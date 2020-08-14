فورمولا 2: إيلوت يعزز صدارته للبطولة بتسجيل "البول بوزيشن" في إسبانيا

كان إيلوت ثاني أسرع السائقين في المراحل الأولى من الحصة التي امتدت لـ 45 دقيقة، حيث تأخّر بفارق 0.025 ثانية فقط خلف المتصدّر المؤقّت روبرت شفارتزمان سائق بريما.

وذلك قبل أن يُطاح بالبريطاني إلى المركز الثالث من قِبَل زميله ضمن صفوف يوني-فيرتوزي غوانيو زهو، الذي استغل خلو المسار بعد الطلعات الأولى ليسجّل ثاني أسرع زمن بفارق 0.014 ثانية فقط عن شفارتزمان.

لكنّ إيلوت آثر البدء في طلعته الثانية مبكرًا، حيث تمكّن من القيام بلفّة صاروخية منحته فارقًا كبيرًا أمام بقية السائقين، مع زمن وقدره دقيقة و28.381 ثانية، ليتصدّر الحصّة بفارق ناهز النصف الثانية حينها.

ولم يتمكّن شفارتزمان من الرد على لفّة إيلوت ليكتفي بالمركز الثاني على شبكة الانطلاق بفارق 0.183 ثانية، مسجّلًا أوّل انطلاقة له من الصف الأوّل في الفورمولا 2.

المركز الثالث كان من نصيب زهو ناشئ رينو بفارق 0.220 ثانية عن زميله إيلوت وأمام فيليبي دروجوفيتش. في حين حجز ميك شوماخر (بريما) ويوكي تسونودا (كارلين) صف الانطلاق الثالث.

جاك أيتكن حلّ سابعًا لصالح كامبوس وأمام متصدّر التجارب الحرة دان تيكتوم (دامس).

وقد أكمل نيكيتا مازيبين (هايتيك) ولويز ديليتراز (تشاروز) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

فيما تواصلت نهاية الأسبوع الصعبة التي يواجهها فريق آرت غران بري، حيث تأهّل سائقاه كريستيان لوندغارد وماركوس آرمسترونغ بالمركزين الـ 14 والـ 19 تواليًا، ما يعني أنّ الأول - الذي يتوجه إلى جولة إسبانيا وهو يحتل وصافة ترتيب السائقين - يواجه الآن تأخّرًا يبلغ 23 نقطة خلف المتصدر إيلوت.

نتيجة التصفيات: