أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
02 يوليو
-
05 يوليو
السباق خلال
19 ساعات
:
10 دقيقة
:
00 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
09 يوليو
-
12 يوليو
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
25 يونيو
-
28 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة فنلندا الكبرى
تذاكر
09 يوليو
-
12 يوليو
Canceled
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
الحدث انتهى
آر
فورمولا إي
جائزة نيويورك
10 يوليو
-
11 يوليو
Canceled
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي كينيا
16 يوليو
-
19 يوليو
Postponed
آر
دبليو آر سي
رالي فنلندا
06 أغسطس
-
09 أغسطس
Canceled
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 2 / سبيلبرغ / تقرير السباق

فورمولا 2: إيلوت يفوز بالسباق الافتتاحي في النمسا مستفيدًا من دراما زهو

المشاركات
التعليقات
فورمولا 2: إيلوت يفوز بالسباق الافتتاحي في النمسا مستفيدًا من دراما زهو
04-07-2020

حقق البريطاني كالوم إيلوت فوزًا دراميًا بالسباق الافتتاحي لموسم الفورمولا 2 على حلبة ريد بُل رينغ، متقدّمًا ثلاثية ناشئي أكاديمية فيراري.

أتى ذلك الفوز على حساب آمال زميل إيلوت ضمن صفوف فيرتوزي فوانيو زهو، الذي كانت له الكلمة العليا في المعركة الثلاثية التي تلت وقفات الصيانة مع إيلوت وميك شوماخر، وذلك قبل أن تتوقّف تبطئ سيارته إثر ما بدا بأنّه عطل في الأنظمة الإلكترونية أثّر على علبة التروس.

وأجرى معظم سائق المقدمة وقفات الصيانة في وقت متأخّر عما هو معتاد في الفورمولا 2 بسبب الأداء الثابت الذي قدّمته إطارات بيريللي الألين،

ومع خروج شوماخر في المقدمة بعد وقفات الصيانة أمام كل من زهو وإيلوت، تمكّن الصيني من تجاوز إيلوت ومن ثمّ شوماخر، إذ سرعان ما وسّع فارق الصدارة إلى أكثر من ثانية أمام شوماخر قبل أن يتمكّن إيلوت من تحاوز الألماني إلى المركز الثاني.

بعد ذلك، أبطأت سيارة زهو، ليتقدم إيلوت إلى الصدارة أمام شوماخر وماركوس آرمسترونغ الذي تأهّل بالمركز الـ 13 لكنّ توقّف مبكرًا في اللفّة السابعة للاستفادة من الهواء النظيف والتقدم إلى الأمام.

هذا وشهد السباق دخول سيارة الأمان بعد توقّف سيارة أرتيم ماركيلوف على جانب الحلبة، لتتوقف المنافسة للفّتين.

وفي اللفّة الأولى بعد اسئتناف السباق، اقترف شوماخر خطأ عند المنعطف السابع أخرجه عن المسار إلى المنطقة الحصوية ليعود إلى المسار في المركز الـ 13.

ومع تراجع أداء إطارات آرمسترونغ، تمكّن إيلوت من توسيع أفضليته ليفوز بفارق 8.8 ثانية.

آرمسترونغ حافظ على المركز الثاني من هجمات سائق بريما روبرت شفارتزمان الذي اكتفى بآخر مراكز منصّة التتويج.

المركز الرابع كان من نصيب سائق آرت كريستيان لوندغارد أمام دان تيكتوم سائق دامس.

جوليانو أليزي حلّ سادسًا أمام لويز ديليتراز أمام ثنائي "ام بي موتورسبورت" فيليبي دروجوفيتش ونوبوهارو ماتسوشيتا اللذين حلّا في المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق الفريق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 40 54:21.050  
2   5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 40 54:29.906 8.856
3   21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 40 54:30.341 9.291
4   6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 40 54:31.928 10.878
5   2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 40 54:32.327 11.277
6   17 France جوليانو أليزي اتش دبليو أيه 40 54:33.878 12.828
7   11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 40 54:37.317 16.267
8   15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 40 54:38.083 17.033
9   14 Japan نوبوهارو ماتسوشيتا Netherlands ام بي موتورسبورت 40 54:38.485 17.435
10   22   Italy تريدنت 40 54:40.593 19.543
11   20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 40 54:41.099 20.049
12   8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 40 54:43.058 22.008
13   12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 40 54:46.046 24.996
14   24 Russian Federation نيكيتا مازيبين Hitech Grand Prix 40 54:46.935 25.885
15   9 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 40 54:51.188 30.138
16   10 Brazil غيلهيرمي سامايا Spain كامبوس ريسينغ 40 55:14.984 53.934
17   3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 39 54:48.550 1 Lap
18   7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 39 54:51.823 1 Lap
المقال التالي
فورمولا 2: زهو يفتتح الموسم بالانطلاق أولًا في النمسا أمام المفاجأة دروجوفيتش

