 12 1:36.630 0.340 0.011
22 Brazil إنزو فيتيبالدي Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 11 1:36.680 0.390 0.050
15 Switzerland رالف بوشونغ Spain كامبوس ريسينغ 12 1:36.685 0.395 0.005
8 Estonia يوري فيبس United Kingdom هايتيك ريسينغ 11 1:36.794 0.504 0.109
9 Denmark فردريك فيستي France آرت غران بري 11 1:37.023 0.733 0.229

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