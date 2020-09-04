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فورمولا 2 / مونزا / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: إيلوت يتفوق على تسونودا بـ 0.03 ثانية وينطلق أولًا في مونزا

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فورمولا 2: إيلوت يتفوق على تسونودا بـ 0.03 ثانية وينطلق أولًا في مونزا

تمكّن كالوم إيلوت من تسجيل قطب الانطلاق الأول للمرة الرابعة في هذا الموسم من الفورمولا 2 عبر إحراز أسرع زمن في تصفيات مونزا والتي أنتهت حصتها قبل الموعد إثر حادثة تعرض لها ميك شوماخر.

خسر إيلوت سائق يوني-فيرتوزي صدارة ترتيب الفورمولا 2 بعد الجولة الكارثية التي خاضها في سبا نهاية الأسبوع الماضي، حيث اكتفى بتسجيل نقطة يتيمة.

لكنّه ردّ على ذلك عبر لفة صاروخية في المراحل الأخيرة من حصة التصفيات في مونزا ليسجّل أسرع زمن متقدمًا على ناشئ ريد بُل وهوندا يوكي تسونودا بفارق 0.030 ثانية فقط.

ولم يتمكن السائقون الآخرون من تهديد زمن إيلوت وذلك إثر تعرّض رفيقه في أكاديمية فيراري شوماخر إلى حادثة إثر انزلاق سيارته وارتطامها بالحواجز قبل ثلاث دقائق من نهاية الحصّة، ليُتّخذ القرار بعدم استئنافها.

وقد ضمن ذلك لإيلالانطلاق وت قطب الأوّل والنقاط الأربع الإضافية المصاحبة له ليقلّص الفارق مع المتصدر روبرت شفارتزمان إلى ست نقاط فقط.

المركز الثالث على شبكة الانطلاق ذهب إلى المخضرم لوكا غيوتو أمام ناشئ رينو كريستيان لوندغارد.

فيما كان المركز الخامس من نصيب فريق ترايدنت أمام نيكيتا مازيبين وشوماخر الذي تراجع إلى المركز السابع بعد الحادثة.

جيهان داروفالا أكمل ترتيب الثمانية الأوائل في حين حلّ لويز ديليتراز السائق الاحتياطي لهاس في الفورمولا واحد بالمركز التاسع لصالح فيقه شاروز ريسينغ وأمام دان تيكتوم.  

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق الفريق التوقيت الفارق
1 4 United Kingdom كالوم إلوت United Kingdom راشن تايم 1:31.929  
2 7 Japan يوكي تسونودا United Kingdom كارلين 1:31.959 0.030
3 25 Italy لوكا غيوتو United Kingdom هايتيك ريسينغ 1:32.127 0.198
4 6 Denmark كريستيان لوندغارد France آرت غران بري 1:32.200 0.271
5 22   Italy تريدنت 1:32.226 0.297
6 24 Russian Federation نيكيتا مازيبين United Kingdom هايتيك ريسينغ 1:32.267 0.338
7 20 Germany ميك شوماخر Italy بريما باورتيم 1:32.277 0.348
8 8 India جيهان داروفالا United Kingdom كارلين 1:32.308 0.379
9 11 Switzerland لويس ديليتراز Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 1:32.342 0.413
10 2 United Kingdom دان تيكتوم France دامس 1:32.373 0.444
11 1 Estonia جوري فيبس France دامس 1:32.381 0.452
12 15 Brazil فيليبي دروجوفيتش Netherlands ام بي موتورسبورت 1:32.412 0.483
13 14 Japan نوبوهارو ماتسوشيتا Netherlands ام بي موتورسبورت 1:32.420 0.491
14 23 Japan مارينو ساتو Italy تريدنت 1:32.534 0.605
15 5 New Zealand ماركوس آرمسترونغ France آرت غران بري 1:32.592 0.663
16 21 Russian Federation روبرت شوارتزمان Italy بريما باورتيم 1:32.597 0.668
17 3 China غوان يو تشو United Kingdom راشن تايم 1:32.602 0.673
18 12 Brazil بيدرو بيكيه Czech Republic شارونغ رايسينغ سيستم 1:32.610 0.681
19 9 United Kingdom جاك أيتكن Spain كامبوس ريسينغ 1:32.623 0.694
20 17 France جوليانو أليزي Germany اتش دبليو آي آي جي 1:32.626 0.697
21 16 Russian Federation أرتيم ماركيلوف Germany اتش دبليو آي آي جي 1:33.311 1.382
22 10 Brazil غيلهيرمي سامايا Spain كامبوس ريسينغ 1:33.501 1.572
فورمولا 2: شفارتزمان يفوز بالسباق الثاني في سبا ويُطيح بإيلوت من صدارة الترتيب

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