المقال السابق

فورمولا 2: زهو يفتتح الموسم بالانطلاق أولًا في النمسا أمام المفاجأة دروجوفيتش

trending اليوم

بيريز يتوقّع وتيرة أفضل من ريسينغ بوينت في السباق
فورمولا 1 / فورمولا 1

بيريز يتوقّع وتيرة أفضل من ريسينغ بوينت في السباق

مشاكل في التوازن وسّعت الفارق بين فيرشتابن ومرسيدس في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

مشاكل في التوازن وسّعت الفارق بين فيرشتابن ومرسيدس في النمسا

بوتاس يخطف "البول بوزيشن" في النمسا بفارق 0.012 ثانية عن هاميلتون
فورمولا 1 / فورمولا 1

بوتاس يخطف "البول بوزيشن" في النمسا بفارق 0.012 ثانية عن هاميلتون

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020
فورمولا 1 / فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020

بوتاس: مرسيدس في عالمها الخاص في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

بوتاس: مرسيدس في عالمها الخاص في النمسا

هاميلتون تحت التحقيق لإمكانيّة عدم إبطائه لسرعته في الأعلام الصفراء
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون تحت التحقيق لإمكانيّة عدم إبطائه لسرعته في الأعلام الصفراء

فورمولا 3: بياستري ناشئ رينو يسجّل الفوز بالسباق الافتتاحي في النمسا
فورمولا 3 / فورمولا 3

فورمولا 3: بياستري ناشئ رينو يسجّل الفوز بالسباق الافتتاحي في النمسا

فورمولا 2: إيلوت يفوز بالسباق الافتتاحي في النمسا مستفيدًا من دراما زهو
فورمولا 2 / فورمولا 2

فورمولا 2: إيلوت يفوز بالسباق الافتتاحي في النمسا مستفيدًا من دراما زهو

أحدث الأخبار

فورمولا 2: إيلوت يفوز بالسباق الافتتاحي في النمسا مستفيدًا من دراما زهو
فورمولا 2 / فورمولا 2

فورمولا 2: إيلوت يفوز بالسباق الافتتاحي في النمسا مستفيدًا من دراما زهو

فورمولا 2: زهو يفتتح الموسم بالانطلاق أولًا في النمسا أمام المفاجأة دروجوفيتش
فورمولا 2 / فورمولا 2

فورمولا 2: زهو يفتتح الموسم بالانطلاق أولًا في النمسا أمام المفاجأة دروجوفيتش

الفورمولا 2 و3 تكشفان عن الجزء الأوّل من روزنامة 2020
فورمولا 2 / فورمولا 2

الفورمولا 2 و3 تكشفان عن الجزء الأوّل من روزنامة 2020

غيوتو يتصدّر تجارب الفورمولا 2 في البحرين مع فريق هايتيك الجديد
فورمولا 2 / فورمولا 2

غيوتو يتصدّر تجارب الفورمولا 2 في البحرين مع فريق هايتيك الجديد

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 2
الحدث سبيلبرغ

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بيريز يتوقّع وتيرة أفضل من ريسينغ بوينت في السباق

2
فورمولا 1

مشاكل في التوازن وسّعت الفارق بين فيرشتابن ومرسيدس في النمسا

3
فورمولا 1

بوتاس يخطف "البول بوزيشن" في النمسا بفارق 0.012 ثانية عن هاميلتون

4
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة النمسا الكبرى 2020

5
فورمولا 1

بوتاس: مرسيدس في عالمها الخاص في النمسا

أحدث الأخبار

فورمولا 2: إيلوت يفوز بالسباق الافتتاحي في النمسا مستفيدًا من دراما زهو
F2

فورمولا 2: إيلوت يفوز بالسباق الافتتاحي في النمسا مستفيدًا من دراما زهو

فورمولا 2: زهو يفتتح الموسم بالانطلاق أولًا في النمسا أمام المفاجأة دروجوفيتش
F2

فورمولا 2: زهو يفتتح الموسم بالانطلاق أولًا في النمسا أمام المفاجأة دروجوفيتش

الفورمولا 2 و3 تكشفان عن الجزء الأوّل من روزنامة 2020
F2

الفورمولا 2 و3 تكشفان عن الجزء الأوّل من روزنامة 2020

غيوتو يتصدّر تجارب الفورمولا 2 في البحرين مع فريق هايتيك الجديد
F2

غيوتو يتصدّر تجارب الفورمولا 2 في البحرين مع فريق هايتيك الجديد

"فيا" تنشر تقريرها حيال حادثة هوبير المميتة في الفورمولا 2
F2

"فيا" تنشر تقريرها حيال حادثة هوبير المميتة في الفورمولا 2

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.