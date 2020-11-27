أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
التجارب الحرّة الثانية الآن . . .
ملخص لأحدث الفعاليات الفرعية أحدث النتائج
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة البرتغال الكبرى
22 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
20 نوفمبر
تمّ الإلغاء
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي بريطانيا
29 أكتوبر
تمّ الإلغاء
آر
دبليو آر سي
رالي اليابان
19 نوفمبر
تمّ الإلغاء
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 2 / البحرين / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: إيلوت ينطلق أوّلًا وشوماخر عاشرًا في البحرين

المشاركات
التعليقات
فورمولا 2: إيلوت ينطلق أوّلًا وشوماخر عاشرًا في البحرين

قلّص كالوم إيلوت الفارق مع متصدر ترتيب بطولة الفورمولا 2 ميك شوماخر بأربع نقاط حصدها عبر اقتناصه قطب الانطلاق الأول على حلبة البحرين الدولية.

سجّل إيلوت لفة صاروخية خلال محاولته الأولى على متن سيارته فيرتوزي ريسينغ، حيث لم يتمكّن أحد من تهديد ذلك الزمن حتى نهاية الحصة، ما يعني أنّه قلّص الفارق مع شوماخر في البطولة إلى 18 نقطة، ليحظى بفرصة كبيرة مع انطلاق الألماني من المركز العاشر في سباق غدٍ السبت.

وتقدّم إيلوت بأكثر من نصف ثانية أمام أقرب ملاحقيه ناشئ فيراري ماركوس آرمسترونغ خلال المراحل الأولى من الحصة.

لكن البريطاني أعلق مكابحه عند المنعطف الأول وانحرف عن المسار في محاولته الثانية ليتقدم فيليبي دروغوفيتش إلى المركز الثاني لصالح فريقه "ام بي موتورسبورت".

هذا ولم يحسّن أي من الخمسة الأوائل - إيلوت، دروغوفيتس، دان تكيتوم، آرمسترونغ وغوانيو زهو - أزمنتهم في الطلعة الثانية رغم محاولة دروغوفيتش الأخيرة التي أعاقها نيكيتا مازيبين.

وعنى هذا أن إيلوت أكمل الحصة بفارق 0.391 ثانية عن دروغوفيتش.

فيما تقدم تيكتوم إلى المركز الثالث خلال لفته الثانية على أول مجموعة من الإطارات، بينما وعلى غرار إيلوت، لم يتمكن آرمسترونغ من تحسين زمنه لينطلق من المركز الرابع.

وكان الأمر هو ذاته بالنسبة لزميل إيلوت في صفوف فيرتوزي، ناشئ رينو غوانيو زهو الذي سينطلق من الخانة الخامسة.

في المقابل، تمكّنت المجموعة التالية من السائقين من تحسين أزمنتهم على المجموعة الثانية من الإطارات، حيث كان جوليانو أليزي في صدارتهم لينطلق من المركز السادس.

وقد شق مازيبين طريقه نحو المركز السابع لصالح فريقه "هايتيك غران بري" أمام جيهان داروفالا ناشئ ريد بُل الذي يقوم لصالح كارلين.

فيما أكمل كريستيان لوندغارد وشوماخر ترتيب المراكز العشرة الأولى.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق
1 4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 1:41.479  
2 15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 1:41.870 0.391
3 2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 1:42.047 0.568
4 5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 1:42.052 0.573
5 3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 1:42.065 0.586
6 14 France جوليانو أليزي Netherlands ام بي موتورسبورت 1:42.074 0.595
7 24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 1:42.139 0.660
8 8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 1:42.191 0.712
9 6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 1:42.259 0.780
10 20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 1:42.283 0.804
11 11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 1:42.316 0.837
12 22   Italy تريدنت 1:42.338 0.859
13 12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 1:42.481 1.002
14 21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 1:42.654 1.175
15 9 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 1:42.848 1.369
16 17 France ثيو بورشيه Germany اتش دبليو آي آي جي 1:42.967 1.488
17 23 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 1:43.170 1.691
18 1 Indonesia شون غيلايل France دامس 1:43.191 1.712
19 10 Brazil غيلهيرمي سامايا Spain كامبوس ريسينغ 1:43.286 1.807
20 25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 1:43.366 1.887
21 16 Russian Federation أرتيم ماركيلوف Germany اتش دبليو آي آي جي 1:44.019 2.540
22 7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 1:57.048 15.569
الإعلان عن روزنامتَي الفورمولا 2 و3 للموسم المقبل مع حلبات جديدة

المقال السابق

الإعلان عن روزنامتَي الفورمولا 2 و3 للموسم المقبل مع حلبات جديدة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 2
الحدث البحرين

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2020

فيراري تغيّر موقفها وتؤيد مقترح تجميد تطوير المحركات في الفورمولا واحد بدءًا من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تغيّر موقفها وتؤيد مقترح تجميد تطوير المحركات في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مريحة لمرسيدس في التجارب الأولى في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مريحة لمرسيدس في التجارب الأولى في البحرين

السائقون يتحضّرون لحلبة البحرين الخارجيّة "الجنونيّة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

السائقون يتحضّرون لحلبة البحرين الخارجيّة "الجنونيّة"

هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي

هاميلتون: سقف المرتبات لا يجب أن يصبح عائقًا أمام النجوم الصاعدين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: سقف المرتبات لا يجب أن يصبح عائقًا أمام النجوم الصاعدين

أحدث الأخبار

فورمولا 2: إيلوت ينطلق أوّلًا وشوماخر عاشرًا في البحرين
F2 فورمولا 2 / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: إيلوت ينطلق أوّلًا وشوماخر عاشرًا في البحرين

الإعلان عن روزنامتَي الفورمولا 2 و3 للموسم المقبل مع حلبات جديدة
F2 فورمولا 2 / أخبار عاجلة

الإعلان عن روزنامتَي الفورمولا 2 و3 للموسم المقبل مع حلبات جديدة

سباقات الفورمولا 2 و3 ستُقام في جولات منفصلة في 2021
F2 فورمولا 2 / أخبار عاجلة

سباقات الفورمولا 2 و3 ستُقام في جولات منفصلة في 2021

فورمولا 2: زهو يرث الفوز في روسيا مستفيدًا من عدم استئناف السباق إثر حادثة غيوتو وأيتكن
F2 فورمولا 2 / تقرير السباق

فورمولا 2: زهو يرث الفوز في روسيا مستفيدًا من عدم استئناف السباق إثر حادثة غيوتو وأيتكن

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى 2020

2
فورمولا 1

فيراري تغيّر موقفها وتؤيد مقترح تجميد تطوير المحركات في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

46دقيقة
3
فورمولا 1

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مريحة لمرسيدس في التجارب الأولى في البحرين

4
فورمولا 1

السائقون يتحضّرون لحلبة البحرين الخارجيّة "الجنونيّة"

5
فورمولا 1

هاميلتون: التسابق لفيراري لم يكن مُقدّرًا له أن يحدث بالنسبة لي

19س

أحدث الأخبار

فورمولا 2: إيلوت ينطلق أوّلًا وشوماخر عاشرًا في البحرين
F2

فورمولا 2: إيلوت ينطلق أوّلًا وشوماخر عاشرًا في البحرين

الإعلان عن روزنامتَي الفورمولا 2 و3 للموسم المقبل مع حلبات جديدة
F2

الإعلان عن روزنامتَي الفورمولا 2 و3 للموسم المقبل مع حلبات جديدة

سباقات الفورمولا 2 و3 ستُقام في جولات منفصلة في 2021
F2

سباقات الفورمولا 2 و3 ستُقام في جولات منفصلة في 2021

فورمولا 2: زهو يرث الفوز في روسيا مستفيدًا من عدم استئناف السباق إثر حادثة غيوتو وأيتكن
F2

فورمولا 2: زهو يرث الفوز في روسيا مستفيدًا من عدم استئناف السباق إثر حادثة غيوتو وأيتكن

فورمولا 2: شوماخر يتفوّق على تسونودا ويفوز في سوتشي
F2

فورمولا 2: شوماخر يتفوّق على تسونودا ويفوز في سوتشي

أحدث ملفات الفيديو

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 القصير في سوتشي 05:09
فورمولا 2
01-10-2020

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 القصير في سوتشي

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 الأساسي في سوتشي 05:05
فورمولا 2
01-10-2020

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 الأساسي في سوتشي

حادثة ميك شوماخر في التصفيات 01:57
فورمولا 2
07-09-2020

حادثة ميك شوماخر في التصفيات

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 الثاني في بلجيكا 05:00
فورمولا 2
03-09-2020

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 الثاني في بلجيكا

أهم مجريات سباق بلجيكا الأول للفورمولا 2 05:18
فورمولا 2
03-09-2020

أهم مجريات سباق بلجيكا الأول للفورمولا 2

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.