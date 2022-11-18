فورمولا 2: إيواسا يتقدم ثنائية دامس لينطلق أولًا في أبوظبي
سجّل أيومو إيواسا الزمن الأسرع في تصفيات جولة أبوظبي الختامية ليتقدم ثنائية فريق دامس وينطلق أولًا في السباق الرئيسي بعد حصة انتهت مبكرًا بعد رفع العلم الأحمر.
نجح ناشئ ريد بُل إيواسا في تسجيل الزمن الأسرع في اللحظات الأخيرة قبل نهاية الحصة مع دقيقة و36.290 ثانية.
وحل زميله سائق دامس ثانيًا بفارق 0.036 ثانية، فيما اكتفى تيو بورشير بالمركز الثالث بعدما أخفق في تحسين زمنه ضمن محاولته الأخيرة قبل رفع العلم الأحمر.
فيما أتى التوقف إثر فقد زاين مالوني السيطرة على القسم الخلفي لسيارته ترايدنت لينزلق عند المنعطف التاسع.
وبالعودة لمجريات الحصة، فقد سجل بورشير - الذي يسعى لحسم المركز الثاني في الترتيب العام نهاية هذا الأسبوع - الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقة و37.145 ثانية لصالح فريق آرت، قبل أن يُطيح به جاك دوهان بفارق نصف ثانية تقريبًا.
وتوقفت الحصة للمرة الأولى بعد رفع العلم الأحمر بعد 7 دقائق من بداية الحصة، وذلك إثر انزلاق مارينو ساتو عند المنعطف الـ 14.
واستؤنفت الحصة بعد توقف دام لخمس دقائق، ليتقدم فيليبي دروغوفيتش إلى المركز الثاني مع دقيقة و36.903 ثانية.
ومن ثم عاد بورشير إلى الصدارة متقدمًا بفارق 0.2 ثانية، قبل أن يتقدم لوغان سارجينت إلى المركز الثاني لصالح كارلين.
في اللحظات الأخيرة عاد دروغوفيتش ليستعيد المركز الثاني، بينما أخفق بورشير وسارجنيت في تحسين زمنيهما.
لكن سرعان ما تقدم إيواسا ليقتنص الصدارة أمام زميله وبورشير، فيما اكتفى دروغوفيتش بالمركز الرابع أمام دوهات وسارجينت.
ريتشارد فيرشور سينطلق أولًا في سباق السبت بشبكة الانطلاق المعكوسة أمام ليام لاوسون وآموري كورديل ودينيس هاوغر.
شبكة الانطلاق:
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|17
|ايومو اواسا
|دامس
|10
|1:36.290
|16
|سائق دامس الآخر
|دامس
|10
|1:36.326
|0.036
|0.036
|10
|تيو بورشير
|آرت غران بري
|11
|1:36.372
|0.082
|0.046
|11
|فيليبي دروغوفيتش
|ام بي موتورسبورت
|12
|1:36.482
|0.192
|0.110
|3
|جاك دوهان
|راشن تايم
|11
|1:36.510
|0.220
|0.028
|6
|لوجان سارجينت
|كارلين
|11
|1:36.514
|0.224
|0.004
|1
|دينيس هاوغر
|بريما باورتيم
|12
|1:36.550
|0.260
|0.036
|25
|أماوري كورديل
|فان أميرسفورت ريسينغ
|12
|1:36.578
|0.288
|0.028
|5
|ليام لاوسون
|كارلين
|11
|1:36.588
|0.298
|0.010
|20
|ريتشارد فيرشور
|تريدنت
|12
|1:36.588
|0.298
|0.000
|7
|ماركوس آرمسترونغ
|هايتيك ريسينغ
|11
|1:36.619
|0.329
|0.031
|2
|جيهان داروفالا
|بريما باورتيم
|12
|1:36.630
|0.340
|0.011
|22
|إنزو فيتيبالدي
|شارونغ رايسينغ سيستم
|11
|1:36.680
|0.390
|0.050
|15
|رالف بوشونغ
|كامبوس ريسينغ
|12
|1:36.685
|0.395
|0.005
|8
|يوري فيبس
|هايتيك ريسينغ
|11
|1:36.794
|0.504
|0.109
|9
|فردريك فيستي
|آرت غران بري
|11
|1:37.023
|0.733
|0.229
فورمولا 2: داروفالا يحرز الفوز بسباق مونزا الرئيسي الذي شهد رفع العلم الأحمر
فورمولا 2: لاوسون يسجل فوزه الرابع هذا الموسم من بوابة السباق القصير في أبوظبي
أحدث الأخبار
فيتيل: كنت أعود إلى الحياة في تصفياتي الأخيرة في الفورمولا واحد
قال سيباستيان فيتيل أنّه كان "يعود إلى الحياة" في طريقه نحو المركز التاسع في تصفياته الأخيرة في بطولة العالم للفورمولا واحد في أبوظبي.
وولف: تصفيات مرسيدس في أبوظبي "حصة للنسيان"
يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن التصفيات التي خاضها فريقه في جائزة أبوظبي الختامية كانت "حصة للنسيان" بعد تراجع السهام الفضية وتأهلها على صف الانطلاق الثالث.
فيرشتابن واجه "لحظة مرعبة" قبل تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل في مرسى ياس
كشف ماكس فيرشتابن أنّه واجه لحظة مرعبة قبيل تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل لسباق جائزة أبوظبي الكبرى عندما انطفأت سيارته بشكلٍ كامل.
منافسو ريد بُل غير مهتمين بالتحقيق في حادثة بيريز
قال مدراء فرق بطولة العالم للفورمولا واحد أنّ الوقت قد فات للتحقيق في حادثة سيرجيو بيريز خلال القسم الثالث من تصفيات جائزة موناكو الكبرى بالرغم من عرض محمد بن سليّم رئيس "فيا" لفعل ذلك.