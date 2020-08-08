فورمولا 2: إيلوت يحصد فوزًا سهلًا في سيلفرستون ويتقدم إلى صدارة الترتيب

فرض إيلوت سائق فيرتوزي سيطرته على السباق الرئيسي الثاني في سيلفرستون ليحصد انتصاره الثاني هذا الموسم ويقتنص صدارة الترتيب.

منطلقًا من المركز الأوّل، حافظ إيلوت على الصدارة بأريحية، قبل أن ينتقل إلى إطارات هارد بدءًا من اللفّة السابعة من أصل 29.

وقد تقدّم البريطاني بأفضلية صغيرة أمام ناشيء رينو كريستيان لوندغارد قبل إجراء توقفه، لكنّه خرج بوتيرة أقوى مكّنته من بناء فارق تجاوز 8 ثوانٍ خلال بضع لفات.

وقد وسّع ذلك الفارق إلى 10 ثوانٍ عندما خرج لوندغارد عن المسار قبل بضع لفات من النهاية، ليسجّل إيلوت فوزًا سهلًا.

جاك أيتكن سائق ويليامز الاحتياطي في الفورمولا واحد تمكّن أخيرًا من تسجيل منصة تتويجه الأولى بعد بداية صعبة لموسمه الثالث في البطولة مع كامبوس ريسينغ.

أمّا المركز الرابع فكان من نصيب نيكيتا مازيبين سائق هايتيك أمام لويس ديليتراز سائق شاروز ريسينغ الذي شق طريقه من المركز التاسع.

يوكي تسونودا حلّ سادسًا أمام ميك شوماخر ناشئ فيراري الذي تراجع إلى المركز السابع أمام زميله ضمن صفوف بريما روبرت شفارتزمان.

وقد أكمل غوانيو يو زهو وفيليبي دروجوفيتش ترتيب المراكز العشرة الأولى، حيث سينطلق الأخير من المركز الأول غدًا في سباق شبكة الانطلاق المعكوسة.

نتيجة السباق: