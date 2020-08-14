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فورمولا 2 / برشلونة / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: إيلوت يعزز صدارته للبطولة بتسجيل "البول بوزيشن" في إسبانيا

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فورمولا 2: إيلوت يعزز صدارته للبطولة بتسجيل "البول بوزيشن" في إسبانيا
14-08-2020

تمكّن ناشيء فيراري كالوم إيلوت من توسيع صدارته في ترتيب بطولة الفورمولا 2 لهذا الموسم عبر تسجيل قطب الانطلاق الثالث له هذا العام على حلبة برشلونة.

كان إيلوت ثاني أسرع السائقين في المراحل الأولى من الحصة التي امتدت لـ 45 دقيقة، حيث تأخّر بفارق 0.025 ثانية فقط خلف المتصدّر المؤقّت روبرت شفارتزمان سائق بريما.

وذلك قبل أن يُطاح بالبريطاني إلى المركز الثالث من قِبَل زميله ضمن صفوف يوني-فيرتوزي غوانيو زهو، الذي استغل خلو المسار بعد الطلعات الأولى ليسجّل ثاني أسرع زمن بفارق 0.014 ثانية فقط عن شفارتزمان.

لكنّ إيلوت آثر البدء في طلعته الثانية مبكرًا، حيث تمكّن من القيام بلفّة صاروخية منحته فارقًا كبيرًا أمام بقية السائقين، مع زمن وقدره دقيقة و28.381 ثانية، ليتصدّر الحصّة بفارق ناهز النصف الثانية حينها.

ولم يتمكّن شفارتزمان من الرد على لفّة إيلوت ليكتفي بالمركز الثاني على شبكة الانطلاق بفارق 0.183 ثانية، مسجّلًا أوّل انطلاقة له من الصف الأوّل في الفورمولا 2.

المركز الثالث كان من نصيب زهو ناشئ رينو بفارق 0.220 ثانية عن زميله إيلوت وأمام فيليبي دروجوفيتش. في حين حجز ميك شوماخر (بريما) ويوكي تسونودا (كارلين) صف الانطلاق الثالث.

جاك أيتكن حلّ سابعًا لصالح كامبوس وأمام متصدّر التجارب الحرة دان تيكتوم (دامس).

وقد أكمل نيكيتا مازيبين (هايتيك) ولويز ديليتراز (تشاروز) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

فيما تواصلت نهاية الأسبوع الصعبة التي يواجهها فريق آرت غران بري، حيث تأهّل سائقاه كريستيان لوندغارد وماركوس آرمسترونغ بالمركزين الـ 14 والـ 19 تواليًا، ما يعني أنّ الأول - الذي يتوجه إلى جولة إسبانيا وهو يحتل وصافة ترتيب السائقين - يواجه الآن تأخّرًا يبلغ 23 نقطة خلف المتصدر إيلوت.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق
1 4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 1:28.381  
2 21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 1:28.564 0.183
3 3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 1:28.601 0.220
4 15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 1:28.767 0.386
5 20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 1:28.889 0.508
6 7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 1:28.903 0.522
7 9 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 1:28.979 0.598
8 2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 1:28.986 0.605
9 24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 1:29.033 0.652
10 11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 1:29.199 0.818
11 16 Russian Federation أرتيم ماركيلوف Germany اتش دبليو آي آي جي 1:29.297 0.916
12 8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 1:29.308 0.927
13 1 Indonesia شون غيلايل France دامس 1:29.316 0.935
14 6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 1:29.333 0.952
15 22 Israel روي نيساني Italy تريدنت 1:29.469 1.088
16 23 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 1:29.493 1.112
17 12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 1:29.524 1.143
18 14 Japan نوبوهارو ماتسوشيتا Netherlands ام بي موتورسبورت 1:29.641 1.260
19 5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 1:29.686 1.305
20 25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 1:29.690 1.309
21 17 France جوليانو أليزي Germany اتش دبليو آي آي جي 1:29.748 1.367
22 10 Brazil غيلهيرمي سامايا Spain كامبوس ريسينغ 1:30.093 1.712
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