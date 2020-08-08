فورمولا 2: إيلوت يحصد فوزًا سهلًا في سيلفرستون ويتقدم إلى صدارة الترتيب
تقدم ناشئ فيراري كالوم إيلوت إلى صدارة ترتيب سائقي الفورمولا 2 بعد أداء مثير للإعجاب منحه الفوز بسباق سيلفرستون الرئيسي.
فرض إيلوت سائق فيرتوزي سيطرته على السباق الرئيسي الثاني في سيلفرستون ليحصد انتصاره الثاني هذا الموسم ويقتنص صدارة الترتيب.
منطلقًا من المركز الأوّل، حافظ إيلوت على الصدارة بأريحية، قبل أن ينتقل إلى إطارات هارد بدءًا من اللفّة السابعة من أصل 29.
وقد تقدّم البريطاني بأفضلية صغيرة أمام ناشيء رينو كريستيان لوندغارد قبل إجراء توقفه، لكنّه خرج بوتيرة أقوى مكّنته من بناء فارق تجاوز 8 ثوانٍ خلال بضع لفات.
وقد وسّع ذلك الفارق إلى 10 ثوانٍ عندما خرج لوندغارد عن المسار قبل بضع لفات من النهاية، ليسجّل إيلوت فوزًا سهلًا.
جاك أيتكن سائق ويليامز الاحتياطي في الفورمولا واحد تمكّن أخيرًا من تسجيل منصة تتويجه الأولى بعد بداية صعبة لموسمه الثالث في البطولة مع كامبوس ريسينغ.
أمّا المركز الرابع فكان من نصيب نيكيتا مازيبين سائق هايتيك أمام لويس ديليتراز سائق شاروز ريسينغ الذي شق طريقه من المركز التاسع.
يوكي تسونودا حلّ سادسًا أمام ميك شوماخر ناشئ فيراري الذي تراجع إلى المركز السابع أمام زميله ضمن صفوف بريما روبرت شفارتزمان.
وقد أكمل غوانيو يو زهو وفيليبي دروجوفيتش ترتيب المراكز العشرة الأولى، حيث سينطلق الأخير من المركز الأول غدًا في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة.
نتيجة السباق:
|المركز
|#
|السائق
|الفريق
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|4
|كالوم إلوت
|راشن تايم
|29
|51:12.407
|2
|6
|كريستيان لوندغارد
|آرت غران بري
|29
|51:20.981
|8.574
|3
|9
|جاك أيتكن
|كامبوس ريسينغ
|29
|51:24.710
|12.303
|4
|24
|نيكيتا مازيبين
|هايتيك ريسينغ
|29
|51:27.427
|15.020
|5
|11
|لويس ديليتراز
|شارونغ رايسينغ سيستم
|29
|51:29.051
|16.644
|6
|7
|يوكي تسونودا
|كارلين
|29
|51:29.417
|17.010
|7
|20
|ميك شوماخر
|بريما باورتيم
|29
|51:31.639
|19.232
|8
|21
|روبرت شوارتزمان
|بريما باورتيم
|29
|51:32.440
|20.033
|9
|3
|غوان يو تشو
|راشن تايم
|29
|51:32.835
|20.428
|10
|15
|فيليبي دروجوفيتش
|ام بي موتورسبورت
|29
|51:36.534
|24.127
|11
|14
|نوبوهارو ماتسوشيتا
|ام بي موتورسبورت
|29
|51:38.825
|26.418
|12
|8
|جيهان داروفالا
|كارلين
|29
|51:40.516
|28.109
|13
|25
|لوكا غيوتو
|هايتيك ريسينغ
|29
|51:48.521
|36.114
|14
|5
|ماركوس آرمسترونغ
|آرت غران بري
|29
|51:54.132
|41.725
|15
|2
|دان تيكتوم
|دامس
|29
|51:55.516
|43.109
|16
|17
|جوليانو أليزي
|اتش دبليو آي آي جي
|29
|51:55.659
|43.252
|17
|23
|مارينو ساتو
|تريدنت
|29
|52:02.455
|50.048
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