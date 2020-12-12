أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
13 ديسمبر
السباق خلال
22 ساعات
:
57 دقيقة
:
38 ثانية
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة البرتغال الكبرى
22 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
موتو جي بي
جائزة الأرجنتين الكبرى
20 نوفمبر
تمّ الإلغاء
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي اليابان
19 نوفمبر
تمّ الإلغاء
آر
دبليو آر سي
رالي مونزا
04 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 2 / أخبار عاجلة

فورمولا 2: إيلوت وصيف البطولة لن يعود للمشاركة في 2021

المشاركات
التعليقات
فورمولا 2: إيلوت وصيف البطولة لن يعود للمشاركة في 2021

صرّح وصيف بطولة الفورمولا 2 لموسم 2020 كالوم إيلوت بأنّه لن يعود للمشاركة في موسم ثالث في 2021، على الرُغم من مشاركته مع شاروز في تجارب ما بعد الموسم الأسبوع الماضي.

أنهى البريطاني الموسم بفارق 14 نقطة عن زميله في أكاديمية فيراري للناشئين وحامل اللقب ميك شوماخر، والذي سيترقى إلى الفورمولا واحد الموسم المُقبل مع فريق هاس، وذلك بعد موسم سجّل فيه إيلوت انتصارات وأقطاب انطلاق أولى أكثر من الألماني، لكنّه افتقر لثبات الأداء الذي تمتّع به شوماخر طوال الموسم.

وقد شرح إيلوت بأنّه لم يعد لديه ما يبرهنه من خلال العودة لخوض موسم ثالث في الفورمولا 2 في 2021، حيث يتوقّع أن يحصل على دور السائق الثالث الاحتياطي في الفورمولا واحد مع أحد الفرق الزبائن لفيراري.

اقرأ أيضاً:

حيث علّق على ذلك قائلًا: "جزء منّي يودّ العودة إلى الفورمولا 2 من جديد. لكن المركز الثاني يتأخّر بخانة واحدة فقط عن الصدارة، كما أنني خسرت اللقب بفارق 14 نقطة فقط".

وأضاف: "بإمكاني تقديم الكثير من الأسباب لعدم عودتي، لكنّني لا أرغب بمنح الأعذار. حيث أشعر بأنّه وإذا ما تواجدت ضمن الثلاثة الأوائل أو الاثنين الأوائل، فلا ينبغي عليك أن تثبت نفسك من جديد. عليك فقط السعي لمستويات أعلى من المنافسة، وهذا هو التحدي الجديد أمامي. لن يكون ذلك سهلًا، لكني لدي الوقت لتجاوزه".

وأكمل: "سأتواجد في بادوك الفورمولا واحد على الأرجح لكل السباقات تقريبًا، لذلك في حال كان أحد مريضًا أو مصابًا - وهو ما آمُل ألا يحدث - فأثق بأنني سأحصل على مكالمة في مرحلة ما، لكنني لا أتمنى ذلك لأي أحد".

فورمولا 2: داروفالا يختتم الموسم بفوز في الصخير وشوماخر بطلًا لموسم 2020

المقال السابق

فورمولا 2: داروفالا يختتم الموسم بفوز في الصخير وشوماخر بطلًا لموسم 2020
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 2

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن يكسر احتكار مرسيدس على التجارب التأهيلية لينطلق أوّلاً في أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

فيرشتابن يكسر احتكار مرسيدس على التجارب التأهيلية لينطلق أوّلاً في أبوظبي

العطية وتويوتا يحسمان المنافسة لصالحهما في رالي حائل الدولي 2020
كروس كانتري كروس كانتري / تقرير السباق

العطية وتويوتا يحسمان المنافسة لصالحهما في رالي حائل الدولي 2020

مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2020

فورمولا 2: إيلوت وصيف البطولة لن يعود للمشاركة في 2021
فورمولا 2 فورمولا 2 / أخبار عاجلة

فورمولا 2: إيلوت وصيف البطولة لن يعود للمشاركة في 2021

فيتيل يعترف بفشله مع فيراري بعد الإخفاق في بلوغ هدف تحقيق اللقب
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يعترف بفشله مع فيراري بعد الإخفاق في بلوغ هدف تحقيق اللقب

