فورمولا 2: إيلوت يفوز بالسباق الافتتاحي في النمسا مستفيدًا من دراما زهو

أتى ذلك الفوز على حساب آمال زميل إيلوت ضمن صفوف فيرتوزي فوانيو زهو، الذي كانت له الكلمة العليا في المعركة الثلاثية التي تلت وقفات الصيانة مع إيلوت وميك شوماخر، وذلك قبل أن تتوقّف تبطئ سيارته إثر ما بدا بأنّه عطل في الأنظمة الإلكترونية أثّر على علبة التروس.

وأجرى معظم سائق المقدمة وقفات الصيانة في وقت متأخّر عما هو معتاد في الفورمولا 2 بسبب الأداء الثابت الذي قدّمته إطارات بيريللي الألين،

ومع خروج شوماخر في المقدمة بعد وقفات الصيانة أمام كل من زهو وإيلوت، تمكّن الصيني من تجاوز إيلوت ومن ثمّ شوماخر، إذ سرعان ما وسّع فارق الصدارة إلى أكثر من ثانية أمام شوماخر قبل أن يتمكّن إيلوت من تحاوز الألماني إلى المركز الثاني.

بعد ذلك، أبطأت سيارة زهو، ليتقدم إيلوت إلى الصدارة أمام شوماخر وماركوس آرمسترونغ الذي تأهّل بالمركز الـ 13 لكنّ توقّف مبكرًا في اللفّة السابعة للاستفادة من الهواء النظيف والتقدم إلى الأمام.

هذا وشهد السباق دخول سيارة الأمان بعد توقّف سيارة أرتيم ماركيلوف على جانب الحلبة، لتتوقف المنافسة للفّتين.

وفي اللفّة الأولى بعد اسئتناف السباق، اقترف شوماخر خطأ عند المنعطف السابع أخرجه عن المسار إلى المنطقة الحصوية ليعود إلى المسار في المركز الـ 13.

ومع تراجع أداء إطارات آرمسترونغ، تمكّن إيلوت من توسيع أفضليته ليفوز بفارق 8.8 ثانية.

آرمسترونغ حافظ على المركز الثاني من هجمات سائق بريما روبرت شفارتزمان الذي اكتفى بآخر مراكز منصّة التتويج.

المركز الرابع كان من نصيب سائق آرت كريستيان لوندغارد أمام دان تيكتوم سائق دامس.

جوليانو أليزي حلّ سادسًا أمام لويز ديليتراز أمام ثنائي "ام بي موتورسبورت" فيليبي دروجوفيتش ونوبوهارو ماتسوشيتا اللذين حلّا في المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.

نتيجة السباق: