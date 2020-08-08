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فورمولا 2 / جولة سيلفرستون الثانية / تقرير السباق

فورمولا 2: إيلوت يحصد فوزًا سهلًا في سيلفرستون ويتقدم إلى صدارة الترتيب

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فورمولا 2: إيلوت يحصد فوزًا سهلًا في سيلفرستون ويتقدم إلى صدارة الترتيب
08-08-2020

تقدم ناشئ فيراري كالوم إيلوت إلى صدارة ترتيب سائقي الفورمولا 2 بعد أداء مثير للإعجاب منحه الفوز بسباق سيلفرستون الرئيسي.

فرض إيلوت سائق فيرتوزي سيطرته على السباق الرئيسي الثاني في سيلفرستون ليحصد انتصاره الثاني هذا الموسم ويقتنص صدارة الترتيب.

منطلقًا من المركز الأوّل، حافظ إيلوت على الصدارة بأريحية، قبل أن ينتقل إلى إطارات هارد بدءًا من اللفّة السابعة من أصل 29.

وقد تقدّم البريطاني بأفضلية صغيرة أمام ناشيء رينو كريستيان لوندغارد قبل إجراء توقفه، لكنّه خرج بوتيرة أقوى مكّنته من بناء فارق تجاوز 8 ثوانٍ خلال بضع لفات.

وقد وسّع ذلك الفارق إلى 10 ثوانٍ عندما خرج لوندغارد عن المسار قبل بضع لفات من النهاية، ليسجّل إيلوت فوزًا سهلًا.

جاك أيتكن سائق ويليامز الاحتياطي في الفورمولا واحد تمكّن أخيرًا من تسجيل منصة تتويجه الأولى بعد بداية صعبة لموسمه الثالث في البطولة مع كامبوس ريسينغ.

أمّا المركز الرابع فكان من نصيب نيكيتا مازيبين سائق هايتيك أمام لويس ديليتراز سائق شاروز ريسينغ الذي شق طريقه من المركز التاسع.

يوكي تسونودا حلّ سادسًا أمام ميك شوماخر ناشئ فيراري الذي تراجع إلى المركز السابع أمام زميله ضمن صفوف بريما روبرت شفارتزمان.

وقد أكمل غوانيو يو زهو وفيليبي دروجوفيتش ترتيب المراكز العشرة الأولى، حيث سينطلق الأخير من المركز الأول غدًا في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 29 51:12.407  
2   6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 29 51:20.981 8.574
3   9 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 29 51:24.710 12.303
4   24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 29 51:27.427 15.020
5   11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 29 51:29.051 16.644
6   7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 29 51:29.417 17.010
7   20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 29 51:31.639 19.232
8   21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 29 51:32.440 20.033
9   3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 29 51:32.835 20.428
10   15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 29 51:36.534 24.127
11   14 Japan نوبوهارو ماتسوشيتا Netherlands ام بي موتورسبورت 29 51:38.825 26.418
12   8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 29 51:40.516 28.109
13   25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 29 51:48.521 36.114
14   5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 29 51:54.132 41.725
15   2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 29 51:55.516 43.109
16   17 France جوليانو أليزي Germany اتش دبليو آي آي جي 29 51:55.659 43.252
17   23 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 29 52:02.455 50.048
فورمولا 2: إيلوت يحصد قطب الانطلاق الأوّل

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