هورنر: ريد بُل ستنقل 60 بالمئة فقط من السيارة الحالية إلى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هورنر: ريد بُل ستنقل 60 بالمئة فقط من السيارة الحالية إلى 2021

هاميلتون يحصل على الضوء الأخضر للتسابق في أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يحصل على الضوء الأخضر للتسابق في أبوظبي

هاميلتون بعد عودته إلى البادوك: شعرت كما لو أنني في "أول أيام العودة إلى المدرسة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون بعد عودته إلى البادوك: شعرت كما لو أنني في "أول أيام العودة إلى المدرسة"

أحدث الأخبار

فورمولا 2: إيلوت وصيف البطولة لن يعود للمشاركة في 2021
F2 فورمولا 2 / أخبار عاجلة

فورمولا 2: إيلوت وصيف البطولة لن يعود للمشاركة في 2021

فورمولا 2: داروفالا يختتم الموسم بفوز في الصخير وشوماخر بطلًا لموسم 2020
F2 فورمولا 2 / تقرير السباق

فورمولا 2: داروفالا يختتم الموسم بفوز في الصخير وشوماخر بطلًا لموسم 2020

فورمولا 2: تسونودا يفوز في الصخير ومعركة حسم اللقب تستمر للسباق الختامي
F2 فورمولا 2 / تقرير السباق

فورمولا 2: تسونودا يفوز في الصخير ومعركة حسم اللقب تستمر للسباق الختامي

فورمولا 2: تسونودا ينطلق أوّلًا وشوماخر يتعرّض لحادث في الصخير
F2 فورمولا 2 / تقرير التجارب التأهيليّة

فورمولا 2: تسونودا ينطلق أوّلًا وشوماخر يتعرّض لحادث في الصخير

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيرشتابن يكسر احتكار مرسيدس على التجارب التأهيلية لينطلق أوّلاً في أبوظبي

6دقيقة
2
كروس كانتري

العطية وتويوتا يحسمان المنافسة لصالحهما في رالي حائل الدولي 2020

3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2020

4
فورمولا 2

فورمولا 2: إيلوت وصيف البطولة لن يعود للمشاركة في 2021

44دقيقة
5
فورمولا 1

فيتيل يعترف بفشله مع فيراري بعد الإخفاق في بلوغ هدف تحقيق اللقب

أحدث الأخبار

فورمولا 2: إيلوت وصيف البطولة لن يعود للمشاركة في 2021
F2

فورمولا 2: إيلوت وصيف البطولة لن يعود للمشاركة في 2021

فورمولا 2: داروفالا يختتم الموسم بفوز في الصخير وشوماخر بطلًا لموسم 2020
F2

فورمولا 2: داروفالا يختتم الموسم بفوز في الصخير وشوماخر بطلًا لموسم 2020

فورمولا 2: تسونودا يفوز في الصخير ومعركة حسم اللقب تستمر للسباق الختامي
F2

فورمولا 2: تسونودا يفوز في الصخير ومعركة حسم اللقب تستمر للسباق الختامي

فورمولا 2: تسونودا ينطلق أوّلًا وشوماخر يتعرّض لحادث في الصخير
F2

فورمولا 2: تسونودا ينطلق أوّلًا وشوماخر يتعرّض لحادث في الصخير

فورمولا 2: شفارتزمان يفوز في البحرين وشوماخر يعزز صدارته للترتيب
F2

فورمولا 2: شفارتزمان يفوز في البحرين وشوماخر يعزز صدارته للترتيب

أحدث ملفات الفيديو

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 القصير في سوتشي 05:09
فورمولا 2
01-10-2020

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 القصير في سوتشي

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 الأساسي في سوتشي 05:05
فورمولا 2
01-10-2020

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 الأساسي في سوتشي

حادثة ميك شوماخر في التصفيات 01:57
فورمولا 2
07-09-2020

حادثة ميك شوماخر في التصفيات

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 الثاني في بلجيكا 05:00
فورمولا 2
03-09-2020

أهم مجريات سباق الفورمولا 2 الثاني في بلجيكا

أهم مجريات سباق بلجيكا الأول للفورمولا 2 05:18
فورمولا 2
03-09-2020

أهم مجريات سباق بلجيكا الأول للفورمولا 2

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.