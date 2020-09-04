فورمولا 2: إيلوت يتفوق على تسونودا بـ 0.03 ثانية وينطلق أولًا في مونزا

خسر إيلوت سائق يوني-فيرتوزي صدارة ترتيب الفورمولا 2 بعد الجولة الكارثية التي خاضها في سبا نهاية الأسبوع الماضي، حيث اكتفى بتسجيل نقطة يتيمة.

لكنّه ردّ على ذلك عبر لفة صاروخية في المراحل الأخيرة من حصة التصفيات في مونزا ليسجّل أسرع زمن متقدمًا على ناشئ ريد بُل وهوندا يوكي تسونودا بفارق 0.030 ثانية فقط.

ولم يتمكن السائقون الآخرون من تهديد زمن إيلوت وذلك إثر تعرّض رفيقه في أكاديمية فيراري شوماخر إلى حادثة إثر انزلاق سيارته وارتطامها بالحواجز قبل ثلاث دقائق من نهاية الحصّة، ليُتّخذ القرار بعدم استئنافها.

وقد ضمن ذلك لإيلالانطلاق وت قطب الأوّل والنقاط الأربع الإضافية المصاحبة له ليقلّص الفارق مع المتصدر روبرت شفارتزمان إلى ست نقاط فقط.

المركز الثالث على شبكة الانطلاق ذهب إلى المخضرم لوكا غيوتو أمام ناشئ رينو كريستيان لوندغارد.

فيما كان المركز الخامس من نصيب فريق ترايدنت أمام نيكيتا مازيبين وشوماخر الذي تراجع إلى المركز السابع بعد الحادثة.

جيهان داروفالا أكمل ترتيب الثمانية الأوائل في حين حلّ لويز ديليتراز السائق الاحتياطي لهاس في الفورمولا واحد بالمركز التاسع لصالح فيقه شاروز ريسينغ وأمام دان تيكتوم.

نتيجة التصفيات: