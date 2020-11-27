فورمولا 2: إيلوت ينطلق أوّلًا وشوماخر عاشرًا في البحرين

سجّل إيلوت لفة صاروخية خلال محاولته الأولى على متن سيارته فيرتوزي ريسينغ، حيث لم يتمكّن أحد من تهديد ذلك الزمن حتى نهاية الحصة، ما يعني أنّه قلّص الفارق مع شوماخر في البطولة إلى 18 نقطة، ليحظى بفرصة كبيرة مع انطلاق الألماني من المركز العاشر في سباق غدٍ السبت.

وتقدّم إيلوت بأكثر من نصف ثانية أمام أقرب ملاحقيه ناشئ فيراري ماركوس آرمسترونغ خلال المراحل الأولى من الحصة.

لكن البريطاني أعلق مكابحه عند المنعطف الأول وانحرف عن المسار في محاولته الثانية ليتقدم فيليبي دروغوفيتش إلى المركز الثاني لصالح فريقه "ام بي موتورسبورت".

هذا ولم يحسّن أي من الخمسة الأوائل - إيلوت، دروغوفيتس، دان تكيتوم، آرمسترونغ وغوانيو زهو - أزمنتهم في الطلعة الثانية رغم محاولة دروغوفيتش الأخيرة التي أعاقها نيكيتا مازيبين.

وعنى هذا أن إيلوت أكمل الحصة بفارق 0.391 ثانية عن دروغوفيتش.

فيما تقدم تيكتوم إلى المركز الثالث خلال لفته الثانية على أول مجموعة من الإطارات، بينما وعلى غرار إيلوت، لم يتمكن آرمسترونغ من تحسين زمنه لينطلق من المركز الرابع.

وكان الأمر هو ذاته بالنسبة لزميل إيلوت في صفوف فيرتوزي، ناشئ رينو غوانيو زهو الذي سينطلق من الخانة الخامسة.

في المقابل، تمكّنت المجموعة التالية من السائقين من تحسين أزمنتهم على المجموعة الثانية من الإطارات، حيث كان جوليانو أليزي في صدارتهم لينطلق من المركز السادس.

وقد شق مازيبين طريقه نحو المركز السابع لصالح فريقه "هايتيك غران بري" أمام جيهان داروفالا ناشئ ريد بُل الذي يقوم لصالح كارلين.

فيما أكمل كريستيان لوندغارد وشوماخر ترتيب المراكز العشرة الأولى.

ترتيب شبكة الانطلاق: