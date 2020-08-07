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فورمولا 2 / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: إيلوت يحصد قطب الانطلاق الأوّل

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فورمولا 2: إيلوت يحصد قطب الانطلاق الأوّل
من قبل:
07-08-2020

بات كالوم إيلوت ناشئ فيراري أوّل سائقٍ يُحقّق قطب الانطلاق الأوّل مرّتين في موسم 2020 من بطولة الفورمولا 2 بعد تسجيله الزمن الأسرع في التصفيات ضمن الجولة الثانية على التوالي في سيلفرستون.

بدا أنّ كريستيان لوندغارد ناشئ رينو يتّجه لخطف قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته بعد أن حقّق الزمن الأسرع مع نهاية سلسلة اللفّات الأولى، في الوقت الذي كانت فيه إيلوت في المركز الـ 12.

لكنّ الأخير قدّم لفّة قويّة وحسّن زمنه بأكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية في المحاولة الأخيرة ليظفر بالمركز الأوّل.

وتأكّد قطب الانطلاق الأوّل بعد التفاف سيارة شون غيلايل ما تسبّب في رفع الأعلام الصفراء وحرم عددًا من السائقين من تحسين أزمنتهم.

وسينطلق لونغدارد من المركز الثاني للمرّة الأولى ضمن مسيرته القصيرة حتّى الآن في الفورمولا 2، بينما سيكون المركز الثالث من نصيب جاك أيتكن السائق الاحتياطيّ لفريق ويليامز في الفورمولا واحد.

وذهب المركز الرابع إلى دان تيكتوم سائق دامس، حيث سينطلق من أمام لوكا غيوتو وغوان يو تشو.

وسيصطفّ نيكيتا مازيبين سائق الاختبارات السابق لفريق فورس إنديا في الخانة السابعة أمام ميك شوماخر ناشئ فيراري الآخر، في الوقت الذي أكمل فيه لويس ديليتراز ويوكي تسونودا ترتيب العشرة الأوائل.

فورمولا 2: تيكتوم يتغلب على لوندغارد ويسجل فوزه الأول في سيلفرستون

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الكاتب مروان الوافي

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