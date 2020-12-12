فورمولا 2: إيلوت وصيف البطولة لن يعود للمشاركة في 2021

أنهى البريطاني الموسم بفارق 14 نقطة عن زميله في أكاديمية فيراري للناشئين وحامل اللقب ميك شوماخر، والذي سيترقى إلى الفورمولا واحد الموسم المُقبل مع فريق هاس، وذلك بعد موسم سجّل فيه إيلوت انتصارات وأقطاب انطلاق أولى أكثر من الألماني، لكنّه افتقر لثبات الأداء الذي تمتّع به شوماخر طوال الموسم.

وقد شرح إيلوت بأنّه لم يعد لديه ما يبرهنه من خلال العودة لخوض موسم ثالث في الفورمولا 2 في 2021، حيث يتوقّع أن يحصل على دور السائق الثالث الاحتياطي في الفورمولا واحد مع أحد الفرق الزبائن لفيراري.

حيث علّق على ذلك قائلًا: "جزء منّي يودّ العودة إلى الفورمولا 2 من جديد. لكن المركز الثاني يتأخّر بخانة واحدة فقط عن الصدارة، كما أنني خسرت اللقب بفارق 14 نقطة فقط".

وأضاف: "بإمكاني تقديم الكثير من الأسباب لعدم عودتي، لكنّني لا أرغب بمنح الأعذار. حيث أشعر بأنّه وإذا ما تواجدت ضمن الثلاثة الأوائل أو الاثنين الأوائل، فلا ينبغي عليك أن تثبت نفسك من جديد. عليك فقط السعي لمستويات أعلى من المنافسة، وهذا هو التحدي الجديد أمامي. لن يكون ذلك سهلًا، لكني لدي الوقت لتجاوزه".

وأكمل: "سأتواجد في بادوك الفورمولا واحد على الأرجح لكل السباقات تقريبًا، لذلك في حال كان أحد مريضًا أو مصابًا - وهو ما آمُل ألا يحدث - فأثق بأنني سأحصل على مكالمة في مرحلة ما، لكنني لا أتمنى ذلك لأي أحد".