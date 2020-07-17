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فورمولا 2 / هنغارورينغ / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: إيلوت ينطلق أولًا في المجر بعد تصفيات ممطرة على حلبة هنغارورينغ

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فورمولا 2: إيلوت ينطلق أولًا في المجر بعد تصفيات ممطرة على حلبة هنغارورينغ
17-07-2020

تمكّن ناشئ فيراري كالوم إيلوت من تسجيل الزمن الأسرع في حصّة تصفيات ممطرة شهدت رفع العلم الأحمر مرّتين لينطلق من المركز الأوّل في سباق جائزة المجر الكبرى الرئيسي، ثالث جولات هذا الموسم من بطولة الفورمولا 2.

تواجد إيلوت - الذي فاز بالسباق الافتتاحي للموسم على حلبة ريد بُل رينغ - على قمة جدول الأزمنة عندما توقّفت حصة التصفيات للمرّة الثانية قبل أربع دقائق من نهايتها. حيث لم يتمّ استئناف الحصة بعد ذلك.

وبدا بأنّ تفوّق إيلوت يعود بشكل كبير إلى قرار فريقه فيرتوزي ريسينغ بالإبقاء على سيارتيه على الحلبة على أول مجموعة من إطارات بيريللي للأمطار لبعض لفّات أكثر من المنافسين.

وخلال هذه الفترة، تقدّم إيلوت وزميله غوانيو زهو من المؤخرة إلى المركزين الأول والثالث تواليًا.

وعقب فترة التوقفات، وبينما بدأت السيارات لتوّها في تحمية إطاراتها الجديدة وضغط السائقون في لفّاتهم، انزلقت سيارة جيهان داروفالا وخرجت عن المسار إلى المنطقة الحصوية ليُرفع العلم الأحمر.

وحتّة لفّة إيلوت التي ضمنت له قطب الانطلاق الأوّل، ومنحته أربع نقاط ليقترب بفارق نقطة واحدة خلف متصدّر البطولة روبرت شفارتزمان، كان لوكا غيوتو هو من يتواجد على قمة جدول الأزمنة لصالح فريقه هايتيك.

لكنّ إيلوت تمكن من الإطاحة به لينطلق أولّا بفارق 0.308 ثانية، بينما حافظ زهو ناشئ رينو على المركز الثالث حيث سيتشارك صف الانطلاق الثاني مع ناشئ ويليامز دان تيكتوم.

المركز الخامس كان من نصيب ميك شوماخر أمام ناشئ الفورمولا 2 كريستيان لوندغارد الذي سينطلق بدوره أمام المدعوم من قبل فيراري ماركوس آرمسترونغ.

فيما سيُكمل جاك أيتكن صف الانطلاق الرابع أمام شون غيلايل وجوليانو أليزي اللذين أكملا ترتيب العشرة الأوائل وتفوّقا على متصدر الترتيب شفارتزمان الذي سينطلق من المركز الـ 11.

نتيجة التصفيات:

# السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 11 1:50.767  
25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 10 1:51.075 0.308
3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 10 1:51.290 0.523
2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 10 1:51.379 0.612
20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 9 1:51.584 0.817
6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 10 1:51.729 0.962
5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 10 1:51.962 1.195
9 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 10 1:52.496 1.729
1 Indonesia شون غيلايل France دامس 10 1:52.500 1.733
17 France جوليانو أليزي Germany اتش دبليو آي آي جي 9 1:52.567 1.800
21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 9 1:52.715 1.948
11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 10 1:52.729 1.962
12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 9 1:52.870 2.103
7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 9 1:53.215 2.448
8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 10 1:53.288 2.521
24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 9 1:53.462 2.695
16 Russian Federation أرتيم ماركيلوف Germany اتش دبليو آي آي جي 9 1:53.569 2.802
15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 10 1:53.583 2.816
23 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 11 1:53.658 2.891
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