فورمولا 2: إيلوت ينطلق أولًا في المجر بعد تصفيات ممطرة على حلبة هنغارورينغ

تواجد إيلوت - الذي فاز بالسباق الافتتاحي للموسم على حلبة ريد بُل رينغ - على قمة جدول الأزمنة عندما توقّفت حصة التصفيات للمرّة الثانية قبل أربع دقائق من نهايتها. حيث لم يتمّ استئناف الحصة بعد ذلك.

وبدا بأنّ تفوّق إيلوت يعود بشكل كبير إلى قرار فريقه فيرتوزي ريسينغ بالإبقاء على سيارتيه على الحلبة على أول مجموعة من إطارات بيريللي للأمطار لبعض لفّات أكثر من المنافسين.

وخلال هذه الفترة، تقدّم إيلوت وزميله غوانيو زهو من المؤخرة إلى المركزين الأول والثالث تواليًا.

وعقب فترة التوقفات، وبينما بدأت السيارات لتوّها في تحمية إطاراتها الجديدة وضغط السائقون في لفّاتهم، انزلقت سيارة جيهان داروفالا وخرجت عن المسار إلى المنطقة الحصوية ليُرفع العلم الأحمر.

وحتّة لفّة إيلوت التي ضمنت له قطب الانطلاق الأوّل، ومنحته أربع نقاط ليقترب بفارق نقطة واحدة خلف متصدّر البطولة روبرت شفارتزمان، كان لوكا غيوتو هو من يتواجد على قمة جدول الأزمنة لصالح فريقه هايتيك.

لكنّ إيلوت تمكن من الإطاحة به لينطلق أولّا بفارق 0.308 ثانية، بينما حافظ زهو ناشئ رينو على المركز الثالث حيث سيتشارك صف الانطلاق الثاني مع ناشئ ويليامز دان تيكتوم.

المركز الخامس كان من نصيب ميك شوماخر أمام ناشئ الفورمولا 2 كريستيان لوندغارد الذي سينطلق بدوره أمام المدعوم من قبل فيراري ماركوس آرمسترونغ.

فيما سيُكمل جاك أيتكن صف الانطلاق الرابع أمام شون غيلايل وجوليانو أليزي اللذين أكملا ترتيب العشرة الأوائل وتفوّقا على متصدر الترتيب شفارتزمان الذي سينطلق من المركز الـ 11.

نتيجة التصفيات: