فورمولا 2: إيواسا يتقدم ثنائية دامس لينطلق أولًا في أبوظبي

نجح ناشئ ريد بُل إيواسا في تسجيل الزمن الأسرع في اللحظات الأخيرة قبل نهاية الحصة مع دقيقة و36.290 ثانية.

وحل زميله سائق دامس ثانيًا بفارق 0.036 ثانية، فيما اكتفى تيو بورشير بالمركز الثالث بعدما أخفق في تحسين زمنه ضمن محاولته الأخيرة قبل رفع العلم الأحمر.

فيما أتى التوقف إثر فقد زاين مالوني السيطرة على القسم الخلفي لسيارته ترايدنت لينزلق عند المنعطف التاسع.

وبالعودة لمجريات الحصة، فقد سجل بورشير - الذي يسعى لحسم المركز الثاني في الترتيب العام نهاية هذا الأسبوع - الزمن الأسرع المبدئي مع دقيقة و37.145 ثانية لصالح فريق آرت، قبل أن يُطيح به جاك دوهان بفارق نصف ثانية تقريبًا.

وتوقفت الحصة للمرة الأولى بعد رفع العلم الأحمر بعد 7 دقائق من بداية الحصة، وذلك إثر انزلاق مارينو ساتو عند المنعطف الـ 14.

واستؤنفت الحصة بعد توقف دام لخمس دقائق، ليتقدم فيليبي دروغوفيتش إلى المركز الثاني مع دقيقة و36.903 ثانية.

ومن ثم عاد بورشير إلى الصدارة متقدمًا بفارق 0.2 ثانية، قبل أن يتقدم لوغان سارجينت إلى المركز الثاني لصالح كارلين.

في اللحظات الأخيرة عاد دروغوفيتش ليستعيد المركز الثاني، بينما أخفق بورشير وسارجنيت في تحسين زمنيهما.

لكن سرعان ما تقدم إيواسا ليقتنص الصدارة أمام زميله وبورشير، فيما اكتفى دروغوفيتش بالمركز الرابع أمام دوهات وسارجينت.

ريتشارد فيرشور سينطلق أولًا في سباق السبت بشبكة الانطلاق المعكوسة أمام ليام لاوسون وآموري كورديل ودينيس هاوغر.

شبكة الانطلاق: