فورمولا 2: إيواسا يتفوق على آرمسترونغ ويسجل قطب الانطلاق الأول له في المجر

تواجد سائق "دامس" حول المراكز المتأخرة في العشرة الأوائل قبل أن يقفز إلى المركز الخامس في محاولته قبل الأخيرة في التصفيات.

لكن لفة أخيرة صاروخية من السائق الياباني دفعته نحو صدارة الأزمنة مع دقيقة و27.930 ثانية بفارق ناهز 0.4 ثانية أمام ماركوس آرمسترونغ صاحب المركز الثاني، ليكون السائق الوحيد الذي كسر حاجز الدقيقة و28 ثانية.

فيما سينطلق متصدر الترتيب فيليبي دروغوفيتش من المركز الثالث في سباق الأحد الرئيسي لصالح "ام بي موتورسبورت"، بينما اكتفى غريمه على اللقب تيو بورشير بالمركز الرابع لصالح فريقه آرت.

وبالعودة لمجريات الحصة، فقد كان آرمسترونغ صاحب أول زمن سريع، مع دقيقة و29.228 ثانية، فيما تواجد جاك دوهان ثانيًا مع محاولته الأولى ليُطيح بكل من ليام لاوسون، يوري فيبس ولوغان سارجينت.

وكان بورشير السائق التالي الذي يعتلي الصدارة مع دقيقة و28.883 ثانية، لكن سرعان ما أزاحه زميله فريدريك فيستي بفارق 0.03 ثانية.

ومع توقف السائقين لوضع إطارات جديدة بحلول منتصف الحصة، نجح أولي كالدويل بتسجيل زمن مذهل مع دقيقة و28.803 ثانية ليعتلي الصدارة لفترة وجيزة.

لكن آرمسترونغ أتى ليسجل دقيقة و28.311 ثانية ويعتلي الصدارة، فيما تواجد خلفه لوغان سارجينت قبل أن يطيح به بورشير إلى المركز الثالث.

وخلال المحاولات الأخيرة، قفز فيبس إلى المركز الرابع بينما حسّن دروغوفيتش زمنه ليتقدم إلى المركز الثاني بينما ظل بورشير ثالثًا وكان إيواسا خامسًا.

لكن اللفة الأخيرة للياباني كانت حاسمة ووضعته في الصدارة مع عدم قدرة السائقين خلفه على التحسين.

سارجينت سينطلق خامسًا في السباق الرئيسي أمام فيبس وفيستي.

بينما سينطلق دوهان أولًا في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة غدًا السبت أمام إنزو فيتيبالدي ودينيس هوغر.

شبكة الانطلاق: